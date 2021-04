Congreso Bicentenario de los Pueblos: Unidad en la diversidad una de las vías para remontar crisis vigente derrotando al neoliberalismo 

El gran objetivo del multitudinario evento conformado por 25 capítulos representando las manifestaciones de la vida social, política, de las trabajadoras y trabajadores, jóvenes, afrodescendientes, pueblos originarios, comunicadores ,trabajadores de la cultura ,etc. , es vertebrar sus luchas y reivindicaciones en una plataforma común que vigorice y de viabilidad a los imprescindibles cambios que superen el capitalismo neoliberal abriendo paso al objetivo histórico trazado desde la Comuna de Paris y las gestas posteriores-, como la del gobierno de Allende -, hoy latentes en la Revolución Bolivariana y Revolución Cubana y las rebeldía de las calles de nuestra América y el mundo sintetizados en el lema “Socialismo o barbarie”.

Este 8 de abril en maratónico e inédito encuentro telemático presidido por Nelson Herrera su Coordinador General se efectuó el Encuentro Regional de Trabajadoras y Trabajadores del Capítulo América Latina y el Caribe en que 103 dirigentas y dirigentes de organismo sindicales, solidarios y partidos expresaron su solidaridad con la Revolución Bolivariana, aportaron elementos para construir la agenda común, coincidieron en la construcción de una red de investigación y formación obrera y popular e impulsar las comunicaciones anti sistema desde la clase obrera a más de propiciar el muralismo como instrumento de comunicación.

Francisco Torrealba Vicepresidente de la Clase Obrera del PSUV agradeció la solidaridad y participación en el encuentro llamando a la unidad, a mantenerse conectados, a coordinar la acción y anuncio el próximo encuentro del Congreso Bicentenario para el 3 de mayo encuentro que se realizaría con la participación del presidente Maduro, Lula, Evo, Raúl Castro, Daniel Ortega.

Este esfuerzo en curso se despliega mientras el Covid 19 desnuda al neoliberalismo cuyos gobernantes encaramados en el poder persisten en la conservación del modelo tras el supremo objetivo de mantener la ganancia de la banca y las transnacionales, Revista Forbes publica la “explosión” de nuevos ricos en el mundo durante 2021: entre 7 ,7mil millones de seres humanos, 2.755 individuos gestan fortunas de más de US$ 1,000 millones , juntos acumulan US$ 13,1 billones, 8 billones más que antes de la pandemia. Los ricos en Chile elevaron sus fortunas en un 74 %, de 23,2 mil millones a 40,3 mil millones, Piñera entre ellos, (que rechaza el proyecto del Partido Comunista de un impuesto a los súper ricos) obtuvo ganancias por 300 millones de dólares alcanzando a los 2 mil novecientos millones de dólares. El Banco Mundial muestra contraste: el ingreso per cápita en Chile cayó en un 40 %, revela que 2 millones 300 mil personas de clase media “cayeron en vulnerabilidad”, en el país más de 3 millones de personas están sin trabajos mientras el poder adquisitivo de la población decrece en un 40%.

La Pandemia del Covid 19 es utilizada al mismo tiempo por el neoliberalismo como un elemento disuasivo y control de las rebeliones que estallaron durante 2019 cuando millones de ciudadanos hastiados por la explotación y la miseria colmaron las calles en rebeldía incontenible .Los efectos de la pandemia misma se ven agravados por carencias de todo orden, cesantía, hacinamiento, miseria ,hambre, manipulación del miedo e intensificado por el salvaje atropello a los derechos humanos mediante la represión fascistizante . En Chile bajo un desgobierno que raya en la insania moral y humana persisten las erráticas políticas exhibiendo un triunfalismo por la aplicación de las vacunas cuyo efecto resulta estéril sino se complementa con medidas sociales y entrega de ayuda digna vía aplicación de un impuesto a los que se enriquecen a costa de la crisis general, de allí el incremento de contagios y muertes. Las “realizaciones” de Piñera se manifiestan en la represión y criminalización del clamor ciudadano, la proyección del anticomunismo el incremento de su riqueza con medios al estilo del fraude del Banco de Talca.

En el plano internacional Biden a la cabeza del imperio se afana en demostrar al “Estado Profundo” que es peor que Trump: ordena bombardeos en Siria y robar un cargamento de trigo para estrangular por hambre a su pueblo; provoca senilmente a China y Rusia, reitera su agresividad contra Irán, hostiga a Bolivia e incrementa sus criminales sanciones y bloqueo contra Venezuela y Cuba rayando brutalmente en crímenes de lesa humanidad en complicidad con los Duque, Piñera o el genocida Bolsonaro cuyo pueblo recibe oxigeno del humanismo bolivariano..

El impulso al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo por parte del gobierno del presidente Maduro y su pueblo alcanza rasgos épicos, sometidos a un bárbaro y asfixiante bloqueo que impide cualquier operación financiera, comercializar su petróleo, sea por el control del sistema bancario o la sanción a la naviera que transporte o al destinatario que compre, no ingresa un dólar a la caja fiscal, no se pueden importar alimentos o medicinas, bloqueando hasta los recursos para adquirirlas vacunas, se intensifica el cerco sobre la gasolina o los insumos para producirla en Venezuela, agresión comparable a las del nazismo hitleriano. Vía genocidio se trata de derribar al gobierno encubriéndose con una sofisticada campaña mediática de mentiras que capta a más de un desprevenido. Y… el pueblo resiste heroicamente la voracidad desesperada por apropiarse de la fuente energética que permita remontar la galopante crisis interna del imperio que los últimos días utiliza a Duque incursionando narcoparamilitares en la frontera desde Colombia tratando de provocar un casus belli y desatar guerra, los tropiezos gringos en Medio Oriente y ahora lo de Ucrania, aceleran la búsqueda cercana de energía.

Todo proceso revolucionario real conlleva contradicciones internas, errores, inmensas dificultades, manifestaciones de corrupción, sectarismos ,ello se analizaba al inicio del Congreso ,se manifestó la necesidad de corregir los errores, buscar las fallas reimpulsando el proceso, exigencias en la denuncia, en la autocrítica contribuyente, desarrollar la batalla de ideas , ir consolidando .Esto es válido para todos los que buscamos un nuevo mundo porque enfrentando a la oligarquía, la derecha , la gran burguesía ellos tienen clara conciencia de clase y al ver amagados sus interés por los avances populares se cohesionan y organizan férreamente usando un inmenso su poder en todos los terrenos.

En el movimiento popular, la izquierda hemos sufrido de una debilidad endémica que es el sectarismo, la atomización, la dispersión perdiendo de vista al enemigo fundamental se da en todos los planos que con manifestaciones terminan siendo funcionales a la statu quo, la vida nos señala que debemos dar un salto de calidad por una necesidad de supervivencia humana y lo que sufrimos hoy sin unidad, se perpetua.

En Chile hoy luchando por superar las trabas de la componenda de la derecha y Concertación destinada a perpetuar Constitución de Pinochet participan en el Congreso Bicentenario representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre, FENATS, Confederación Metalúrgica, ,Trabajadores del Transporte, Minera Guanaco, de organismos sociales Anamuri, solidarios con la Revolución Bolivariana, partidos, etc. ,motivados por la idea de construir la unidad antimperialista, compartir experiencias ,formar parte de la estrategia que impone la realidad del siglo XXI y camiar hacia la derrota del neoliberalismo .

Ivan Muñoz Rojas

Coordinador COMBOL CHILE