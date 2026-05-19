Tiro de gracia para exprisioneros políticos a 53 años del golpe civil-militar

19 de mayo de 2026

El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, fue electo con un 58% del voto popular. Importante sectores de trabajadores optaron por elegirlo en todas las regiones del país. Y debe quedar claro que su programa claramente indicaba cuales eran los objetivos de su coalición de derecha encabezada por su Partido Republicano. El estado para ellos debe estar al servicio de los empresarios. Debe ser un aparato reducido para que no incurra en grandes gastos que requieran el pago de impuestos para los capitalistas. Los impuestos generales como el impuesto al valor agregado no son problemáticos, ya que estos los pagan mayoritariamente los grandes sectores de consumidores, sin siquiera darse cuenta que lo están haciendo. El estado –según estos personajes– debe dar todas las ventajas necesarias a la inversión de capitales, sin consideraciones sociales ni científicas, sobre todo ambientales. En dos meses de gobierno de Kast tenemos todo un anecdotario de declaraciones ignorantes y ridículas del presidente y sus funcionarios sobre el tema. Si no fuera tan dramático sus consecuencias, estas declaraciones llegarían a ser divertidas. Pero, no lo son. Son extraordinariamente peligrosas. La fórmula de reducir el gasto fiscal a costa de apoyo y servicios a la población en general no es nueva. En Argentina, Milei lo graficó con una motosierra. En los Estados Unidos, Trump procedió a eliminar gasto fiscal en todos los niveles del estado, excepto su aparato militar. Igualmente, ambos gobiernos han levantado una cruzada en contra de la izquierda y de todo lo que ante sonaba como políticamente correcto, “woke” es una palabra inventada que usa el gobierno de Trump. Ambos países han creado sociedades peligrosas, desagradables, represivas. Todo lo que hemos conseguido con años de lucha social, lo quieren y lo están revirtiendo. Y el hecho de que estas políticas de derecha se lleven a cabo con apoyo popular, lo configura como una forma clásica de fascismo.

Los recortes y las eliminaciones de presupuesto se han extendido por todos los ministerios, pero, fundamentalmente, aquellos que entregan servicios indispensables a la población, tal como vivienda, educación, y, criminalmente contra servicios de salud, en un país donde, el sistema estatal de salud, de por sí ya es precario. dado que con un financiamiento estrecho debe atender a cerca del noventa por ciento de la población.

Es en este rubro, que ante la publicación de la recomendación técnica de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda, en el Oficio Circular N°16, consignada bajo el ID de Programa 61194, que señala descontinuar el financiamiento y operatividad del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), la UNExPP de Chile declara:

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No lograron eliminarnos a través de brutales sesiones de tortura durante la dictadura (1973-1989), pero ese objetivo lo quieren lograr ahora sin disparar un arma, con guante blanco. La medida de “descontinuar” El Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), ES UN TIRO DE GRACIA, para las miles de víctimas sobrevivientes de secuestro, prisión política y tortura y sus familiares.

No ha sido fácil la supervivencia para las víctimas de la dictadura civil y militar, después de haber experimentado estas situaciones tan extremas, que dañaron nuestra salud física, psíquica, familiar y social. Expuestos al hambre, a la falta de una fuente de trabajo formal, por estar en listas negras que nos tachaban cómo extremistas peligrosos, por ende, sobreviviendo sin recursos, sin seguridad de ninguna naturaleza, nuestros hijos no accedían a la educación, no teníamos acceso al sistema de salud. Es decir, además del daño físico y psíquico como consecuencia directa de la tortura, le sumamos el daño por las condiciones de vida que debimos sobrellevar. En consideración a esto y cómo fruto de la exigencia organizada de los propios afectados y de diversos organismos de derechos humanos, se creó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que vino a hacer un poco de justicia a nivel de salud, aunque insuficiente, trayendo algo de alivio para este universo de chilenos tan agraviados, por el dictador, sus cómplices y patrocinadores.

Hoy, cuando todos/as los/as sobrevivientes de la dictadura llegamos a la tercera y cuarta edad, lo que suma una mayor necesidad de atención de salud oportuna y adecuada por nuestras características psico-sociales, este gobierno decide “descontinuar” el programa de reparación en salud, lo que consideramos como “un tiro de gracia” administrativo, que contraviene tratados internacionales y los acuerdos políticos alcanzados muchas veces hasta con votos de la derecha más decente y que tendrá como consecuencia, el empeoramiento de nuestra salud y una muerte anticipada. Es esto lo que buscan, una forma solapada de propinarnos un nuevo castigo. Son los de siempre, nunca se fueron, estuvieron al acecho, esperando que se terminen de dar las condiciones para completar la vil tarea de darnos “el tiro de gracia”. De la misma manera, están buscando revertir, incluso las condenas por crímenes de lesa humanidad que se han logrado, más que por la ayuda del estado, por la lucha constante e incansable de las propias víctimas o los familiares de las víctimas. A pesar de todo, les decimos, estamos acostumbrados al rigor, al abandono. Además, tenemos claridad de que, terminar el programa PRAIS constituiría un acto regresivo, que contraviene el derecho internacional. Chile ha suscrito y ratificado tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está obligado a cumplirlos. Por esta razón, usaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para denunciar este nuevo atropello a nuestros derechos humanos y usaremos los canales jurídicos nacionales e internacionales para enfrentar esta nueva agresión. Los sobrevivientes directos no podremos tal vez realizar marchas, ni demostraciones por si solos. Pero, sabemos que hay un importante sector del pueblo chileno que no se mantendrá inactivo ante la injusticia. Junto a ellas y ellos, en la medida de nuestras menguadas fuerzas, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, avanzaremos en la defensa de nuestros justos derechos. Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP)

18 de Mayo 2026