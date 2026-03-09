El Pacto Histórico, la fuerza de Gustavo Petro, gana las elecciones legislativas en Colombia

09 de marzo de 2026

En el programa de hoy, 9/3/2026, Pablo Iglesias, Laura Arroyo, Manu Levin y Eduardo García analizan los resultados de las elecciones de este domingo en Colombia, que certifican al Pacto Histórico como la primera fuerza parlamentaria del país, y de la Consulta interpartidaria de la derecha, que ganó la candidata uribista Paloma Valencia. Con la participación de Diana Carolina Alfonso (Diario Red América Latina).