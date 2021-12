Hace 3 años que he vuelto a nacer 

La gran canción de Víctor Manuel, con imágenes, es mi contribución a la campaña presidencial 2021 de Gabriel Boric a la presidencia de Chile.

Somos la vida truncada de ayer

que ha conseguido ponerse de pie.

No hay una calma sin su tempestad,

no hay una historia que vuelva hacia atrás.

Siempre maldigo contando hasta diez

tengo memoria y recuerdo el ayer.

Hace tres años que he vuelto a nacer

ya tengo un diente y respeto la ley.

Son necesarias todas las manos

para crecer son necesarios

todos los brazos crecen de abajo

barro y futuro nos moldeamos.

Cambian los tiempos y se oye la voz

de los que nunca vivieron al sol.

Yo le respeto, respéteme usted

con la pistola no hay nada que hacer.

No piso a nadie y no quiero aprender

vendo y regalo mi tiempo y mi fe.

Hace tres años que he vuelto a nacer

amo la vida y respeto su ley.