Kast, para mejorar la jubilaciones: «Que los hijos den a su padres el 10% de lo que ganan» 

Declaraciones de Kast cuando hacía campaña por el RECHAZO de una Nueva Constitución

Periodista:

Las AFP no cumplieron con la promesa final.

….

Todos queremos que nuestros abuelos, nuestros mayores salgan al final con una pensión decente, porque si no, es el estado quien deberá asumir ese problema.

…

José Kast:

No, mira a Mon Laferte. Salió llorando porque su madre tiene una pensión que no le alcanza para vivir. ¿Y cuánto le van a pagar a ella en el Festival de Viña? ¿No podría pasar el 10% de lo que le van a pagar a ella en el Festival de Viña a la mamá? ¿o vamos a esperar que el estado les de todo?

…

Periodista:

Si partimos de la solidaridad particular de cada hijo, de cada primo, de cada tío… entonces, estamos en un país que no tiene piso. Yo entiendo que si alguien está bien, le ayude a los papás. Eso pasa en Chile todos los días. … pero así no se construyen los países.

No le veo siendo candidato a Presidente de la República diciendo «vamos a solucionar el problema de las pensiones, con la ayuda de todos los hijos. Sería el chascarro mundial»… ¡Así no se construyen los países!

Mas sobre el tema:

Es bueno que la ciudadanía sepa que el Estado, ese, que según tipos como Kast, no debe ayudar a los más débiles de la sociedad, ha intervenido para salvar a los bancos y las grandes empresas cada vez que una crisis económica los ha mandado al suelo. Entonces, los poderosos se acuerdan del estado y exigen que actúe en bien de «la economía del pais». Cuando gente humilde necesita del estado, se les acusa de flojos, zánganos, personas que «sólo saben vivir a costa del estado».

Patricio Bernedo: «En los momentos críticos es cuando se recurre al Estado»

El decano de la UC, Patricio Bernedo, fue entrevistado por “La Segunda”, donde señala cómo a lo largo de la historia de nuestro país el Estado ha rescatado a las grandes empresas y bancos en momentos de crisis.