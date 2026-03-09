Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
09 Mar 2026

Noticias

Análisis, Colombia, Democracia

El Pacto Histórico, la fuerza de Gustavo Petro, gana las elecciones legislativas en Colombia

por La Base America Latina

2 horas atrás 1 min lectura

El Pacto Histórico, la fuerza de Gustavo Petro, gana las elecciones legislativas en Colombia
Compartir:

09 de marzo de 2026

En el programa de hoy, 9/3/2026, Pablo Iglesias, Laura Arroyo, Manu Levin y Eduardo García analizan los resultados de las elecciones de este domingo en Colombia, que certifican al Pacto Histórico como la primera fuerza parlamentaria del país, y de la Consulta interpartidaria de la derecha, que ganó la candidata uribista Paloma Valencia. Con la participación de Diana Carolina Alfonso (Diario Red América Latina).

Compartir:
Etiquetas #colombia #gustavo petro #ivan cepeda #la base #pacto historico
Politica, Ultraderecha, Venezuela

Municipalidad de Santiago entregará llaves de la ciudad a María Corina Machado

Cultura

En defensa de "el idioma maldito"

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.