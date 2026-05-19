Tiro de gracia para exprisioneros políticos a 53 años del golpe civil-militar
por Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP)
39 mins atrás 5 min lectura
El estado –según estos personajes– debe dar todas las ventajas necesarias a la inversión de capitales, sin consideraciones sociales ni científicas, sobre todo ambientales. En dos meses de gobierno de Kast tenemos todo un anecdotario de declaraciones ignorantes y ridículas del presidente y sus funcionarios sobre el tema. Si no fuera tan dramático sus consecuencias, estas declaraciones llegarían a ser divertidas. Pero, no lo son. Son extraordinariamente peligrosas.
La fórmula de reducir el gasto fiscal a costa de apoyo y servicios a la población en general no es nueva. En Argentina, Milei lo graficó con una motosierra. En los Estados Unidos, Trump procedió a eliminar gasto fiscal en todos los niveles del estado, excepto su aparato militar. Igualmente, ambos gobiernos han levantado una cruzada en contra de la izquierda y de todo lo que ante sonaba como políticamente correcto, “woke” es una palabra inventada que usa el gobierno de Trump. Ambos países han creado sociedades peligrosas, desagradables, represivas. Todo lo que hemos conseguido con años de lucha social, lo quieren y lo están revirtiendo. Y el hecho de que estas políticas de derecha se lleven a cabo con apoyo popular, lo configura como una forma clásica de fascismo.
Los recortes y las eliminaciones de presupuesto se han extendido por todos los ministerios, pero, fundamentalmente, aquellos que entregan servicios indispensables a la población, tal como vivienda, educación, y, criminalmente contra servicios de salud, en un país donde, el sistema estatal de salud, de por sí ya es precario. dado que con un financiamiento estrecho debe atender a cerca del noventa por ciento de la población.
No lograron eliminarnos a través de brutales sesiones de tortura durante la dictadura (1973-1989), pero ese objetivo lo quieren lograr ahora sin disparar un arma, con guante blanco. La medida de “descontinuar” El Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), ES UN TIRO DE GRACIA, para las miles de víctimas sobrevivientes de secuestro, prisión política y tortura y sus familiares.
Es decir, además del daño físico y psíquico como consecuencia directa de la tortura, le sumamos el daño por las condiciones de vida que debimos sobrellevar. En consideración a esto y cómo fruto de la exigencia organizada de los propios afectados y de diversos organismos de derechos humanos, se creó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que vino a hacer un poco de justicia a nivel de salud, aunque insuficiente, trayendo algo de alivio para este universo de chilenos tan agraviados, por el dictador, sus cómplices y patrocinadores.
Es esto lo que buscan, una forma solapada de propinarnos un nuevo castigo. Son los de siempre, nunca se fueron, estuvieron al acecho, esperando que se terminen de dar las condiciones para completar la vil tarea de darnos “el tiro de gracia”. De la misma manera, están buscando revertir, incluso las condenas por crímenes de lesa humanidad que se han logrado, más que por la ayuda del estado, por la lucha constante e incansable de las propias víctimas o los familiares de las víctimas.
A pesar de todo, les decimos, estamos acostumbrados al rigor, al abandono. Además, tenemos claridad de que, terminar el programa PRAIS constituiría un acto regresivo, que contraviene el derecho internacional. Chile ha suscrito y ratificado tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está obligado a cumplirlos. Por esta razón, usaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para denunciar este nuevo atropello a nuestros derechos humanos y usaremos los canales jurídicos nacionales e internacionales para enfrentar esta nueva agresión.
Los sobrevivientes directos no podremos tal vez realizar marchas, ni demostraciones por si solos. Pero, sabemos que hay un importante sector del pueblo chileno que no se mantendrá inactivo ante la injusticia. Junto a ellas y ellos, en la medida de nuestras menguadas fuerzas, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, avanzaremos en la defensa de nuestros justos derechos.
Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP)
18 de Mayo 2026
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