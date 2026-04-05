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05 Abr 2026

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Análisis, Imperialismo, Socialismo

La verdadera razón por la que cayó la URSS

por Danny el comunista

3 horas atrás 2 min lectura

La verdadera razón por la que cayó la URSS
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03 de abril de 2026

Introducción: 00:00
Lo que Existió y lo que se Destruyó: 01:06
El Mito del Colapso Inevitable: 04:39
Enemigos desde Adentro: 08:21
Catastroika lo que Pasó Después: 13:31
Conclusiones: 18:56
Despedida: 21:25

¿La Unión Soviética cayó porque el socialismo no funciona? Esa es la explicación más repetida… pero también una de las más cuestionables. En marzo de 1991, el 76% de los ciudadanos soviéticos votaron para preservar la URSS… y aun así, nueve meses después, el país desapareció. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué cayó realmente la Unión Soviética? En este video analizamos el colapso de la URSS desde una perspectiva histórica y crítica, desmontando el mito del “fracaso inevitable del socialismo” y explorando factores mucho más complejos:

  • Cómo la URSS pasó de ser un país agrario a una superpotencia industrial
  • Por qué el colapso soviético no era inevitable
  • El papel de la perestroika, la glasnost y las decisiones económicas
  • La influencia de la élite del Partido Comunista
  • La economía paralela dentro del sistema soviético
  • Y cómo tres líderes disolvieron la URSS ignorando el referéndum popular

También analizamos qué ocurrió después del colapso: caída del PIB, aumento de la pobreza y surgimiento de la oligarquía rusa Porque entender la caída de la Unión Soviética no es solo entender el pasado… es entender cómo funcionan el poder, las élites y las transformaciones económicas hoy.

Bibliografía:

Allen, R. C. (2001). The rise and decline of the Soviet economy. Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d’Économique, 34(4), 859–881. https://doi.org/10.1111/0008-4085.00103

Central Statistical Committee of the Ministry of Internal Affairs. (1897). First general census of the Russian Empire. Imperial Russian Government.

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Kagarlitsky, B. (1990). Farewell perestroika: A Soviet chronicle (R. Simon, Trans.). Verso.

Keeran, R., & Kenny, T. (2010). Socialism betrayed: Behind the collapse of the Soviet Union (2nd ed.). International Publishers.

Losurdo, D. (2023). Stalin: History and critique of a black legend (H. Hakamäki & S. Engel-Di
Mauro, Trans.). Iskra Books. (Obra original publicada en 2008)

Maddison, A. (2001). The world economy: A millennial perspective. OECD Development Centre. https://doi.org/10.1787/9789264189980-en

Parenti, M. (1997). Blackshirts and reds: Rational fascism and the overthrow of communism. City Lights Books.

Zubok, V. M. (2021). Collapse: The fall of the Soviet Union. Yale University Press.

Kagan, R. (2006, December). The mystery of the Soviet collapse. American Enterprise Institute. https://www.aei.org/articles/the-myst…

Wyatt, T. (2010). Russia’s economic performance and policies. Congressional Research Service. https://www.everycrsreport.com/report…

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Etiquetas #la traicion #mijail gorbachov #socialismo #URSS
Análisis, Imperialismo, Socialismo

La verdadera razón por la que cayó la URSS

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