Dime ¿que sientes cuando un extranjero describe, detalladamente, como te engañaron, como te están robando?
por Autor Desconocido
12 horas atrás 3 min lectura
Nota de la Redacción: Luego de leer el aviso que aparece en los primeros segundos de este video, no está claro quién es el autor del texto convertido a voz. Sin embargo, a pesar de eso, lo publicamos porque es un excelente resumen de la realidad vivida en los últimos 46 años de Chile, desde el día mismo del «Retorno a la Democracia«, desde el día del inicio de la «Justicia en la medida de lo posible«. A cualquier chileno humilde le debe bastar cerrar la puerta, para que nadie vea que se le llena la cara de vergüenza, y aceptar que lo que aquí se escucha es verdad, porque lo vive día a día.
Vamos, que si nos unimos, podemos barrer la escoria que nos ahoga, incluidos los que nos mintieron.
piensaChile
11 de mayo de 2026
“Nos mintieron”.
Esa es la frase más dolorosa que una nación puede pronunciar, pero es la única frase que describe con precisión quirúrgica la historia económica de América Latina en los últimos 40 años.
Durante décadas, los economistas formados en Chicago, los titulares del Wall Street Journal y los Tecnócratas de Davos nos vendieron una narrativa perfecta, brillante y seductora.
Nos dijeron que si privatizábamos el agua hasta la última gota, si destruíamos los sindicatos para flexibilizar el trabajo, si convertíamos la educación y la salud en mercancías de lucro, seríamos recompensados.
Nos prometieron que seríamos el primer mundo. Y la joya de la corona de esa narrativa, el ejemplo que nos obligaban a mirar era Chile, el Yaguar de Latinoamérica, la Suiza del sur, el milagro del desierto.
Pero hoy, en el año 2025 el telón se ha caído violentamente y lo que encontramos detrás de ese escenario de cartón piedra no es una nación desarrollada. Lo que encontramos es una estafa piramidal institucionalizada, una estructura económica diseñada no para crear riqueza, sino para extraerla. Una maquinaria de transferencia masiva de recursos desde la clase trabajadora hacia una élite financiera minúscula y sus socios extranjeros.
Lo que estamos presenciando ahora no es una simple recesión, es el colapso terminal de una ilusión. El sueño chileno se ha revelado como una pesadilla de deuda y soledad.
Más sobre el tema:
[Quilapayún]
La historia que se contó
No sigan allí sentados
Pensando que ya pasó
No basta sólo el recuerdo
El canto no bastará
No basta sólo el lamento
Miremos la realidad
O bien en un tiempo más
La historia que han escuchado
De nuevo sucederá
Es Chile un país tan largo
Mil cosas pueden pasar
Si es que no nos preparamos
Resueltos para luchar
Tenemos por qué pelear
Tenemos las manos duras
Tenemos por qué ganar
Que nadie nos vencerá
Si quieren esclavizarnos
Jamás lo podrán lograr
También será nuestro el mar
Justicia habrá para todos
Y habrá también libertad
Luchemos por los derechos
Que todos deben tener
Luchemos por lo que es nuestro
De nadie más ha de ser
Es peligroso ser pobre, amigo
No hay ni que hablar, amigo
Es peligroso ni que hablar, amigo
Que nadie nos vencerá
Si quieren esclavizarnos
Jamás lo podrán lograr
También será nuestro el mar
Justicia habrá para todos
Y habrá también libertad
Luchemos por los derechos
Que todos deben tener
Luchemos por lo que es nuestro
De nadie más ha de ser
Que nadie nos vencerá
Si quieren esclavizarnos
Jamás lo podrán lograr
También será nuestro el mar
Justicia habrá para todos
Y habrá también libertad
Luchemos por los derechos
Que todos deben tener
Luchemos por lo que es nuestro
De nadie más ha de ser
Que nadie nos vencerá
Si quieren esclavizarnos
Jamás lo podrán lograr
Unámonos como hermanos
Que nadie nos vencerá
Si quieren esclavizarnos
Jamás lo podrán lograr
Si quieren esclavizarnos
Jamás lo podrán lograr
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