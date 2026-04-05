La verdadera razón por la que cayó la URSS
por Danny el comunista
3 horas atrás 2 min lectura
03 de abril de 2026
Introducción: 00:00
Lo que Existió y lo que se Destruyó: 01:06
El Mito del Colapso Inevitable: 04:39
Enemigos desde Adentro: 08:21
Catastroika lo que Pasó Después: 13:31
Conclusiones: 18:56
Despedida: 21:25
¿La Unión Soviética cayó porque el socialismo no funciona? Esa es la explicación más repetida… pero también una de las más cuestionables. En marzo de 1991, el 76% de los ciudadanos soviéticos votaron para preservar la URSS… y aun así, nueve meses después, el país desapareció. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué cayó realmente la Unión Soviética? En este video analizamos el colapso de la URSS desde una perspectiva histórica y crítica, desmontando el mito del “fracaso inevitable del socialismo” y explorando factores mucho más complejos:
- Cómo la URSS pasó de ser un país agrario a una superpotencia industrial
- Por qué el colapso soviético no era inevitable
- El papel de la perestroika, la glasnost y las decisiones económicas
- La influencia de la élite del Partido Comunista
- La economía paralela dentro del sistema soviético
- Y cómo tres líderes disolvieron la URSS ignorando el referéndum popular
También analizamos qué ocurrió después del colapso: caída del PIB, aumento de la pobreza y surgimiento de la oligarquía rusa Porque entender la caída de la Unión Soviética no es solo entender el pasado… es entender cómo funcionan el poder, las élites y las transformaciones económicas hoy.
Bibliografía:
Allen, R. C. (2001). The rise and decline of the Soviet economy. Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d’Économique, 34(4), 859–881. https://doi.org/10.1111/0008-4085.00103
Central Statistical Committee of the Ministry of Internal Affairs. (1897). First general census of the Russian Empire. Imperial Russian Government.
Figes, O. (1996). A people’s tragedy: A history of the Russian Revolution. Jonathan Cape.
Kagarlitsky, B. (1990). Farewell perestroika: A Soviet chronicle (R. Simon, Trans.). Verso.
Keeran, R., & Kenny, T. (2010). Socialism betrayed: Behind the collapse of the Soviet Union (2nd ed.). International Publishers.
Losurdo, D. (2023). Stalin: History and critique of a black legend (H. Hakamäki & S. Engel-Di
Mauro, Trans.). Iskra Books. (Obra original publicada en 2008)
Maddison, A. (2001). The world economy: A millennial perspective. OECD Development Centre. https://doi.org/10.1787/9789264189980-en
Parenti, M. (1997). Blackshirts and reds: Rational fascism and the overthrow of communism. City Lights Books.
Zubok, V. M. (2021). Collapse: The fall of the Soviet Union. Yale University Press.
Kagan, R. (2006, December). The mystery of the Soviet collapse. American Enterprise Institute. https://www.aei.org/articles/the-myst…
Wyatt, T. (2010). Russia’s economic performance and policies. Congressional Research Service. https://www.everycrsreport.com/report…
Artículos Relacionados
Narcos gringos: todo lo que no se cuenta sobre carteles de EEUU
por La Base América Latina
5 meses atrás 1 min lectura
Las tensiones de la FED, los bonos, las tasas y la inflación subyacente
por Mario Briones R. (Chile)
10 años atrás 9 min lectura
La Asamblea o Congreso Constituyente como respuesta a la crisis
por Eric Palma (Chile)
6 años atrás 7 min lectura
«La era de la dominación estadounidense sin desafíos ha terminado.»
por John Mearsheimer (EE.UU.)
4 meses atrás 2 min lectura
Guerra del Sáhara Occidental: El supuesto dron saharaui que “cambiará el juego” y que preocupa a Marruecos
por ECSaharaui
8 meses atrás 5 min lectura
Jefe del Comando Sur de EEUU anuncia que regresará a Venezuela para «liderar el plan de tres fases» de Trump
por Agencias
1 mes atrás 2 min lectura
La verdadera razón por la que cayó la URSS
por Danny el comunista
3 horas atrás
05 de abril de 2026
¿La Unión Soviética cayó porque el socialismo no funciona? Esa es la explicación más repetida… pero también una de las más cuestionables. En marzo de 1991, el 76% de los ciudadanos soviéticos votaron para preservar la URSS… y aun así, nueve meses después, el país desapareció. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué cayó realmente la Unión Soviética?
‘Hangar rojo’: película muestra a oficial FACh en medio de conflicto moral entre cumplir órdenes u obedecer a su conciencia
por Pedro Schwarze (
5 horas atrás
05 de abril de 2026
‘Hangar rojo’, la película chilena que aborda el dilema entre la obediencia y la conciencia en medio del golpe de Estado de Pinochet.
Homenaje a José Bengoa
por Tomas Moulian (Chile)
1 semana atrás
26 de marzo de 2026
Un gran académico el cual merece este y otros homenajes. No deben olvidarse sus numerosos aportes al conocimiento de la historia de Chile, en especial del pueblo mapuche.
Carta de solidaridad del colectivo de estudiantes saharauis formados en Cuba
por Colectivo de Estudiantes Saharauis formados en Cuba
2 semanas atrás
23 de marzo de 2026
Desde nuestra experiencia como estudiantes acogidos por la solidaridad revolucionaria de Cuba, damos testimonio de su compromiso con los pueblos del mundo, especialmente con aquellos que, como el pueblo saharaui, luchan por su libertad y justicia.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.