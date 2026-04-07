John Mearsheimer: ¿Qué hará ahora un Trump presa del pánico? La trampa iraní se ha cerrado

7 de abril de 2026

En una entrevista con el juez Andrew Napolitano, el experto profesor John Mearsheimer analiza la crítica situación en Oriente Medio. ¿Por qué fracasó la estrategia de «eliminación rápida» de Irán y en qué peligrosa fase está entrando el conflicto?

Puntos destacados de la entrevista:

Las falsas esperanzas del Mossad: Cómo Trump se convenció de que el régimen iraní colapsaría por sí solo tras los primeros ataques.

¿Quién tiene realmente el control?: Por qué Irán se beneficia de prolongar la guerra y aumentar el sufrimiento de Occidente.

Faroleando sobre las negociaciones: Mearsheimer explica por qué las declaraciones de «diálogo productivo» son un intento de calmar los mercados, no la realidad.

La psicología de la desesperación: Por qué los líderes en pánico tienden a «jugarse el todo por el todo» y asumir riesgos temerarios (Una analogía con Pearl Harbor).

Desplegar 50.000 soldados no es una opción: Por qué una operación terrestre en Irán está condenada al fracaso debido a su geografía y tamaño demográfico.

Mearsheimer advierte que cuando una gran potencia siente que está perdiendo, se vuelve extremadamente impredecible.