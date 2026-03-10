09 de marzo de 2026

En el marco del Festival Callejero, diversas brigadas muralista, a orillas del río Mapocho, en Santiago de Chile, se dio el vamos a «100 murales por Fidel«, para conmemorar este 2026 el centenario del Comandante Fidel Castro y para visibilizar el brutal endurecimiento de medidas por Trump hacia la Isla.

