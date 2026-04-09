Pepe Escobar: Jaque mate iraní: 50 años de dominio estadounidense destruidos

9 de abril de 2026

En un análisis urgente para Nima Alkhorshid (Dialogue Works en español), el experto y nómada geopolítico Pepe Escobar explica por qué los acontecimientos de abril de 2026 no son solo un conflicto regional, sino el colapso definitivo de la hegemonía estadounidense. ¿Cómo logró Teherán anular la influencia de Washington, construida durante décadas?

Puntos principales del número:

El colapso de la Doctrina Carter: Por qué Estados Unidos ya no puede garantizar la seguridad del suministro de petróleo y qué significa esto para Occidente.

Impotencia militar: Escobar explica cómo la tecnología iraní ha vuelto inútil la presencia de los grupos de portaaviones estadounidenses en el Golfo.

El nexo euroasiático: El papel de Moscú y Pekín en el «milagro iraní» y por qué Trump se encontró aislado.

La muerte del petrodólar: Cómo el cambio a monedas nacionales en medio de la guerra está acabando con la grandeza financiera de Estados Unidos.

Nuevas reglas del juego: ¿Cómo será Oriente Medio una vez que el «miedo a Washington» se haya disipado definitivamente?

Pepe Escobar da su veredicto: Estamos viviendo los albores de una nueva realidad, donde las viejas reglas ya no funcionan.