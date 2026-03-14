Por más que te escondan, sigues estando con nosotros, como lo hiciste siempre, Compañero Presidente

14 de marzo de 2026

Hacen lo que pueden por borrarte, por destruir tu imagen, por calumniar tu vida, pero tu ejemplo, tu valor, tu coraje cívico sigue creciendo con el tiempo. Y tu lealtad nos empuja a seguir, cuando otros se corrompen y traicionan.

Así tratan de esconderte, de ocultarte, pero, como es bien sabido, no se puede ocultar el sol con un dedo:

«Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal [inaudible] los trabajadores.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.»

Te tratan de ocultar con unos cuantos fierros y una telas, y se niegan a ver que tu nombre se disemina y sigue brotando en todo el mundo:

Existen numerosas calles, avenidas, plazas, escuelas, complejos habitacionales, barcos, hospitales, monumentos dedicados a Salvador Allende en más de 40 países, en los cinco continentes, destacando su presencia en Europa (Alemania, Francia, España, Italia, Serbia, Rusia), América Latina (Cuba, Brasil, Venezuela, Chile) y África (Mozambique).

Algunos ejemplos destacados en el mundo:

Europa: Alemania: Salvador-Allende-Straße en Berlín, Bremen, Dresde, Hamburgo, Núremberg y Bautzen. Francia: Calles en Villejuif (Avenida del Presidente Allende), Poitiers, Argenteuil y Hendaya. España: Bulevar Salvador Allende en Alcobendas (Madrid), Plaza Salvador Allende en Barcelona y Oviedo. Italia: Vía Salvador Allende en Bolsena y Rende. Otros: Plaza en Copenhague (Dinamarca) y conjunto habitacional en Viena (Austria).



América Latina y Otros: Cuba: Avenida Salvador Allende en La Habana. Venezuela: Calle en Caracas. Brasil: Plaza Salvador Allende en Porto Alegre y monumento en Brasilia. Chile: Varias avenidas, aunque con debates locales sobre su permanencia, como en San Miguel (Santiago). Mozambique: Avenida Salvador Allende en Maputo. Australia: Busto en el parque de Fairfield, Sídney.



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Además de gastar dinero y trabajo tratando de ocultarte, también lo gastan volando miles de kilómetros para saludar y estrechar la mano de un pedófilo, criminal de guerra y financista de genocidios:

Tú lo dijiste: «Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse». Alguien dijo que «la noche es más oscura justo antes del amanecer». Y aquí vamos, alentados por tu ejemplo y lealtad.

¡Hasta la Victoria Siempre, Compañero Presidente!