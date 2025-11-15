Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
15 Nov 2025

Noticias

Politica

El discurso completo de Jeannette Jara en su cierre de campaña en Maipú

por Jeannette Jara (Chile)

4 mins atrás 1 min lectura

El discurso completo de Jeannette Jara en su cierre de campaña en Maipú
Compartir:

15 de noviembre de 2025

Revive el discurso completo de casi 20 minutos, de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en su cierre de campaña en Maipú.

Compartir:
Etiquetas #campaña presidencial 2025 #jeannette jara #maipu
Politica

El discurso completo de Jeannette Jara en su cierre de campaña en Maipú

Desarrollo, Economía

La industrialización necesaria (esa de la que ninguna candidatura ha hablado)

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.