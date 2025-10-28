Misil nuclear Burevéstnik: puede volar casi a ras del suelo, durante semanas, esquivando radares es indetectable

28 de octubre de 2025

Es ruso, vuela casi al ras del suelo, serpenteando el relieve del terreno de forma autónoma durante semanas, es nuclear, con alcance global, prácticamente indetectable y está solo a la espera de la orden de atacar. No es un mito, es el nuevo misil de crucero intercontinental ruso Burevéstnik.

No hay nada en el mundo que se le parezca y aquí te contamos todos los detalles.

00:00 Misil crucero imparable

1:04 Nueva prueba ‘por todo lo alto’

2:19 La respuesta rusa a las nuevas amenazas

2:51 Características del Burevestnik

4:01 Semanas de vuelo, alcance global

5:26 Años de desarrollo