Gaza / Israel: inminente voto (¿veto?) de una nueva resolución del Consejo de Seguridad

21 de diciembre de 2023

«More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days – that is over 115 a day, every day, for weeks and weeks. Based on these figures, children account for forty per cent of the deaths in Gaza. This is unprecedented. In other words, today, the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child.

“We are also receiving reports that more than 1,200 children remain under the rubble of bombed out buildings or are otherwise unaccounted for».

UNICEF Executive Director, briefing at UN Security Council, November 22, 2023

Según se informa en medios de prensa internacionales, este 18 de diciembre, el voto de un proyecto de resolución presentado por Estados Árabes Unidos se ha pospuesto para este 19 de diciembre, en aras esta vez de lograr que Estados Unidos no objete con su veto el texto (véase nota de prensa de The Guardian). Este 19 de diciembre, se decidió nuevamente posponer la votación: se lee en esta nota del 20 de diciembre de este mismo medio de prensa británico que:

«According to diplomatic sources, the US mission in New York believed it had negotiated a text that it could at least abstain on, but when Washington was consulted, new objections were raised, with the White House reportedly taking a more pro-Israel line than the state department».

Es posible que al momento de escribir estas líneas (21 de diciembre), una nueva posposición se anuncie en Nueva York.

Como es sabido, Israel no acepta la idea de un cese al fuego en su ofensiva militar sobre Gaza iniciada el 7 de octubre pasado, en respuesta al ataque sufrido ese mismo día en su territorio perpetrado por el Hamás.

Por su parte, el incondicional aliado de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad pareciera cada vez más incómodo con la forma tan desproporcionada de Israel de llevar a cabo su ofensiva militar en Gaza, pero sin querer desmarcarse del todo de la posición israelí.

Con respecto al número de niños que han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, se lee en este informe de Defense Children International con fecha del 14 de diciembre del 2023 que: «Israeli forces have killed at least 7,870 Palestinian children in Gaza since the Israeli military unleashed a massive military offensive on the Gaza Strip on October 7».

Breve puesta en contexto

El borrador inicialmente propuesto de resolución circula en redes desde varios días (véase enlace) y busca ordenar un cese al fuego humanitario a ambas partes: ello ante el drama dantesco al que Israel somete a la población civil de Gaza día tras días, y ello desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

En este borrador de texto, es probable que la expresión «calls for the urgent suspension of hostilities to allow safe and unhindered humanitarian access and for urgent steps towards a sustainable cessation of hostilities» (en la parte final del Párrafo Operativo 2 / OP2) sea la que provoque mayores objeciones por parte de Estados Unidos, al sentirse obligado (aún) a apoyar la idea (cuestionable y cuestionada) de Israel de continuar con su mortífera ofensiva militar.

El mecanismo propuesto para centralizar la ayuda y monitorear desde Naciones Unidas su correcta distribución previsto en el OP4, posiblemente desagrade profundamente Israel, que busca limitar al máximo la presencia del personal de Naciones Unidas en Gaza.

Precisamente, el pasado 18 de diciembre, la ONG Human Rights Watch en un comunicado de prensa (véase texto completo) ha denunciado a Israel por recurrir al peor recurso al que un Estado puede someter a una población civil en el marco de un conflicto armado: la hambruna.

Con relación a esta iniciativa de Emiratos Árabes Unidos, se trata de una nueva gestión de carácter urgente, luego del solitario veto de Estados Unidos observado el pasado 8 de diciembre en el seno del Consejo de Seguridad: en aquella ocasión, el texto – también propuesto por Emiratos Árabes Unidos – contó con 13 votos a favor y una sola abstención (Reino Unido).

Este veto norteamericano originó la aprobación de una texto muy similar con una abrumadora mayoría en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 12 de diciembre: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría observada en la Asamblea General de Naciones Unidas». El tablero de la votación registrada detalla el aislamiento mayor de Israel (y de Estados Unidos), con tan solo 8 votos (Austria, Guatemala, Liberia, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Nauru y República Checa) que acompañaron a ambos votando en contra; mientras que votaron a favor 153 Estados y 23 optaron por abstenerse.

Un nuevo veto en el Consejo de Seguridad de una resolución sobre Gaza significaría un nuevo ejercicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, dada la dramática situación que enfrenta la población civil en Gaza.

Algunos aspectos de la tragedia que se vive en Gaza

Si bien la expresión «guerra» usada por la mayoría de medios de prensa y analistas para referirse a lo que ocurre en Gaza remite al enfrentamiento entre dos ejércitos, lo que se observa en Gaza desde el 7 de octubre es un asedio militar de un solo ejército en la Franja de Gaza frente a combatientes del Hamás.

Según el último informe de situación al 20 de diciembre realizado por Naciones Unidas (véase documento), se lee que: «On 20 December, the Ministry of Health (MoH) in Gaza did not update its casualty figures. The latest reported figures as of 19 December afternoon stood at 19,667 Palestinians who have been killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, about 52,586 people have been injured, according to the MoH. Many other people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery. Between 19 and 20 December, two Israeli soldiers were reported killed in Gaza. Since the start of the ground operations, 134 soldiers have been killed in Gaza, and 740 soldiers have been injured, according to the Israeli military».

Según el mismo informe de situación al 18 de diciembre (véase documento), se indicaba que:

«According to the MoH in Gaza, between 7 October and 18 December afternoon, at least 19,453 Palestinians were killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, about 52,286 Palestinians have been injured, according to the MoH. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery. Between 16 December and 18 December, ten Israeli soldiers were killed because of the fighting in Gaza, including one soldier who died as a result of injuries sustained on 14 December. According to the Israeli military, since the start of the ground operations, 129 soldiers have been killed in Gaza, and 704 have been injured.»

Recientemente se leyó en Francia por parte de un reconocido experto y ex militar galo especialista en efectos de bombardeos aéreos, que el saldo mortífero en Gaza podría ser muy superior. Utilizando el número de bombas que Israel oficialmente reconoce haber largado desde los aires sobre Gaza desde el 7 de octubre, indica en sus últimas reflexiones que publica en su blog (véase su nota completa del 16 de diciembre, titulada «Israël contre le Hamas, un carnage y compris pour les otages ? «) que:

«Avec au moins 450 bombardements (aériens et tirs d’artillerie) par jour, cela représente au minimum un nombre de victimes équivalent puisque ces tirs sont par nature très meurtriers. Les dégâts sont considérables : 63 jours par 450 tués = 28,000 morts au minimum, soit une « fourchette » probable de 25 à 35 mille morts, auxquels il faut rajouter 3 à 4 fois plus de blessés, donc un total de plus de 125,000 morts et blessés après 9 semaines de bombardements (et une semaine de trêve)».

Este 17 de diciembre, fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que describió como un «baño de sangre» el hospital de Al-Shifa en Gaza (véase comunicado de prensa) ante la imposibilidad de los médicos y enfermeros de atender correctamente a los numerosos pacientes graves que llegan continuamente a este centro hospitalario.

Revelaciones recientes en Estados Unidos

Realizada el 12 de diciembre una votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, es interesante observar que fue el día siguiente que una gran cadena norteamericana de noticias reveló que, según un informe interno de Estados Unidos, gran parte de los bombardeos en Gaza son realizados por Israel desde el 7 de octubre con artefactos que no cuentan con ningun mecanismo de precisión moderna, denominados «dumb bombs» (véase artículo de CNN titulado «Nearly half of the Israel munitions dropped on Gaza are imprecise «dumb bombs» US intelligence assesment finds» (Nota de la Redacción de piensaChile: ver la traducción de esta publicación de CNN al pie de este artículo) , cuya lectura se recomienda. Una entrevista con dos ex militares norteamericanos sobre esta revelación (véase texto) permite conocer más de la práctica de los bombardeos aéreos y de lo inédito que resulta la opción usada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre.

Se trata de un revelación que viene a desdecir el argumento oficial israelí de supuestas «bombas inteligentes» usadas por Israel en Gaza, y que viene a confirmar, desde la perspectiva del derecho penal internacional, la comisión reiterada de crímenes de guerra por parte de Israel, al usar este tipo de artefactos en una zona tan densamente poblada como Gaza. No es la primera vez que argumentos contundentes de Israel resultan falaces: este artículo de The Guardian del 17 de noviembre y este reportaje posterior publicado en The New York Magazine hacen ver que el supuesto «centro de operaciones principal» del Hamás debajo del hospital Al-Shifa en Gaza nunca se encontró.

Como parte de una inusitada estrategia tendiente a controlar la información que sale de Gaza, se registran ya a 68 periodistas y comunicadores que han perdido la vida en Gaza y en el Sur del Líbano desde el pasado 7 de octubre debido a los bombardeos isarelíes (véase informe al 21 de diciembre del Committee to Protect Journalists). Las conclusiones a las que llegó la ONG Airwars con relación a los periodistas asesinados en el Sur del Líbano son contundentes (véase informe del 7 de diciembre del 2023).

De otras revelaciones mientras aumenta el saldo mortífero día con día

Pocamente difundidas, las revelaciones del programa CheckNews del periódico Libération en Francia recientemente (11 de diciembre) han logrado demostrar lo siguiente: muchos de los relatos oficiales en Israel sobre el acto perpetrado el 7 de octubre por el Hamás no se logran verificar, pese a haber sido abundantemente difundidos en diversos medios de prensa israelíes e internacionales (véase artículo titulado: «Israël, 7 octobre. Un massacre et des mystifications», reproducido por la ONG francesa AURDIP).

En el referido informe de situación al 18 de diciembre realizado por Naciones Unidas se lee que:

«The following are among the deadliest incidents reported on 17 and 18 December:

– On 17 December, at about 19:00, at least 55 Palestinians were reportedly killed, including more than 15 children, many others injured, and more than 100 reported as missing when several houses in a residential block were reportedly hit in Old Gaza Street, Jabalya city, North Gaza.

– On 17 December, at about 11:30, 14 Palestinian were reportedly killed, and tens injured, when the Al Hinnawy School in western Khan Yunis, southern Gaza, was reportedly struck.

– On 17 December, at about 19:00, 17 Palestinian were reportedly killed, and tens were injured, when several areas in eastern Khan Yunis, southern Gaza were reportedly struck».

Cabe precisar que este reciente informe de la ONG AirWars detalla cómo, con un solo ataque aéreo realizado el 25 de octubre por parte de Israel, se causó la muerte de más de 100 personas en Gaza.

Ante semejante insensatez por parte de Israel, sus importaciones masivas de municiones desde Estados Unidos plantean algunas interrogantes: no está de más señalar esta reciente iniciativa de un Senador en Estados Unidos con el fin de aplicarle a Israel el mismo régimen de condicionamientos para beneficiar de material militar norteamericano (tal y como se implementa con exportaciones similares hacia otras latitudes), invocando la sección 502 B del Foreign Assistance Act de 1961.

Estados Unidos: una maniobra inicial para ganar tiempo en el Consejo de Seguridad

Los diplomáticos en Nueva York y los analistas y comentadores internacionales tienen muy presente aún lo que ocurrió el 18 de octubre en el Consejo de Seguridad.

Remontar a la fecha del 18 de octubre permite también recordar las cifras dadas por el estado de situación al 19 de octubre del 2023 elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, véase enlace oficial). Indicaba entonces este reporte diario el saldo siguiente desde el conteo iniciado el 7 de octubre:

• del lado palestino, se registraban en Gaza, 3785 personas fallecidas y 12500 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 79 fallecidos y 1434 heridos; mientras que

• del lado israelí, se contabilizaban 1400 personas fallecidas y 4629 heridas.

Ante estas cifras ya sumamente dramáticas, era de esperar un primer intento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar a los decisores políticos de Israel. El 18 de octubre, Estados Unidos sorprendió a gran parte de los observadores y a varios integrantes del Consejo de Seguridad al vetar una resolución propuesta por Brasil que había sido objeto de varias largas jornadas previas de negociación. Muchos Estados pensaban que Estados Unidos ya no objetaría el texto acordado, al contemplar en su última versión las objeciones norteamericanas. El texto de aquella resolución vetada se encuentra al final de nuestra nota titulada «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil», e incluye el calificativo de «terrorista» al referirse al ataque perpetrado por el Hamás el pasado 7 de octubre, incorporado a petición de Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, aquel veto de Estados Unidos del 18 de octubre puede considerarse como una sutil maniobra dilatoria de manera a otorgarle a Israel un tiempo prudencial para lograr alcanzar sus objetivos en Gaza, 10 días después del ataque que sufrió en su territorio por parte del Hamás. Las declaraciones de varios delegados haciendo ver su sorpresa y su profunda molestia ante el veto ejercido por Estados Unidos pueden ser revisadas en el acta de sesión S/PV.9442 del 18 de octubre. Adicionalmente, la credibilidad y seriedad de los diplomáticos norteamericanos se ha visto seriamente afectada por tan inusitada maniobra diplomática.

Nótese que durante una sesión anterior del mismo Consejo de Seguridad realizada el 16 de octubre, el representante de Palestina advirtió tempranamente a los demás integrantes del Consejo de Seguridad (véase acta de sesión S/PV.9439, p. 9) que:

«What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them».

Un valioso tiempo desperdiciado ante la insensatez de la respuesta israelí

Al 18 de diciembre del 2023, se han cumplido ya no 10 días, sino 71 días desde el 7 de octubre, sin que Israel logre en lo más mínimo alcanzar sus pretendidos «objetivos militares»: la estructura militar del Hamás sigue operando en Gaza, así como sus principales jefes, al tiempo que los rehenes israelíes en posesión del Hamás no han logrado ser localizados y mucho menos recuperados por las fuerzas militares israelíes. Tres de ellos fueron incluso ultimados por las mismas fuerzas militares israelíes, pese a salir de los escombros con una bandera blanca y pidiendo auxilio en hebreo (véase muy completa nota publicada en TimesofIsrael). Con respecto a este episodio, el precitado experto militar galo indicó (véase su nota) que:

«Quant aux trois otages dont l’armée israélienne a annoncé qu’elle les avait tués accidentellement, il convient d’insister non pas sur l’erreur de Tsahal mais sur l’incompatibilité entre l’opération militaire qu’elle mène actuellement – une offensive de grande intensité et en tir libre –, avec une opération de recherche et de sauvetage d’otages (de type search and rescue). Ces trois otages tués par Tsahal ne sont pas un accident, mais la conséquence d’une telle opération militaire, de dévastation».

Este 20 de diciembre, Israel reiteró su oposición a cualquier cese al fuego mientras no «elimina a los terroristas del Hamás» (véase nota de France24): un argumento ya escuchado para justificar su mortífera operación militar israelí en Gaza en el 2009, su aún más mortífera operación realizada en el verano del 2014, y que reaparece en cada declaración oficial israelí desde el 7 de octubre del 2023 como única base justificando su desproporcionado accionar.

Mientras la atención de la comunidad internacional está focalizada principalmente en Gaza, el avance de colonos israelíes en Cisjordania con el beneplácito de las autoridades israelíes y la cantidad de exacciones contra pobladores palestinos han ido en aumento. Pocamente divulgada, la expansión en Jerusalén Oriental de Israel está alcanzando niveles raramente observados, tal y como lo informa la ONG israelí Peace Now (véase informe del 18 de diciembre).

A modo de conclusión

Día tras día, desde el 7 de octubre del 2023, es la población civil indefensa de Gaza la que sufre bombardeos incesantes y contínuos, confirmándose que lo que Israel está llevando a cabo es una acción punitiva colectiva en contra de una población civil, a modo de represalia por el ataque sufrido el 7 de octubre perpretrado por el Hamás en territorio israelí: ello en abierta y flagrante violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.

A las muestras iniciales de solidaridad con Israel por lo ocurrido el 7 de octubre provinientes de distintas latitudes, es un marcado repudio generalizado el que se ha instalado en el seno de la comunidad internacional, ante el actuar insensato de las fuerzas militares israelíes.

Israel está perdiendo los apoyos con los que siempre ha podido contar dentro de Naciones Unidas en este mes de diciembre del 2023: el simple hecho que Australia y Canadá votaran a favor de la resolución adoptada el 12 de diciembre, así lo evidencia.

Es probable además que la desconfianza se haya ido instalando en el seno de varios Estados usualmente cercanos a las autoridades israelíes. Desde la misma Israel, los cuestionamientos son cada vez mayores por parte de las familias de los rehenes y de buena parte de la población: remitimos en particular a este artículo publicado el 17 de diciembre en Magazine+917 (Israel) titulado «‘The hostages weren’t our top priority’: How Israel’s bombing frenzy endangered captives in Gaza«.

Tal y como concluíamos nuestras reflexiones sobre el abrumador voto del pasado 12 de diciembre observado en Nueva York,

«Con esta abrumadora mayoría obtenida en favor de un cese del fuego humanitario este 12 de diciembre, precedida por la carta del Secretario General de Naciones Unidas dada a conocer el 6 de diciembre en igual sentido, y por el solitario veto de Estados Unidos observado el 8 de diciembre en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se confirma el aislamiento total de Israel. A la vez, estos resultados colocan al principal aliado de Israel (Estados Unidos) en una posición indefendible ante la opinión pública internacional, así como ante la misma opinión pública norteamericana».

El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

* * * * *

Artículo de CNN:

Traducción del ingles al castellano realizada con software:

Exclusiva: Casi la mitad de las municiones israelíes lanzadas sobre Gaza son «bombas tontas» («dumb bombs») imprecisas, según una evaluación de los servicios de inteligencia de EE.UU.

Natasha Bertrand Katie Bo Lillis

Por Natasha Bertrand y Katie Bo Lillis, CNN

5 minutos de lectura

Actualizado 11:31 AM EST, Thu December 14, 2023

Vista aérea de una zona residencial destruida mientras los palestinos intentan recoger objetos utilizables bajo los escombros de un edificio demolido tras los ataques israelíes, en Deir al-Balah, Gaza, el 12 de diciembre.

Vista aérea de una zona residencial destruida mientras los palestinos intentan recoger objetos utilizables bajo los escombros de un edificio demolido tras los ataques israelíes, en Deir al-Balah, Gaza, el 12 de diciembre.

Casi la mitad de las municiones aire-tierra que Israel ha utilizado en Gaza en su guerra contra Hamás desde el 7 de octubre han sido no guiadas, también conocidas como «bombas tontas», según una nueva evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses.

La evaluación, compilada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y descrita a CNN por tres fuentes que la han visto, dice que alrededor del 40-45% de las 29.000 municiones aire-tierra que Israel ha utilizado no han sido guiadas. El resto han sido municiones guiadas de precisión, dice la evaluación.

Las municiones no guiadas suelen ser menos precisas y pueden suponer una mayor amenaza para la población civil, especialmente en una zona tan densamente poblada como Gaza. El ritmo al que Israel está utilizando las bombas mudas puede estar contribuyendo al creciente número de víctimas civiles.

El martes, el presidente Joe Biden afirmó que Israel ha llevado a cabo «bombardeos indiscriminados» en Gaza.

Cuando se le pidió que comentara la evaluación, el portavoz de las FDI, Nir Dinar, dijo a CNN: «No abordamos el tipo de municiones utilizadas».

La mayor Keren Hajioff, portavoz israelí, declaró el miércoles que «como militares comprometidos con el derecho internacional y un código moral de conducta, estamos dedicando ingentes recursos a minimizar el daño a los civiles a los que Hamás ha obligado a desempeñar el papel de escudos humanos. Nuestra guerra es contra Hamás, no contra la población de Gaza».

Pero los expertos dijeron a CNN que si Israel está utilizando municiones no guiadas al ritmo que EE.UU. cree que lo está haciendo, eso socava la afirmación israelí de que están tratando de minimizar las bajas civiles.

«Estoy muy sorprendido y preocupado», dijo Brian Castner, ex oficial de desactivación de explosivos (EOD, por sus siglas en inglés) que ahora trabaja como asesor de crisis de Amnistía Internacional sobre armas y operaciones militares.

«Ya es bastante malo utilizar las armas cuando dan en el blanco con precisión. Si no tienen esa precisión, y si ni siquiera se puede conceder el beneficio de la duda de que el arma está cayendo realmente donde las fuerzas israelíes pretendían hacerlo, se produce un enorme problema de daños a la población civil», añadió Castner.

Crece el distanciamiento entre Israel y EE.UU.

La información sobre la evaluación llega en un momento extremadamente delicado en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, ya que la Casa Blanca se esforzó el miércoles por explicar el comentario de Biden de que Israel está llevando a cabo «bombardeos indiscriminados», al tiempo que afirmaba que Israel está tratando de proteger a los civiles.

Se ha abierto una brecha cada vez mayor entre los dos países sobre cómo el ejército israelí está llevando a cabo sus operaciones en Gaza en su guerra contra Hamás, que lanzó después de que Hamás matara a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre.

Biden afirmó el martes que Israel está perdiendo el apoyo de la comunidad internacional a medida que aumenta el número de muertos en Gaza, donde más de 18.000 palestinos han perdido la vida en los últimos dos meses, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás. Estados Unidos también está cada vez más aislado internacionalmente al negarse a respaldar los llamamientos a un alto el fuego en el conflicto.

El jueves, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, inició un viaje de dos días a Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y se esperaba que mantuviera «conversaciones extremadamente serias» con funcionarios israelíes durante su visita, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, durante una sesión informativa en la Casa Blanca el miércoles. Sullivan discutiría con los israelíes «los esfuerzos para ser más quirúrgicos y más precisos y para reducir el daño a los civiles», dijo Kirby.

Marc Garlasco, ex analista militar de las Naciones Unidas e investigador de crímenes de guerra que fue jefe de objetivos de alto valor en el Estado Mayor Conjunto del Pentágono en 2003, afirmó que el uso de municiones no guiadas en una zona densamente poblada como Gaza aumenta enormemente las posibilidades de que se falle un objetivo y de que los civiles resulten heridos en el proceso.

Un funcionario estadounidense declaró a la CNN que Estados Unidos cree que el ejército israelí está utilizando las bombas tontas junto con una táctica denominada «bombardeo en picado», consistente en lanzar una bomba en picado desde un avión de combate, lo que, según el funcionario, hace que las bombas sean más precisas porque se acercan más a su objetivo. El funcionario dijo que EE.UU. cree que una munición no guiada lanzada mediante bombardeo en picado tiene una precisión similar a la de una munición guiada.

Pero Garlasco dijo que los israelíes «deberían querer utilizar el arma más precisa que puedan en una zona tan densamente poblada». Con una munición no guiada, «hay tantas variables a tener en cuenta que podrían dar lugar a una precisión increíblemente diferente de un momento a otro», añadió Garlasco. En la última década, Estados Unidos ha eliminado deliberadamente el uso de munición no guiada.

Tras la publicación del artículo, el portavoz de las FDI, Nir Dinar, hizo otros comentarios.

«Las IDF atacan objetivos militares de la organización terrorista Hamás, basándose en información de inteligencia de alta calidad y en la necesidad operativa, al tiempo que utilizan municiones de alta calidad que son operadas por pilotos expertos y sistemas avanzados, que evalúan y verifican continuamente que los ataques se dirigen a objetivos militares. El tipo de municiones utilizadas en cada ataque se determina en función de las características del objetivo, la necesidad operativa y el esfuerzo por mitigar el daño a los civiles, que la organización terrorista utiliza como escudos humanos», dijo Dinar.

No está claro qué tipo de municiones no guiadas han estado utilizando los israelíes, aunque los expertos señalaron que el ejército israelí ha estado utilizando bombas M117 que parecen no guiadas. En octubre, las Fuerzas Aéreas israelíes publicaron en X fotos de aviones de combate armados con lo que parecían bombas M117, según Castner.

Estados Unidos también ha suministrado a Israel munición no guiada, incluidas 5.000 bombas Mk82, según declaró a la CNN una fuente familiarizada con las recientes transferencias de armas, confirmando así un informe del Wall Street Journal. Pero Estados Unidos también proporciona a Israel sistemas que pueden transformar esas bombas mudas en «inteligentes», como el sistema de guía Joint Direct Attack Munitions y los conjuntos de bombas planeadoras de la familia Spice. EE.UU. ha suministrado aproximadamente 3.000 JDAMS a Israel desde el 7 de octubre, según informó anteriormente la CNN, y el mes pasado comunicó al Congreso que tenía previsto transferir kits de la Spice Family por valor de 320 millones de dólares.

Kirby dijo el miércoles que Israel está «haciendo todo lo posible para reducir las bajas civiles». Pero EE.UU. ha instado repetidamente a Israel a ser más preciso y deliberado en sus ataques contra combatientes de Hamás dentro de Gaza, según ha informado la CNN.

Sin embargo, la administración Biden no tiene previsto imponer condiciones a la ayuda militar que proporciona a Israel, según informó la CNN el miércoles. Y ello a pesar de los crecientes llamamientos de legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos para que Estados Unidos deje de suministrar armas a menos que Israel haga más por proteger a los civiles. Un funcionario estadounidense declaró que, en última instancia, Biden cree que una estrategia de presión discreta sobre Israel para que cambie sus tácticas ha sido más eficaz que la amenaza de retener las armas.

Este artículo se ha actualizado con comentarios adicionales.

Kevin Liptak, Alex Marquardt y Michael Williams, de CNN, han contribuido a este artículo.

*Fuente: CNN