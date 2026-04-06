El Imperio que dio origen a Irán antes que los Persas (y nadie recuerda)

Imagen superior: huellas arqueológicas de 6 mil años, en Susan, capital del imperio elamita, muestran la capacidad de esa cutura para construir casas, templos, muros, ya disponen de escritura, manejan el bronce, fabrican cerámica de alta calidad y desarrollan comercio a gran nivel. Susan fue fundada en el 4.200 a.C., es decir, hace aproximadamente 6.000 años. En esa misma época, en Europa se registraban recién los primeros pasos hacia el sedentarismo de algunas tribus nómadas.

06 de abril de 2026

Todos creen que Irán nació con los persas. Pero mil años antes de su primera corona, Elam ya hacía temblar a Babilonia. Esta es la raíz perdida.

Susa, frontera entre Tigris-Éufrates y las rutas del este, convirtió el comercio en arma. Barro, ladrillo, arcilla. Contabilidad. Poder.

Del rey Untash-Napirisha nace Dur-Untash, Chogha Zanbil: un zigurat gigantesco con ingeniería de agua en pleno Juzestán. Y luego llega el saqueo: Hammurabi y Naram-Sin viajan encadenados a Susa.

Asurbanipal arrasa la ciudad en 647 a. C. y proclama sal y ruina. Pero Elam sobrevive en silencio: las tablillas de Persépolis muestran que Darío y sus escribas movían el imperio en elamita.

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Fuentes históricas:

Heródoto, Historias; Inscripciones de Asurbanipal (ed. moderna en RINAP 5, Novotny & Jeffers); UNESCO, Tchogha Zanbil.

Encyclopaedia Iranica (“Elam”, “Susa”, “Persepolis Administrative Archives”); François Desset et al., The Decipherment of Linear Elamite Writing (2022); Daniel T. Potts, The Archaeology of Elam.