Chile abrirá una embajada en Palestina 

22 de diciembre de 2022

En el evento, el jefe de Estado sorprendió a los asistentes confirmando su apoyo con el pueblo palestino al anunciar que abrirá una sede diplomática en Palestina.



El primer mandatario fue el encargado de encender el árbol navideño, tradición que la Comunidad Palestina de Chile inició el año pasado con el objetivo de estrechar lazos entre ambos pueblos.

Fue ahí que el presidente Boric anunció que abrirá una embajada de Chile en Palestina:

«Yo estoy de acuerdo que no basta con las palabras de buena crianza y una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público -me arriesgo con esto-, es a que vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina de encargado de negocio que hay hoy día y vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde».