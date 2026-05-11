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11 May 2026

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Análisis, Corrupcion, Democracia, Economía, Pueblos en lucha

Dime ¿que sientes cuando un extranjero describe, detalladamente, como te engañaron, como te están robando?

por Autor Desconocido

12 horas atrás 3 min lectura

Dime ¿que sientes cuando un extranjero describe, detalladamente, como te engañaron, como te están robando?
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Nota de la Redacción: Luego de leer el aviso que aparece en los primeros segundos de este video, no está claro quién es el autor del texto convertido a voz. Sin embargo, a pesar de eso, lo publicamos porque es un excelente resumen de la realidad vivida en los últimos 46 años de Chile, desde el día mismo del «Retorno a la Democracia«, desde el día del inicio de la «Justicia en la medida de lo posible«. A cualquier chileno humilde le debe bastar cerrar la puerta, para que nadie vea que se le llena la cara de vergüenza, y aceptar que lo que aquí se escucha es verdad, porque lo vive día a día.
Vamos, que si nos unimos, podemos barrer la escoria que nos ahoga, incluidos los que nos mintieron.
piensaChile

11 de mayo de 2026

“Nos mintieron”.

Esa es la frase más dolorosa que una nación puede pronunciar, pero es la única frase que describe con precisión quirúrgica la historia económica de América Latina en los últimos 40 años.

Durante décadas, los economistas formados en Chicago, los titulares del Wall Street Journal y los Tecnócratas de Davos nos vendieron una narrativa perfecta, brillante y seductora.

Nos dijeron que si privatizábamos el agua hasta la última gota, si destruíamos los sindicatos para flexibilizar el trabajo, si convertíamos la educación y la salud en mercancías de lucro, seríamos recompensados.

Nos prometieron que seríamos el primer mundo. Y la joya de la corona de esa narrativa, el ejemplo que nos obligaban a mirar era Chile, el Yaguar de Latinoamérica, la Suiza del sur, el milagro del desierto.

Pero hoy, en el año 2025 el telón se ha caído violentamente y lo que encontramos detrás de ese escenario de cartón piedra no es una nación desarrollada. Lo que encontramos es una estafa piramidal institucionalizada, una estructura económica diseñada no para crear riqueza, sino para extraerla. Una maquinaria de transferencia masiva de recursos desde la clase trabajadora hacia una élite financiera minúscula y sus socios extranjeros.

Lo que estamos presenciando ahora no es una simple recesión, es el colapso terminal de una ilusión. El sueño chileno se ha revelado como una pesadilla de deuda y soledad.

Más sobre el tema:

Canción final
[Quilapayún]
Ustedes que ya escucharonLa historia que se contóNo sigan allí sentadosPensando que ya pasóNo basta sólo el recuerdoEl canto no bastaráNo basta sólo el lamentoMiremos la realidad
.
Quizás mañana o pasadoO bien en un tiempo másLa historia que han escuchadoDe nuevo sucederáEs Chile un país tan largoMil cosas pueden pasarSi es que no nos preparamosResueltos para luchar
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Tenemos razones purasTenemos por qué pelearTenemos las manos durasTenemos por qué ganar
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Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr
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La tierra será de todosTambién será nuestro el marJusticia habrá para todosY habrá también libertadLuchemos por los derechosQue todos deben tenerLuchemos por lo que es nuestroDe nadie más ha de ser
.
No hay que ser pobre, amigoEs peligroso ser pobre, amigoNo hay ni que hablar, amigoEs peligroso ni que hablar, amigo
.
Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr
.
La tierra será de todosTambién será nuestro el marJusticia habrá para todosY habrá también libertadLuchemos por los derechosQue todos deben tenerLuchemos por lo que es nuestroDe nadie más ha de ser
.
Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr
.
La tierra será de todosTambién será nuestro el marJusticia habrá para todosY habrá también libertadLuchemos por los derechosQue todos deben tenerLuchemos por lo que es nuestroDe nadie más ha de ser
.
Unámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograrUnámonos como hermanosQue nadie nos venceráSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograrSi quieren esclavizarnosJamás lo podrán lograr
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Etiquetas #chicago boys #chile y el retorno a la democracia #concertacion #destruccion de la industria #feudalismo #robo
Colonialismo, Drogas, Fascismo, Imperialismo, Sionismo, Terrorismo, ...

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