Dicen que Colón nos trajo la cultura hace 500 años, pero el pueblo Caral (Perú) ya construía ciudades hace 5.000 años

06 de abril de 2026

Vivimos una época histórica. Cada día que pasa, aumentan las voces que indican que estamos finalizando una etapa histórica que comenzó hace 500 años, con la llegada de los colonizadores europeos, trayendo su cultura, sus valores, su religión, imponiéndonos sus intereses y su visión del mundo, a lo que hoy se llama «Sur Global»

Ya vemos como las grandes potencias se disputan el poder de influencia futura sobre nuestro continente. EE.UU. se enfrenta hoy a la posibilidad de tener que perder el poder omnímodo en lo que ha considerado su patio trasero, su bodega privada de recursos naturales, por dos siglos. Otras llegan y están tratando de negociar las mejores condiciones para acceder a nuestras riquezas. Y ya vemos hoy como se comportan nuestras elites, esas que por un par de monedas, por migajas, han entregado nuestras riquezas hasta hoy, sumiéndonos en la miseria, en un eterno subdesarrollo y dependencia económica y cultural.

¿Y nosotros, que decimos? ¿Seremos nuevamente espectadores pasivos? ¿qué decimos?, ¿qué propondremos?, ¿cuáles son nuestras propuestas de desarrollo para nuestros países?, ¿vamos a seguir regalando nuestra riquezas naturales? ¿dónde están reflejadas las alternativas al desarrollo a que nos ha traído el neoliberalismo? ¿Hasta cuando vamos a seguir repitiendo, copiando, lo que ha venido haciendo esa elite mundial que se va al tacho de la historia?

Puestos en este trance, es necesario reaccionar y actuar, pero esa reacción no puede ser a ciegas. Para ello necesitamos conocimiento, inteligencia, trabajo conjunto. Se impone escuchar las voces de nuestros ancestros, aquellos que condujeron la lucha por la independencia de nuestros países.

“Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas.” [ José Martí – Nuestra América ]

Cuando miramos hacia atrás, hacia nuestro pasado, no puede sino indignarnos ver cómo nos han manipulado. A pesar de nuestro espíritu crítico, tenemos que reconocer que arrastramos un gran lastre, provocado con lo que han logrado “programarnos” en la escuela, con sus libros, diarios y revistas, con su cine, para que veamos a EE.UU. y Europa como la cuna de la cultura. Yo sabíamos que Irán era una cultura antigua, como todo el Medio Oriente, pero muy pocos saben que ese país existe desde hace más de 6.000 años de antigüedad. La ciudad de Susa (hoy Shush) fue fundada el año 4.200 a.C., cuando los europeos vivían casi exclusivamente como pueblos de pastores y recolectores de frutos, dando recién los primeros pasos para convertirse en pueblos agricultores, sedentarios, construyendo viviendas. Ese desconocimiento del pasado, no es casualidad, nos ha sido transmitido con clara intención y tenemos que despertar.

Nuestro desconocimiento del pasado de nuestros pueblos es tan grande que, lo que hoy se conoce como la Ciudad Sagrada de Caral, en Perú, fue descubierta recién en los años 90, es decir hace poco más de 30 años. Y se debió a la porfía y sacrificio de la arqueóloga peruana Ruth Shady. Y no es porque se encuentre en un valle perdido en los Andes. Se encuentra apenas a 180 km de Lima y a 20 km del mar.

Impacta ver en el video que publicamos a continuación, que esta cultura logró un altísimo nivel civilizatorio sin desarrollar una fuerza militar, sin construir muros y fortalezas.

Hoy Caral es considerada, por la comunidad científica, como la civilización más antigua de América, con 5.000 años de antigüedad, siendo así contemporánea con las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia.

Lo que teníamos en nuestras tierras, cuando llegaron las tropas colonialistas, eran culturas mucho más avanzadas que aquellas que los habían enviado a ellos. Tratemos de aprender de nuestro pasado y tomemos el futuro en nuestras manos. Trabajemos, elaboremos, nuestro propio concepto de desarrollo. Estamos al borde de una oportunidad histórica.

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