Vamos a analizar esto desde un punto de vista puramente médico y fisiopatológico, para responder a la pregunta central: ¿Es médicamente posible que un edema pulmonar cardiogénico sea provocado artificialmente?

La respuesta, desde la ciencia médica, es sí, es posible. Un edema pulmonar cardiogénico ocurre cuando el lado izquierdo del corazón falla repentinamente, causando una acumulación de presión en los vasos sanguíneos de los pulmones que fuerza a que el líquido se filtre hacia los alvéolos (donde se produce el intercambio de oxígeno). Esto impide la respiración y puede ser fatal.

Existen mecanismos físicos y farmacológicos que podrían, en teoría, desencadenar tal evento en una persona susceptible:

Sobrecarga Aguda de Volumen (Intoxicación Hídrica): La administración forzada de grandes volúmenes de líquido por vía intravenosa, especialmente en alguien con una función cardíaca subyacente comprometida, puede sobrecargar el corazón y precipitar un edema pulmonar. Sustancias Tóxicas o Fármacos: Betabloqueantes en altas dosis: Pueden deprimir severamente la función cardíaca, reduciendo la capacidad de bombeo.

Bloqueantes de los canales de calcio: Efecto similar al anterior.

Cardiotóxicos: Ciertas sustancias químicas o toxinas pueden dañar directamente el músculo cardíaco.

Sobredosis de drogas ilícitas: Como la cocaína, que puede causar espasmos de las arterias coronarias e infartos, llevando a una falla cardíaca aguda. Inducción de una Crisis Hipertensiva Extrema: Ciertas sustancias (como dosis masivas de descongestionantes o estimulantes) pueden causar un pico de presión arterial tan severo que el ventrículo izquierdo no puede bombear contra ella, fallando agudamente (lo que se conoce como «falla ventricular izquierda aguda»). Estrés Extremo y Síndrome de Takotsubo: Una situación de estrés o terror abrumador puede, en algunos casos, desencadenar una miocardiopatía por estrés (o «síndrome del corazón roto»), que puede manifestarse como un edema pulmonar agudo. Este es un mecanismo fisiopatológico real, aunque su inducción intencional sería compleja.

¿Puede el SML determinar, en este caso, las causas reales de la muerte?

El desafío para el Servicio Médico Forense (SML) en un caso así es monumental. Un edema pulmonar cardiogénico es un hallazgo, no una causa en sí misma. La autopsia puede confirmar que la muerte se debió a la acumulación de líquido en los pulmones por falla cardíaca, pero la pregunta crucial es: ¿Qué provocó esa falla cardíaca?

Si la causa fue un infarto masivo, la autopsia lo mostraría.

Si la causa fue una intoxicación por una sustancia conocida, los análisis toxicológicos deberían detectarla (a menos que la sustancia sea indetectable con las pruebas estándar o de vida media muy corta).

Si no se encuentra una causa orgánica evidente (como un infarto) y los toxicológicos son negativos, la muerte se puede atribuir a una «arritmia fatal de causa no determinada» o a una falla cardíaca aguda en el contexto de, por ejemplo, una cardiopatía preexistente no diagnosticada.

En resumen:

Sí, es médicamente factible inducir artificialmente un cuadro que se presente como un edema pulmonar agudo cardiogénico.

La clave reside en si la autopsia y los análisis toxicológicos fueron lo suficientemente exhaustivos para descartar o detectar un agente desencadenante externo.

La declaración del SML de «causas naturales» y «descartando completamente la intervención de terceros» implica que, según su criterio, no encontraron evidencia de trauma, intoxicación con sustancias comunes, ni ningún otro signo de violencia o intervención externa que, con sus métodos, pudieran identificar.

La discrepancia entre esta conclusión oficial y las sospechas generadas por el contexto del denunciante es comprensible. La respuesta médica y la respuesta a la pregunta sobre una posible intervención criminal dependen de la exhaustividad y transparencia del proceso forense.

Es una situación que, dadas las circunstancias que usted describe, merecería una investigación extremadamente rigurosa e independiente para disipar cualquier duda razonable.