China: Observando el flujo de misiles

11 de marzo de 2026

Estimados lectores, en esta gran traducción al español del día les traemos un nuevo artículo del gran geopolítico brasileño, Pepe Escobar. Recuerden que también tienen otros artículos previos aquí disponibles.

El bloqueo de Ormuz puede quebrantar a Occidente. Pero no quebrantará a China.

Vamos al grano: el BRICS está en coma profundo. Destruido, al menos temporalmente, por la India, que casualmente acogerá la cumbre del BRICS a finales de este año. Hablando de mal timing.

La India ha traicionado, sucesivamente, a dos miembros de pleno derecho del BRICS: Rusia e Irán. Al sellar su alineación con el sindicato Epstein, Nueva Delhi ha demostrado, sin lugar a dudas, no solo que no es digna de confianza, sino que, además, toda su grandilocuente retórica de «liderar el Sur Global» se ha derrumbado, para siempre.

El BRICS tendrá que renovarse por completo: incluso el gran maestro Sergey Lavrov tendrá que llegar a esta conclusión ineludible. El triángulo Primakov original, «RIC», vuelve a morir un día más. Incluso si la India no es expulsada del BRICS (podría ser suspendida), «RIC» tendrá que traducirse necesariamente como Rusia-Irán-China, o incluso «RIIC» (Rusia-Irán-Indonesia-China).

En cuanto a nuestra posición en el Gran Tablero de Ajedrez, el profesor Michael Hudson lo sintetiza así: «La gran ficción habilitadora ha desaparecido. Estados Unidos no está protegiendo al mundo del ataque de Rusia, China e Irán. Su objetivo a largo plazo de controlar el comercio mundial del petróleo requiere un terrorismo continuo y una guerra permanente en Oriente Medio».

Pase lo que pase a continuación, el terrorismo continuado en Asia Occidental seguirá existiendo, como en el caso del sindicato Epstein, que, por perversa impotencia y pura rabia, desató una lluvia negra sobre la población civil(cursiva mía) de Teherán porque los iraníes se negaron a aceptar un cambio de régimen.

Además, el quid de la cuestión hasta, al menos, mediados de siglo está más claro que nunca. O prevalece el sistema excepcionalista del caos internacional, o será sustituido por la igualdad impulsada por el Sur Global, con China liderando desde atrás.

Este es un análisis en dos partes sobre la interacción clave de los BRICS en relación con la guerra contra Irán. Aquí nos centramos en China. A continuación, nos centraremos en Rusia y la India.

¡No disparen! ¡Soy de propiedad china!

Las especulaciones sin sentido del MICIMATT (complejo militar-industrial-congresional-de inteligencia-mediático-académico-think tank) sobre la información de inteligencia estadounidense que «sugiere» que China se está preparando para ayudar a Irán son, una vez más, una prueba de cómo la sofisticación china elude por completo los insignificantes «análisis» que emanan de Barbaria.

En primer lugar: la energía. China e Irán siguen un acuerdo de 400.000 millones de dólares, mutuamente beneficioso y con una vigencia de 25 años, que esencialmente entrelaza la energía y la inversión en infraestructura.

A todos los efectos prácticos, el estrecho de Ormuz está bloqueado debido a la retirada precipitada de las aseguradoras occidentales. No porque Teherán lo haya bloqueado.

China recibe el 90 % del total de las exportaciones de crudo de Irán, lo que representa el 12 % del total de las importaciones chinas. La clave es que China sigue teniendo acceso a las exportaciones iraníes, así como a las de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Irak, gracias a que la asociación estratégica entre Teherán y Pekín es inquebrantable, lo que significa que los petroleros con destino a China pueden cruzar el estrecho de Ormuz en ambos sentidos.

Pekín y Teherán negociaron un paso seguro bilateral, operativo desde el viernes pasado, en lo que a todos los efectos es un corredor marítimo crucial cerrado multilateralmente. No es de extrañar que cada vez más petroleros estén enviando mensajes de texto con las palabras mágicas «Propiedad china» (cursiva mía) en sus transpondedores. Ese es su pasaporte diplomático naval.

Traducción: y eso supone un cambio radical: el fin de la hegemonía talasocrática del Imperio del Caos.

La «libertad de navegación» en determinados corredores de conectividad marítima significa ahora «un acuerdo con China». De propiedad china, sí; pero no europea, japonesa o incluso surcoreana.

Lo que Teherán obtiene, con creces, es la ayuda tecnológica china para la guerra contra el sindicato Epstein. Y eso comenzó incluso antes de la guerra.

El Liaowang-1, un buque de recogida de información china de última generación SIGINT (inteligencia de señales) y seguimiento espacial, lleva semanas navegando cerca de la costa de Omán, proporcionando a Irán información electromagnética en tiempo real sobre los movimientos navales y aéreos del Sindicato Epstein.

Eso explica en gran medida la precisión milimétrica de la mayoría de los ataques iraníes.

El Liaowang-1, escoltado por destructores Tipo 055 y Tipo 052D, lleva al menos cinco cúpulas de radar y antenas de alta ganancia, que rastrean con precisión al menos 1200 objetivos aéreos y misiles simultáneamente utilizando algoritmos de redes neuronales profundas. El alcance de sus sensores es de aproximadamente 6000 kilómetros.

Lo bueno es que esos sensores pueden rastrear igualmente un satélite chino o un portaaviones estadounidense.

Traducción: China está ayudando a su socio estratégico sin disparar un solo tiro, simplemente navegando con una plataforma de vigilancia de procesamiento de redes neuronales en aguas internacionales.

Así que sí: China está grabando la guerra, en directo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Como complemento al Liaowang-1, más de 300 satélites Jilin-1 graban literalmente todo, lo que constituye una enorme base de datos ISR del Imperio del Caos en acción.

No habrá ninguna confirmación oficial ni por parte de Teherán ni de Pekín. Pero la información real china, transmitida por Beidou, fue sin duda crucial para que Teherán destruyera totalmente la infraestructura de la 5.ª Flota estadounidense en Baréin, un completo centro de radares, inteligencia y bases de datos y la columna vertebral de la hegemonía estadounidense en Asia occidental.

Este capítulo de la guerra, abordado justo al principio, revela cómo Teherán fue a por todas a la hora de aplastar el juego de poder diseñado imperialmente para controlar los puntos estratégicos y el tránsito de energía, negando así el acceso de China a ellos.

Por sorprendente que parezca, lo que estamos viendo, en tiempo real, es cómo Irán niega al Imperio del Caos el acceso a puntos estratégicos marítimos, puertos y corredores de conectividad naval. Por el momento, se trata del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Pronto, con la ayuda de los hutíes yemeníes, también podría ser Bab al-Mandeb.

Eso sí que es un cambio radical que beneficia no solo a China, sino también a Rusia, que necesita mantener abiertas sus rutas marítimas de exportación.

Si tiene dinero, vaya al Este

Ahora sigamos el dinero. China tiene 760.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Pekín ha ordenado a todo su sistema bancario que venda sus bonos del Tesoro como si no hubiera un mañana y, al mismo tiempo, acumule oro.

China e Irán ya comercian en yuanes. A partir de ahora, el laboratorio BRICS que experimenta con sistemas de pago alternativos debe alcanzar la velocidad de escape. Eso implica probar todos los mecanismos, desde BRICS Pay hasta The Unit.

Luego está la inminente fuga de capitales. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait ya están «revisando» todos los acuerdos, dudosos o no, que han firmado con Washington. En conjunto, controlan nada menos que 2 billones de dólares en inversiones estadounidenses: bonos del Tesoro, participaciones tecnológicas en Silicon Valley, bienes inmuebles, etc.

Un tsunami de efectivo está empezando a invadir el este de Asia. El destino favorito, tal y como están las cosas, es Tailandia, no Hong Kong. Eso llegará, y una vez más, beneficiará enormemente a China, ya que Hong Kong es uno de los nodos clave de la Gran Área de la Bahía, junto con Shenzhen y Guangzhou.

Las reservas estratégicas y comerciales de crudo de China son suficientes para hasta cuatro meses. Aparte de eso, se pueden aumentar las importaciones de crudo y gas natural, por mar y por oleoductos, desde Rusia, Kazajistán y Myanmar.

Así pues, una combinación de reservas estratégicas suficientes, varias fuentes de suministro y un «cambio de la demanda del petróleo a la electricidad» vuelven a constituir la resiliencia china. El bloqueo de Ormuz puede quebrantar a Occidente, pero no a China.

*Fuente: GeopolíticaRugiente