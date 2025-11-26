La urgencia de detener el fascismo
por Mesa Nacional Unitaria (Chile)
26 mins atrás 1 min lectura
26 de noviembre de 2025
La Mesa Nacional Unitaria se ve en la obligación de expresar algunas apreciaciones sobre lo ocurrido en las elecciones del 16 de noviembre de 2025 que dejaron al oficialismo frente a un resultado contundente: la votación de Jeannette Jara, cuya candidatura -aunque con trayectoria, visibilidad y respaldo gubernamental- fue menor de lo esperado y no logró movilizar plenamente ni a su electorado natural ni a los sectores independientes ni a los sectores desideologizados e independientes. Bajo este escenario, y si no ocurre algo extraordinario, el sillón presidencial tiene una alta probabilidad de ser alcanzado por José Antonio Kast, un hecho que representa una profunda contradicción histórica: permitir que un político abiertamente pinochetista llegue al poder a través de las urnas. Un corolario que, ni en las más siniestras pesadillas, habríamos imaginado en Chile.
El resultado exhibe una crisis social más profunda que una simple derrota electoral.
Refleja transformaciones sociales, fracturas políticas y cambios culturales que la candidatura,
los partidos que la apoyan y sus asesores no supieron leer ni enfrentar.
Siete factores permiten entender esta situación.
Artículos Relacionados
Teatro sindical iquiqueño en los años de fuego: 1970-1973
por Iván Vera-Pinto Soto (Iquique, Chile)
10 meses atrás 12 min lectura
Tsunami a la colombiana: La JEP libera a Santrich y niega su extradición, renuncia el Fiscal y …
por Camilo Rengifo Marín (Colombia)
7 años atrás 6 min lectura
El franquismo será delito
por Medios
6 años atrás 1 min lectura
Vicepresidente de la FECH emplaza a la Concertación
por CNN Chile
14 años atrás 1 min lectura
Señor Ministro del Interior, Usted sabe que el narcotráfico es un síntoma de una herida social
por Padre Gerard Ouisse (La Legua, Santiago de Chile)
15 años atrás 4 min lectura
Diamela Eltit: «la enfermedad impuso un discurso del miedo y un disciplinamiento que explican el momento político»
por Andrés Almeida (Chile)
4 años atrás 39 min lectura
La urgencia de detener el fascismo
por Mesa Nacional Unitaria (Chile)
20 mins atrás
26 de noviembre de 2025
Cuando Chile se une, Chile avanza.
Cuando Chile se escucha, Chile crece.
Cuando Chile se organiza, Chile cambia.
¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte
por Matías Burboa
1 día atrás
25 de noviembre de 2025
El dato más importante es que el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado hasta hoy un resultado oficial sobre la causa de la muerte.
Mario Cruz Bustamante: cuando la danza se vuelve memoria
por Iván Vera-Pinto Soto (Iquique, Chile)
2 días atrás
24 de noviembre de 2025
“Uno no baila solo por bailar.
Uno baila con los que ya no están, con los que vendrán
y con esta tierra que todavía pide ser escuchada”.
Gaza / Israel: de lo insólito a lo inédito con la reciente resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
2 días atrás
24 de noviembre de 2025
«Gaza hoy no pide lo imposible. Pide claridad. No pide una victoria absoluta, sino un mínimo de certeza. Porque lo que más agota a un pueblo no son solo los bombardeos… es esperar el día siguiente sin saber cómo será.»
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.