Dificultad de los países desarrollados para abandonar sus privilegios e independizarse de EE.UU. 

14 de diciembre de 2022

Por qué Alemania apoya a EE.UU.

10 diciembre 2022 16:01

Los críticos acusan al gobierno alemán de que su política con Rusia y China es contraria a los intereses alemanes. Sin embargo, al exigir un distanciamiento de EEUU, silencian la importancia de la «Pax Americana» para el alto nivel de prosperidad de Alemania.

La renuncia voluntaria a las fuentes de energía rusas está causando grandes problemas a los alemanes. Los hogares se quejan de las elevadas facturas de electricidad y gas, y las empresas ven mermada su rentabilidad. Los principales beneficiarios de la política de sanciones en Occidente son, sin duda, los Estados Unidos. Por un lado, pueden vender en Europa gas de fracking, caro y perjudicial para el medio ambiente. Por otra parte, el abaratamiento de las materias primas les proporciona ventajas de localización, que utilizan para atraer a los inversores europeos.

En este contexto, parece incomprensible que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) no trabajen activamente por una pronta solución negociada al conflicto ucraniano. En lugar de ello, están intensificando sus ataques contra Rusia y derribando así los últimos puentes de un posible entendimiento. No hay otra explicación para que el Parlamento Europeo califique a Rusia de Estado que apoya el terrorismo y el Bundestag alemán reconozca el «Holodomor» como un supuesto genocidio de ciudadanos ucranianos.

Al mismo tiempo, los ministros alemanes abogan por una postura más dura contra China. Reciben el apoyo tanto del otro lado del Atlántico como del grueso de los medios de comunicación. A pesar de las cautelosas declaraciones del Canciller Olaf Scholz y de los vientos en contra procedentes de los círculos empresariales alemanes, se espera que la nueva estrategia para China del gobierno alemán, actualmente en fase de elaboración, siga en gran medida las directrices de Washington, D.C.

Dominio estadounidense y valores occidentales

En opinión de la mayoría de los críticos, la política del gobierno alemán, dominada por Estados Unidos, tiene una explicación sencilla: los dirigentes políticos alemanes han sido infiltrados y están sometidos a presiones masivas. Los instrumentos utilizados son la formación de líderes políticos y el ejercicio de influencia sobre los medios de comunicación alemanes por parte de think tanks transatlánticos, así como actividades de inteligencia y chantaje económico. En este contexto, Oskar Lafontaine ha llegado a la conclusión de que los intereses alemanes sólo pueden alcanzarse a distancia de los Estados Unidos. Reclama una política exterior y de defensa independiente de la UE bajo auspicios franco-alemanes.

Según Lafontaine, el principal objetivo geopolítico de la política exterior estadounidense es la preservación del mundo unipolar bajo su propia égida. Esta intención ni siquiera es discutida por los protagonistas de Washington, por lo que parece haber un consenso general al respecto. Existen diferencias de opinión sobre la cuestión de si el gobierno alemán debe apoyar el dominio mundial de EE.UU., es decir, si esto sirve o no a los intereses alemanes.

Desde el punto de vista de los partidos y medios de comunicación que apoyan al Estado, cerrar filas con Estados Unidos es indispensable, a pesar de que en Berlín uno se da cuenta de que en realidad se está sometiendo a los dictados de Washington.

La defensa de los valores occidentales se cita como la preocupación central unificadora. En su núcleo está el postulado de maximizar las libertades personales. Para que éstas sean socialmente aceptables, se ha desarrollado históricamente un sistema de normas cuyos componentes más importantes son la separación de poderes, las elecciones libres y generales, la actividad política sin restricciones, así como el Estado de Derecho y la libertad de conciencia. Este constructo se entiende como democracia, mientras que esta caracterización se niega a los modelos sociales de toma de decisiones que han surgido en otras regiones del mundo.

La concepción occidental del hombre declara que el libre desarrollo de la personalidad del individuo es el bien supremo. Al mismo tiempo, se presupone una tendencia natural al abuso de poder, que hay que frenar.

En otros sistemas sociales, las relaciones interpersonales se basan mucho más en el sentido de comunidad y las consiguientes relaciones de confianza. Los sistemas de control de Occidente son sustituidos por una presión moral a la que los gobernantes están permanentemente sometidos. Estas características son especialmente visibles en el ámbito cultural de Asia Oriental, cuya comprensión de los valores ha conservado sus fundamentos a pesar de las influencias occidentales.

El concepto occidental de libertad en las relaciones mundiales

Muchos críticos de la política exterior alemana no tienen nada en contra de la defensa de los valores occidentales, algunos incluso aprecian el papel de Estados Unidos como garante de los mismos. Sin embargo, señalan consecuencias negativas para Alemania en caso de sumisión incondicional al socio transatlántico. Estas consecuencias son actualmente pérdidas económicas debidas al aumento de los costes energéticos y a la pérdida de mercados de exportación. Además, las tensiones políticas en el continente europeo son indeseables, ya que provocan un aumento de la inseguridad y de la carga que supone el incremento del gasto en defensa.

Sin embargo, una normalización de las relaciones con Rusia y una ampliación de la cooperación con China socavarían permanentemente la orientación unipolar de la política estadounidense. Al mismo tiempo, un debilitamiento de la primera potencia de Occidente supondría un golpe a la pretensión de dominio de la concepción común de los valores. Dado que los dirigentes políticos de Occidente siempre han estado dispuestos a ignorar sus propios valores, ahora se podría suponer que se podría prescindir totalmente de su insistencia si se obtuvieran ventajas económicas tangibles como compensación.

Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que

los valores occidentales, con su «carta blanca» para el desarrollo, casi sin restricciones de los actores individuales, constituyen y consolidan un sistema global en el que las naciones industriales, líderes como Alemania, se benefician considerablemente a expensas de las regiones más pobres y políticamente débiles del mundo.

Se reflejan en las exigencias neoliberales de privatización y represión de la influencia del Estado. En las relaciones interestatales deben aplicarse las «cuatro libertades», es decir, el intercambio sin trabas de bienes, servicios, trabajo y capital.

Los beneficiarios no son sólo las élites sociales, sino toda la población de los países industrializados ricos, incluidos incluso los beneficiarios de ayudas sociales, pensiones y prestaciones asistenciales. Las diversas instalaciones educativas, culturales y recreativas, así como los cada vez más caros servicios sanitarios, no podrían financiarse si los representantes de Occidente no pudieran actuar casi libremente a escala mundial.

Es cierto que existen instituciones como la ONU, la OMS, el FMI y el Banco Mundial, que fueron concebidas originalmente para proteger y apoyar a los actores estatales más débiles. Sin embargo, ahora han mutado en instrumentos de los poderosos al otorgarles seguridad jurídica y permitirles ampliar su propia posición.

Las intolerables condiciones de trabajo, el hambre y otras privaciones en muchas partes del mundo son perpetuadas por un sistema neocolonial en el que las élites occidentales mueven los hilos.

Salir de la pobreza parece posible sólo a través de un aislamiento controlado con concesiones simultáneas de gran alcance a las fuerzas dominantes a nivel mundial en los negocios y la política. Sólo los Estados más grandes y los que poseen codiciados recursos naturales están en condiciones de hacerlo. Así, China tuvo que seguir estrictamente las reglas del juego occidentales durante 30 años antes de poder seguir su propio camino, basado en valores confucianos tradicionales como el espíritu público, la confianza y la cooperación en beneficio mutuo. Desde entonces, el país ha logrado resultados notables tanto en el ámbito nacional como en la configuración de las relaciones internacionales.

Para Occidente, una rebelión exitosa de países previamente sometidos a dependencia económica tiene serias desventajas. Por un lado, los recursos mundiales tienen que compartirse con los «advenedizos», lo que reduce la disponibilidad para sus propias economías y debilita el poder de negociación de las antiguas naciones industrializadas. Por otro lado, son un incentivo para que más Estados se liberen de las garras neocoloniales, sobre todo porque ahora se les abren nuevas alternativas comerciales y de financiación. Para invertir o al menos detener esta tendencia, Occidente se siente obligado a actuar al unísono y utilizar todos los instrumentos de poder disponibles. Como mayor Estado occidental, Estados Unidos tiene naturalmente el papel principal.

Acusaciones de EE.UU. contra los dirigentes alemanes

No cabe duda de que Alemania ha sido hasta ahora uno de los principales beneficiarios de la «Pax Americana». La apertura neoliberal de los mercados extranjeros al capital que opera a escala mundial ha reportado considerables ventajas a sus grandes empresas. A diferencia de Estados Unidos, donde los beneficios generados permanecían predominantemente en manos privadas, en Alemania los recursos financieros se canalizaban en parte hacia áreas social y económicamente productivas. La mejor calidad de vida y la mayor competitividad empresarial pronto alimentaron el resentimiento y el descontento al otro lado del Atlántico. Después de que la reforma sanitaria de Barack Obama y los esfuerzos de Donald Trump por traer de vuelta instalaciones de producción del extranjero resultaran en gran medida un fracaso, los dirigentes estadounidenses buscaron culpables externos.

Los alemanes se convirtieron rápidamente en el centro de las críticas. Se les acusa de beneficiarse gratuitamente del considerable esfuerzo estadounidense en los ámbitos mediático, militar y de inteligencia. Por un lado, se pide a Berlín que contribuya adecuadamente a los costes y medidas para mantener el «orden basado en normas». Por ejemplo, exige un mayor compromiso con las misiones militares en el extranjero y un aumento del presupuesto de defensa. Por otro lado, Washington espera que el gobierno alemán se abstenga de realizar acciones que perjudiquen el dominio occidental.

La acusación actual es que Alemania, en su cooperación con Rusia y China, persigue intereses propios contrarios a los objetivos de Occidente. Estados Unidos no podía permitir un mayor aumento del poder de estos Estados, que se derivaría de unas prósperas relaciones comerciales. El hecho de que existieran múltiples contactos con Moscú y Pekín en los ámbitos empresarial, científico y cultural se basaba en la expectativa de que sus sistemas sociales cambiarían gradualmente en el transcurso del establecimiento de estructuras capitalistas. No cabe duda de que en China en particular se produjeron serios cambios, pero no de la forma deseada. Los valores tradicionales, centrados en el espíritu público y la confianza, se han conservado en gran medida.

No obstante, estos elementos pueden encontrarse en la concepción occidental de los valores. A lo largo de la historia se han invocado postulados morales para fijar ciertos límites a la explotación de países extranjeros. En la práctica, sin embargo, se han ignorado en la mayoría de los casos. Si bien el libre desarrollo del individuo se considera un derecho casi natural, la consideración y la equidad son deseables pero no indispensables. Los derechos son exigibles, la moral, en cambio, tiene el estatus de un «lujo social».

En este contexto, no parece censurable en Occidente considerar otras regiones del mundo como objetos de explotación económica. En cambio, tanto la Unión Soviética como China han hecho grandes esfuerzos por elevar las regiones periféricas subdesarrolladas al nivel nacional medio, respetando en gran medida las características regionales, étnicas y lingüísticas. Del mismo modo, los Estados del Sur global no ambicionan establecer estructuras neocoloniales, sobre todo porque ellos mismos las han sufrido durante siglos.

Redistribución interna del poder o nuevo orden mundial

Cuando los críticos piden un distanciamiento de Estados Unidos, tienen dos alternativas para elegir:

O bien buscan una redistribución de las cargas y responsabilidades dentro del mundo occidental de Estados, manteniendo las estructuras neocoloniales. Con una mayor autonomía, Alemania y la UE tendrían que hacer una mayor contribución financiera, mientras que EE.UU. se vería aliviado en consecuencia. Al mismo tiempo, Washington tendría que renunciar a parte de su poder de decisión, algo a lo que sería reacio.

O -ésta sería la otra alternativa- el orden mundial dominado por Occidente sería sustituido por uno nuevo basado en un sistema de Estados iguales y no en la «ley del más fuerte».

Los debates sobre la primera alternativa existen principalmente en la corriente política dominante y entre los críticos del espectro de derechas. Dado que esta alternativa pretende en última instancia cambiar la «división del trabajo» en el ejercicio del dominio imperialista, los izquierdistas suelen rechazarla. Por tanto, sólo les queda esta última vía. Pero esto requiere una corrección de su propia comprensión de los valores y la aceptación de los reveses económicos.

El libre desarrollo de los actores globales tendría que restringirse hasta tal punto que los gobiernos de todo el mundo pudieran orientarse a las necesidades económicas y sociales de sus propios países. Las empresas occidentales ya no podrían beneficiarse de los bajos salarios y las miserables condiciones de trabajo en el extranjero, y los consumidores privados tendrían que pagar precios incomparablemente más altos. Además, las industrias exportadoras se enfrentarían a una competencia cada vez mayor de otros países. Las consecuencias para el empleo y los ingresos fiscales serían significativas, y podría haber mayores déficits por cuenta corriente. Las monedas occidentales perderían valor, especialmente si la financiación del gasto público mediante deuda continuara como hasta ahora.

Los representantes de la izquierda tienden a guardar silencio sobre los graves efectos de un nuevo orden mundial en el consumo privado y el suministro de servicios estatales para no alarmar a su clientela. Sin embargo, este comportamiento oportunista desgasta su propia credibilidad y, en última instancia, refuerza la posición de sus críticos. Sin embargo, afirman con razón que la transición hacia un mundo multipolar se producirá tarde o temprano de todos modos. Redundaría en interés de todos los actores implicados que los pasos hacia un sistema internacional más justo se dieran de forma controlada. De este modo, también podría evitarse un colapso masivo de la prosperidad en los Estados occidentales. Si Washington sigue resistiéndose, China y Rusia serían los socios naturales de los europeos. Sin embargo, para que esto ocurra, los valores occidentales tendrían que cuestionarse en profundidad.

