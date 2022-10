Occidente: danza con nazis 

13 de octubre de 2022

El nazismo hasta hace poco parecía ser historia, o estar reducido a grupúsculos futboleros que acaparaban titulares por sus disturbios tras algún partido. No es así. Está más presente que nunca en países como Ucrania, donde esta ideología se ha fomentado por el Estado durante más de 30 años para finalmente integrarse abiertamente en sus instituciones. Esta realidad no solo no escandaliza a Occidente, sino también es instrumentalizada por él para atacar a Rusia y buscar su desmembramiento.



Más sobre el tema:

Documental sobre la historia de Ucrania, y del fascismo que allí ha operado, ya desde la Segunda Guerra Mundial.

Este documental histórico -del director norteamericano Oliver Stone- ha sido prohibido en Youtube. ¿Por qué? Respóndalo usted mismo despues de verlo.