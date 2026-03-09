El Pacto Histórico, la fuerza de Gustavo Petro, gana las elecciones legislativas en Colombia
por La Base America Latina
2 horas atrás 1 min lectura
09 de marzo de 2026
En el programa de hoy, 9/3/2026, Pablo Iglesias, Laura Arroyo, Manu Levin y Eduardo García analizan los resultados de las elecciones de este domingo en Colombia, que certifican al Pacto Histórico como la primera fuerza parlamentaria del país, y de la Consulta interpartidaria de la derecha, que ganó la candidata uribista Paloma Valencia. Con la participación de Diana Carolina Alfonso (Diario Red América Latina).
Este jueves 12 de marzo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregaría las llaves de la ciudad a la líder de oposición venezolana, María Corina Machado.
«Sin eximir de responsabilidad a los votantes comunes, es inevitable señalar el papel clave del actual presidente chileno, el pseudoizquierdista Gabriel Boric, y su gobierno, en el retorno del pinochetismo al poder.
Se cumplen ahora cinco años desde que los integrantes del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes, y cuantas personas solidarias lo desean, nos concentramos aquí, en la Plaza de la Provincia, en Madrid, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los lunes, para exigir que el Gobierno de España reclame la puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
