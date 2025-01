El que se lo crea, es por su propia imbecilidad: «La despiada DINA fue creada por Allende y traspasada a Pinochet»

8 de enero de 2025

Estimados amigos:

Frederick Forsyth es uno de los autores británicos más conocidos, y sus libros, muchos de ellos enfocados en acontecimientos históricos novelados, son traducidos a la gran mayoría de los idiomas. Entre sus obras más conocidas están “El Dia del Chacal”, “El expediente Odessa”, “Los perros de la guerra”, etc., y muchas de ellas han sido llevadas al cine.

Una de sus últimas obras es autobiográfica, “El Intruso, mi vida en clave de intriga” (titulo original en Inglés “The Outsider, my life in intrigue”, Editorial Penguin Random House, 2017).

En su traducción al español, y en la página 144, se lee:

“Years after Berlin the pretty vicious DINA, the secret police of the not-so-saintly Salvador Allende of Chile, transferred without a blip to the service of General Pinochet. They even used the same torture chambers. Only the victims changed” (Page 50).

