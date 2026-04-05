La verdadera razón por la que cayó la URSS

03 de abril de 2026

Introducción: 00:00

Lo que Existió y lo que se Destruyó: 01:06

El Mito del Colapso Inevitable: 04:39

Enemigos desde Adentro: 08:21

Catastroika lo que Pasó Después: 13:31

Conclusiones: 18:56

Despedida: 21:25

¿La Unión Soviética cayó porque el socialismo no funciona? Esa es la explicación más repetida… pero también una de las más cuestionables. En marzo de 1991, el 76% de los ciudadanos soviéticos votaron para preservar la URSS… y aun así, nueve meses después, el país desapareció. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué cayó realmente la Unión Soviética? En este video analizamos el colapso de la URSS desde una perspectiva histórica y crítica, desmontando el mito del “fracaso inevitable del socialismo” y explorando factores mucho más complejos:

Cómo la URSS pasó de ser un país agrario a una superpotencia industrial

Por qué el colapso soviético no era inevitable

El papel de la perestroika, la glasnost y las decisiones económicas

La influencia de la élite del Partido Comunista

La economía paralela dentro del sistema soviético

Y cómo tres líderes disolvieron la URSS ignorando el referéndum popular

También analizamos qué ocurrió después del colapso: caída del PIB, aumento de la pobreza y surgimiento de la oligarquía rusa Porque entender la caída de la Unión Soviética no es solo entender el pasado… es entender cómo funcionan el poder, las élites y las transformaciones económicas hoy.

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Bibliografía:

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