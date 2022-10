Chile está renunciando a su independencia: ¡Ratificado el TPP 11! Pero el pueblo nunca voto. ¡Aprobamos resistir! 

Amigas y amigos:

El momento político permitió que los políticos favorables a la ratificación del TPP11 aumentaran de tal modo la presión, que su ratificación se votara en el Senado a pesar de que eso no formaba parte del programa del gobierno.

Se necesitaban 26 votos, favorables fueron 27.

La promulgación puede demorar, porque el Gobierno espera negociar y conseguir a través de cartas laterales ciertos beneficios para Chile,



La Plataforma «Chile Mejor sin TLC» ha reaccionado con la siguiente carta:

Carta Lateral a países del TPP11, inversionistas y los pueblos de Chile

¡Nunca votamos el TPP11. Aprobamos resistir!

1.- La aprobación del Tratado Transpacífico, TPP11 no es fruto de un masivo apoyo ciudadano sino de la presión de la derecha, los medios opositores, las grandes corporaciones y aliados como los senadores José Miguel Insulza y Ricardo Lagos Weber, alineados con la UDI, RN y Evópolis. Son los mismos que obstaculizan hoy la voluntad de millones de chilenos de cambiar la Constitución pinochetista. El Presidente Boric dio la espalda a su programa, que no incluía el TPP11, y planteaba una amplia participación ciudadana para definir estos temas. Las 28 urgencias planteadas post estallido social durante el gobierno de Piñera habían congelado esta votación. Sin embargo ahora el Presidente no escuchó a los movimientos sociales de trabajadores, ecologistas, mujeres y jóvenes, ni a centenares de organizaciones populares que lo llamaban a usar sus facultades para retirar el proyecto. Optó en cambio por dar luz verde a un Senado con mayoría opositora y escasa credibilidad social. El tiempo dirá si el Presidente usó este tratado como moneda de cambio para lograr el voto de la derecha para su agenda legislativa, hipotecando el futuro de todas y todos a cambio de supuestos apoyos para reformas puntuales.

2.- El ejecutivo y el Congreso no cumplieron tampoco la obligación de llevar adelante la Consulta Pública a pueblos indígenas mandatada por el Convenio 169 de la OIT. Así, el 11 de octubre se aprobó el TPP11 con sólo 27 votos a favor, 10 votos en contra de la coalición de gobierno Apruebo Dignidad, junto a senadores independientes y del PS y PDC; 1 abstención y 10 deplorables ausencias. Esa débil mayoría equivalente a un 54% del total de votos emitidos en un Senado con 50 miembros, logró instalar una especie de constitución global de las corporaciones transnacionales, con falsas promesas de beneficios inmediatos para paliar la cesantía, la inflación y el estancamiento,

La Cámara de Diputados ya había aprobado el TPP11 con un inédito y escaso margen, en abril de 2019 (77 a favor, 68 en contra y 2 abstenciones). Ambas votaciones evidencian que en Chile ya no hay aprobaciones automáticas de tratados que vulneran la soberanía nacional y derechos de comunidades y trabajadores. En julio de 2019, para nuestro plebiscito autoconvocado, casi un millón de personas ya votó, rechazando el TPP11.

3.- El Senador independiente Karim Chahin hizo presente una reserva constitucional señalando que la Corte Suprema no ha sido consultada sobre la delegación de la administración de justicia a manos de tribunales internacionales. La canciller Antonia Urrejola, ex asesora del senador Insulza en la OEA y principal impulsora del Tratado, evitó ilustrar al Senado con su conocimiento y manejo de la institucionalidad internacional de Derechos Humanos, así como de los reclamos y demandas interpuestos por derechos de Pueblos Indígenas. Sólo intervino al final, para informar que el gobierno esperará el avance de las cartas laterales para ratificar el acuerdo.

4.- Chile Mejor sin TLC precisa que en vez de ceder a nuevas presiones del Senado para acelerar el depósito del Tratado, el Presidente Boric debe llevar adelante con los otros 10 países miembros, la negociación de cartas laterales sobre Resolución de Controversias y derecho del Estado a crear empresas públicas. La temática de las cartas laterales coincide con algunos de los puntos críticos denunciados por nosotros desde 2015 con el antiguo TPP. Nuestras objeciones probaron ser fundadas. También llamamos al Presidente a acompañar ese proceso llevando adelante la participación ciudadana prometida, posibilitando contar con informes independientes sobre los alcances e impactos del TPP11. Al mismo tiempo es necesario que el gobierno inicie una auditoría integral e independiente respecto de los resultados que más de 30 años de libre comercio han tenido para Chile, sus habitantes y territorios.

5.- Los 10 senadores que llevaron adelante el voto #NOalTPP11 fueron Fabiola Campillai y Karim Bianchi (independientes); Daniel Núñez y Claudia Pascual (PC); Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza (PS); Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla (PDC); Juan Ignacio Latorre (FA), y Alejandra Sepúlveda (FRVS). Rechazaron la pérdida de soberanía nacional, pues las empresas pueden demandar en tribunales internacionales al Estado aduciendo pérdidas en sus expectativas de ganancias por normas o leyes. Exigen centrarse en discutir la estrategia de desarrollo e industrialización, considerando un contrasentido hablar de aumentar la agroexportación ante la grave crisis alimentaria derivada de la disminución de la superficie de siembra. De la coalición oficialista se ausentaron evidenciando poco respeto por el debate y por sus votantes, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Esteban Velásquez, Iván Flores, Gastón Saavedra y Ximena Ordenes. Alvaro Elizalde fue notificado por COVID durante la sesión. En la derecha, eludieron su responsabilidad política Rojo Edwards, Paulina Núñez y Kenneth Pugh. Antes de la votación todos los senadores y también el Presidente Boric, fueron destinatarios de mensajes de las y los ciudadanos desde nuestra web, con la herramienta informática Lista Negra Parlamentaria.

6.- Como Plataforma Chile Mejor sin TLC, llamamos a impulsar una nueva fase de resistencia al Tratado, apoyando acciones en la calle o el Tribunal constitucional para impedir o diferir su promulgación por el Presidente. Es clave hacer educación popular sobre la relación entre este tratado y el presente y futuro de todas y todos, dadas las no resueltas demandas sociales y la crisis social y ecológica. Esta aprobación no detendrá las luchas socioambientales contra el saqueo del agua y la biodiversidad, por la soberanía alimentaria y la semilla, por la recuperación de tierras indígenas y en respuesta a nuevos megaproyectos de inversión en rubros de energía y minería, que generarán nuevas zonas en sacrificio.

Convocamos a trabajar articulados con las y los trabajadores, estudiantes, campesinas y campesinos, las feministas y en ámbitos como la previsión, la salud, el ambiente, la educación y los derechos humanos, vinculando estas luchas con el llamado a la no ratificación del TPP11 y a No Más Tratados de Libre Comercio que sólo profundizan el deterioro de la calidad de vida de todos y todas. Con la primavera y octubre, veremos florecer nuevamente la esperanza.

¡NUNCA HEMOS VOTADO A FAVOR DEL TPP11! ¡APROBAMOS RESISTIR!

¡EL SENADO NO NOS ACHICARA LA CALLE!

Contactos, Voceros:

Lucia Sepúlveda 990 023 729

Esteban Silva 983 604 287

13 de octubre de 2022

FUNDAMENTOS entregados por los senadores para justificar su voto

SENADORA XIMENA RINCÓN

“Esta política de inserción internacional iniciada en los 90 no trata solo de insertar a Chile y sus productos sino de incorporar el intercambio cultural y social con el mundo. Lo que hoy discutimos es la continuidad histórica de una política que han llevado adelante gobiernos de distinto signo político”. “En el mismo tratado se establecen normas que resguardan el derecho de los estados y hoy muchas regiones esperan reactivarse”.

SENADORA YASNA PROVOSTE

“En esta discusión no está en juego la trayectoria de apertura comercial de Chile. Difícilmente podemos decir que será el TPP11 el que generará la reactivación pues ya tenemos tratados con más de 60 países. Necesitamos otorgar valor a las cadenas de producción: pretendemos una nueva estrategia de desarrollo y nos proponemos la industrialización del sector exportador salvo por los cerrojos que se imponen este tratado”.

SENADORA CLAUDIA PASCUAL

“Nosotros no hemos faltado a acuerdos de Comité otra cosa es tener alternativas distintas a lo que propone este acuerdo. Creo que este tratado hipoteca las posibilidades de tomar decisiones respecto a qué estrategia de desarrollo queremos para el país. Por lo tanto, nos debilita en materia de estrategia industrializadora y en las empresas estatales porque inhibe decisiones que el Estado pueda adoptar”.

SENADOR JUAN ANTONIO COLOMA

“El paso que se dio hace 6 años en función de avanzar en una apertura internacional por parte del gobierno de la ex Presidenta Bachelet y abrirse al Pacífico permite tener ahora la capacidad de abrir mercados a más de 3 mil productos manufacturados, entre ellos, productos agrícolas que son muy importantes para mi región y también para los servicios. Tenemos que entender donde están nuestras potencialidades”.

SENADOR RICARDO LAGOS WEBER

“Hago un reconocimiento porque lo que se ha implicado por diversas personas es que esta es una plantilla que dejan las trasnacionales sin embargo, los mismos funcionarios sacaron una declaración descartando eso. También valoro actitud de presidente Boric que no ha cedido a las presiones y no ha retirado el proyecto. El gobierno solo ha fijado una preocupación que es el mecanismo de controversias y ha fijado un curso de acción”.

DEBATE REAL

SENADOR FELIPE KAST

“Este tratado es el que ha recibido mayores ataques de desinformación de los últimos años. La miel y el filete de salmón podrán venderse con aranceles bajísimos así ampliaremos nuestra canasta exportadora. Es el tratado más progresista de nuestra historia. Esta votación es profundamente ideológica. Mucho de este debate es artificial pero lo real es que se contribuye al crecimiento”.

SENADOR IVÁN MOREIRA

“Los que están en contra, han propuesto recetas que han fracasado. El paraíso de las exportaciones chilenas termina. China es nuestro principal socio comercial y nos ha pegado un frenazo. Voto a favor de este tratado porque nuestra economía está deteriorada y hace una década, el crecimiento es casi cero. Los acuerdos no tienen la culpa de que seamos un país extractivista”.

SENADOR JUAN IGNACIO LATORRE

“Este es un tratado controversial incluso al interior de los partidos. Se habla de las pymes pero ellas exportan solo un 2% a los países del TPP11 y nada dice que esto vaya a aumentar. Sobre solución de controversias, quiero decir que no se prohíbe al Estado hacer cambios regulatorios pero estos tribunales internacionales ad doc, inhiben estas políticas regulatorias. Voto en contra”.

SENADOR SERGIO GAHONA

“Este tratado cumple los más altos estándares de comercio. ¿Por qué Chile dilata su tramitación? Existe un engaño a la ciudadanía con afirmaciones falsas. El TPP11 establece un comercio de bienes y servicios claro, no limita la soberanía ni los tribunales internacionales nos perjudicarán. En cuanto a la región de Coquimbo, se generará un 30% más del empleo, los exportadores tendrán más oportunidades”.

RESERVAS Y APOYO A LAS PYMES

SENADOR KARIM BIANCHI

“Lamento que no se haya escuchado a la gente y se haya retirado el tratado. El subsecretario Ahumada reconoció que con esto es más lo que se pierde que lo que se gana. En cuanto a la reserva de constitucionalidad que hice, pido apoyo a los colegas. Quiero que se garantice que si se realiza una reforma, inversionistas no podrán demandarnos porque se ven dañadas sus expectativas futuras”.

SENADOR DAVID SANDOVAL

«Estamos en un momento donde nuestro país nos exige desplegar la máxima creatividad y aprovechar todas las oportunidades. Este tratado es uno de los más grandes del Asia-Pacífico y mueve casi el 12% del PIB mundial…este es el primer acuerdo que tiene un capítulo para las pymes, para el desarrollo medioambiental…estamos ante una oportunidad que no podemos despreciar»

SENADOR DANIEL NÚÑEZ

«Ahora en el año 2022 tenemos que mirar de otra manera los tratados y la forma en que nos vamos a insertar en el comercio…los tratados de integración que nos sirven son los que no limitan las políticas soberanas…El TPP11 es todo lo contrario, estamos entregando a esas empresas transnacionales todas las posibilidades de demandar al Estado»

SENADORA ALEJANDRA SEPÚLVEDA

«Hay una teoría de cómo vamos a exportar y lo que tememos dentro del país no lo hemos cuidado. Hay algunos que se enamoran de los tratados internacionales, creen que es la panacea y no ven lo que ocurre al interior del país…las condiciones que tenemos de la agricultura en Chile es lo que nos está complicando»

SENADOR RODRIGO GALILEA

«Si no ratificamos este tratado, Chile queda expuesto a pulsiones proteccionistas, vamos quedando a la orilla del camino…el tratado más importante que conoce el mundo es la Unión Europea, ¿alguien puede decir que esos países perdieron identidad?…acá veo oportunidades…se podrán mejorar arbitrajes, pero para ello tenemos que ser parte de tratados».

REGLAS ESTABLES

SENADOR JOSÉ GARCÍA RUMINOT

«Necesitamos reglas claras, estables y justas. Chile como economía más pequeña gana al suscribir estos acuerdos con varios países…rechazar este acuerdo comercial es desconocer el esfuerzo que durante 25 años y gobiernos de distintos signos ha venido realizando nuestro país y que ha permitido crecimiento económico, desarrollo y beneficios para la población».

SENADORA FABIOLA CAMPILLAI

“Hoy represento a todo el mundo independiente, al obrero, a la mujer trabajadora, a los pueblos originarios, a los movimientos sociales, a esos que no se les toma en cuenta, al pueblo… hoy voto en contra por mi pueblo. Voto con la cabeza en alto, porque creo firmemente que es lo mejor para mi gente”.

SENADOR FIDEL ESPINOZA

“No aparece ninguna vez la palabra regiones y para quienes aspiramos a ser fieles representantes de las regiones este no es un tema secundario. Nadie menciona que a lo largo de los 8 años que deben transcurrir hasta entrar en régimen, Chile dejará de percibir millones de dólares por la menor recaudación de aranceles y de IVA. Hasta ahora no hemos sabido cuáles son las políticas en este acuerdo que mejorarían el bienestar de la población”.

SENADOR ALFONSO DE URRESTI

“Ratifico mi voto en contra, cumplo mi palabra con las y los pequeños agricultores, donde hemos estado dando la cara, porque cuando este tipo de Tratados tiene efectos y consecuencias es la gente la que los paga. No me gusta la asimetría cuando consorcios internacionales, alegando sus expectativas de ganancias, nos sometan a juicios… Forjo mi posición desde un ámbito ético y de compromiso con quienes han votado por mí”.

SENADOR FRANCISCO HUENCHUMILLA

“Aquí no está en discusión el fenómeno de la globalización… aquí la duda que tenemos muchos es si dentro de este mundo globalizado este Tratado está de acuerdo con el desarrollo que han tenido otros tratados, respecto de temas más conflictivos como, por ejemplo, el sistema jurídico y la resolución de controversias… No logro formarme la convicción de este tratado… Voto en contra”.

LIBRE COMERCIO

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC

“Mucho se ha hablado de los TLC, pero lo que está claro es que éstos generan independencia y dan dignidad a las personas, al permitir que negocien con quienes quieran, también les otorga a los mercados mayor competitividad, mejorando las condiciones de todos los habitantes del país. El libre comercio abre puertas, no solo a bienes materiales, sino que también para ideas y tecnologías”.

SENADOR JUAN CASTRO

“Hemos sido exitosos por los tratados internacionales que hemos firmado. Sin duda que siempre hay controversias comerciales que se solucionan conversando con los países partes. Somos cerca de 20 millones de chilenos. Represento a una región agrícola y me gustaría que los pequeños productores también se beneficien. Viene un año complejo y este acuerdo genera expectativas”.

SENADOR MATÍAS WALKER

“Ratificando mi aprobación quiero decir que este tratado fue negociado brillantemente por la presidenta Michelle Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz. Este tratado tiene altos estándares laborales y medioambientales tal como fue el acuerdo de Escazú. Nuestra región de Coquimbo vive una recesión y me alegro que nuestros productos puedan llegar al Asia Pacífico”.

SENADOR JAIME QUINTANA

“Si esta votación se hubiera hecho hace 4 años, hubiera votado en contra. Hoy la situación es distinta porque pensamos en las regiones que representamos. Corea mira cómo entrar al TPP11, Chile tiene un TLC con ese país. Si Chile ratifica esto, nuestras condiciones mejorarán. Me voy a abstener porque está pendiente la legislación sobre obtentores vegetales”.

*Fuente: Senado