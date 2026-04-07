¿Por qué Irán se contiene?

Gilad Atzmon, 7-4-2026

Traducido por Tlaxcala

No quiero molestar a nadie, pero es importante para mí mencionar que, por ahora, los daños a la infraestructura de Israel son mínimos. Todavía tienen agua en sus grifos y electricidad en sus paredes. Sus puentes están intactos, sus líderes siguen vivos. Los misiles de racimo tienen, por supuesto, un efecto moral significativo, pero hay que considerar que los hebreos son un colectivo maníaco-depresivo; muy pronto volverán a caer en su modo habitual de arrogancia.

Por qué Irán se abstiene de golpear duramente al Estado judío es una cuestión abierta. Suponiendo que Irán posea la capacidad de golpear al Estado judío donde realmente duele, y simplemente se abstenga de hacerlo, puedo ofrecer algunas razones posibles:

Para Irán, la destrucción de Israel es un objetivo secundario. Ve la presencia usamericana en la región como una amenaza existencial central. Irán cree, por lo tanto, que destruir a USA, a sus aliados regionales, a su presencia militar en la región y al petrodólar son los objetivos principales de Irán. Estos objetivos se alinean con los de sus sostenedores. Una vez que USA esté fuera del camino, Israel podría ser el siguiente.

. El Estado judío ha demostrado ser tanto genocida como suicida. Esta combinación de características convierte al Estado judío en un elemento muy peligroso con el que lidiar. Si no me equivoco, Irán entonces elige quebrar lentamente el espíritu israelí. Hoy más temprano escuché a un israelí en el canal N12 decir: “Una vez que abran el aeropuerto Ben Gurión, todo el mundo se irá. Nadie se quedará para apagar la luz”. Esto es, obviamente, una exageración; sin embargo, muchos harán cautelosamente todo lo posible por salir de este manicomio.

. En un mundo ideal, Irán preferiría devolver Palestina a sus verdaderos dueños históricos e indígenas intacta —ni envenenada radiactivamente ni completamente destruida. Les encantaría devolver la tierra a su gente con las centrales eléctricas, refinerías y plantas desalinizadoras.

. Los iraníes son, obviamente, los adultos en la habitación. Se ven a sí mismos como un escaparate de un sistema político islámico. A diferencia del Estado judío, que no hace casi nada excepto dar a los judíos, al judaísmo y a la judeidad una reputación horrible para los siglos venideros, la República Islámica de Irán ofrece un espectáculo de moderación y sofisticación armoniosa frente a lo más bajo de lo bajo.

*Fuente: Faustotounsi