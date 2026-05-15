Documental «El evangelio de la revolución», sobre la Teología de la Liberación
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
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Renca, Santiago, Chile. Este domingo 17 de mayo, a las 16 horas, se presenta el documental «El evangelio de la revolución«, sobre la Teología de la Liberación.
Cuándo: Domingo 17 de mayo
Hora: 16:00 horas
Lugar: La Marquesita 3962, Sede Vecinal de la Población Luis Emilio Recabarren
Comuna: Renca (por Avda. Domingo Santa María, antes de la Plaza de Renca, detrás del supermercado Santa Isabel)
Este interesante documental histórico está bien reflejado en el tráiler a continuación:
Entrevista con el teólogo Leonardo Boff, teólogo de la liberación brasileño que defiende los derechos humanos y entra en conflicto con la Iglesia católica oficial.
Documental "El evangelio de la revolución", sobre la Teología de la Liberación
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