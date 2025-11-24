24 de noviembre de 2025

¿Quién es John Mearsheimer?

John Mearsheimer (1947) se formó en la Escuela Militar de West Point, trabajando después como oficial de las Fuerzas Aéreas. Obtuvo un master en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California en 1974, doctorándose en 1981 en la Universidad de Cornell. Es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago. Mearsheimer advirtió ya en 2015 (y también en un artículo de 2014) que la política de expansión de la OTAN, estaba provocando a Rusia y podría conducir a una guerra.

En este video presentamos un análisis exhaustivo sobre la situación actual en Ucrania, el rol de la OTAN, las estrategias geopolíticas de Occidente y Rusia, y las implicaciones globales del conflicto. Examinamos:

🔴 El colapso militar de Ucrania – La situación real en el terreno versus la narrativa oficial

🔴 La estrategia de Trump – El plan de 28 puntos y los ultimátums a Kiev

🔴 La posición rusa – Análisis de las declaraciones de Putin ante el Consejo de Seguridad

🔴 El rol de Europa – Por qué la UE sigue invirtiendo en una guerra perdida

🔴 Implicaciones globales – Cómo el colapso de Ucrania remodelaría las percepciones mundiales

🔴 La corrupción ucraniana – El colapso económico y político dentro de Ucrania

🔴 La renuncia de Marjorie Taylor Greene – Conexiones con la política estadounidense y la guerra

🔴 La realidad versus la fantasía – Por qué los acuerdos negociados son el único camino viable

Este análisis desafía las narrativas predominantes en los medios occidentales y presenta una evaluación cruda de la realidad geopolítica actual, basada en hechos militares, económicos y diplomáticos verificables.

✅ Por qué la expansión de la OTAN fue un error fatal que Rusia nunca olvidaría

✅ Cómo las sanciones estadounidenses crearon accidentalmente una red global de resistencia

✅ La estrategia brillante de Putin para contrarrestar la hegemonía estadounidense

✅ Por qué Venezuela se convirtió en la joya de la corona de esta nueva alianza

✅ El doble estándar de la política exterior estadounidense que engañó al mundo

✅ Las oportunidades históricas que perdimos después de la Guerra Fría

Un análisis profundo sobre cómo una superpotencia destruyó inadvertidamente su propio imperio, cómo la soberbia geopolítica y el fracaso estratégico transformaron el orden mundial.

«La era de la dominación estadounidense sin desafíos ha terminado.»

