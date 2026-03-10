Articulos recientes

10 Mar 2026

Noticias

Cuba, Democracia, Imperialismo, Pueblos en lucha, Resistencia, Socialismo

«100 murales por Fidel»

por ahoratv chiletv (Chile)

20 mins atrás 1 min lectura

«100 murales por Fidel»
09 de marzo de 2026

En el marco del Festival Callejero, diversas brigadas muralista, a orillas del río Mapocho, en Santiago de Chile, se dio el vamos a «100 murales por Fidel«, para conmemorar este 2026 el centenario del Comandante Fidel Castro y para visibilizar el brutal endurecimiento de medidas por Trump hacia la Isla.

 

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von ICAP (@siempreconcuba)

Etiquetas #100 años de fidel #campaña nacional #murales #murales callejeros
