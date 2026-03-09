Municipalidad de Santiago entregará llaves de la ciudad a María Corina Machado
por Andrés Sierralta (Chile)
1 hora atrás 1 min lectura
Este jueves 12 de marzo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregaría las llaves de la ciudad a la líder de oposición venezolana, María Corina Machado.
Lo anterior ocurriría después del cambio de mando presidencial, que está fijado para este 11 de marzo en el Salón de Honor, en el Congreso Nacional de Valparaíso.
El Municipio de Santiago nombraría a la autoridad como Visitante Ilustre y reconocería su liderazgo mundial y su compromiso con la libertad.
La entrega sería después de la misa de la Oración por Chile, día en que habrá cortes de tránsito en La Moneda y la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile.
#Santiago se viste de gala! 🗝️🇨🇱
En el marco de su visita para el cambio de mando presidencial, el alcalde la ciudad de Santiago @desbordes entregará las Llaves de la Ciudad a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (@MariaCorinaYA). 🎖️
Al nombrarla Visitante Ilustre,… pic.twitter.com/UPB2ayOYCY
— Enrique Molina Arroyo. 🇻🇪🛢️ (@kikemolia) March 9, 2026
En esa misma fecha, Machado convocará un encuentro con los ciudadanos venezolanos que viven en la región Metropolitana.
La reunión se llevaría a cabo a las 17:00 horas, en el Paseo Bulnes con Parque Almagro, ubicado en pleno centro de Santiago.
-El autor es Periodista de Prensa en BioBioChile
*Fuente: BioBioChile
