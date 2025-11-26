La urgencia de detener el fascismo

26 de noviembre de 2025

La Mesa Nacional Unitaria se ve en la obligación de expresar algunas apreciaciones sobre lo ocurrido en las elecciones del 16 de noviembre de 2025 que dejaron al oficialismo frente a un resultado contundente: la votación de Jeannette Jara, cuya candidatura -aunque con trayectoria, visibilidad y respaldo gubernamental- fue menor de lo esperado y no logró movilizar plenamente ni a su electorado natural ni a los sectores independientes ni a los sectores desideologizados e independientes. Bajo este escenario, y si no ocurre algo extraordinario, el sillón presidencial tiene una alta probabilidad de ser alcanzado por José Antonio Kast, un hecho que representa una profunda contradicción histórica: permitir que un político abiertamente pinochetista llegue al poder a través de las urnas. Un corolario que, ni en las más siniestras pesadillas, habríamos imaginado en Chile.

El resultado exhibe una crisis social más profunda que una simple derrota electoral.

Refleja transformaciones sociales, fracturas políticas y cambios culturales que la candidatura,

los partidos que la apoyan y sus asesores no supieron leer ni enfrentar.

Siete factores permiten entender esta situación.