Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
09 Mar 2026

Noticias

Politica, Ultraderecha, Venezuela

Municipalidad de Santiago entregará llaves de la ciudad a María Corina Machado

por Andrés Sierralta (Chile)

1 hora atrás 1 min lectura

Municipalidad de Santiago entregará llaves de la ciudad a María Corina Machado
Compartir:
ß9 de marzo de 2026

Este jueves 12 de marzo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregaría las llaves de la ciudad a la líder de oposición venezolana, María Corina Machado.

Lo anterior ocurriría después del cambio de mando presidencial, que está fijado para este 11 de marzo en el Salón de Honor, en el Congreso Nacional de Valparaíso.

El Municipio de Santiago nombraría a la autoridad como Visitante Ilustre y reconocería su liderazgo mundial y su compromiso con la libertad.

Lee también…
blank María Corina Machado convoca encuentro para venezolanos que viven en Chile en Santiago Centro

La entrega sería después de la misa de la Oración por Chile, día en que habrá cortes de tránsito en La Moneda y la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile.

En esa misma fecha, Machado convocará un encuentro con los ciudadanos venezolanos que viven en la región Metropolitana.

La reunión se llevaría a cabo a las 17:00 horas, en el Paseo Bulnes con Parque Almagro, ubicado en pleno centro de Santiago.

-El autor es Periodista de Prensa en BioBioChile

*Fuente: BioBioChile

Compartir:
Etiquetas #ultraderecha
Politica, Ultraderecha, Venezuela

Municipalidad de Santiago entregará llaves de la ciudad a María Corina Machado

Análisis, Colombia, Democracia

El Pacto Histórico, la fuerza de Gustavo Petro, gana las elecciones legislativas en Colombia

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.