28 Oct 2025

Noticias

Ciencia - Técnica, Defensa, Geopolítica, Rusia

Misil nuclear Burevéstnik: puede volar casi a ras del suelo, durante semanas, esquivando radares es indetectable

por Partisano Digital

5 mins atrás 1 min lectura

28 de octubre de 2025

Es ruso, vuela casi al ras del suelo, serpenteando el relieve del terreno de forma autónoma durante semanas, es nuclear, con alcance global, prácticamente indetectable y está solo a la espera de la orden de atacar. No es un mito, es el nuevo misil de crucero intercontinental ruso Burevéstnik.

No hay nada en el mundo que se le parezca y aquí te contamos todos los detalles.

00:00 Misil crucero imparable
1:04 Nueva prueba ‘por todo lo alto’
2:19 La respuesta rusa a las nuevas amenazas
2:51 Características del Burevestnik
4:01 Semanas de vuelo, alcance global
5:26 Años de desarrollo

Etiquetas #burevestnik #indetectable #misil con motor nuclear #rusia
Colonialismo, Derecho Internacional, Sáhara Occidental

La ONU reafirma el estatus jurídico del Sáhara Occidental y la responsabilidad de la ONU hacia el pueblo saharaui

