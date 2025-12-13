Byung-Chul Han es un filósofo, teólogo católico​ y ensayista surcoreano experto en estudios culturales y

profesor de la Universidad de las Artes de Berlín.

La frase «¿Por qué el capitalismo siempre coloca líderes idiotas en el poder?» no es una cita directa ni un título de una obra específica de Byung-Chul Han, sino que parece ser un título o pregunta popularizada por videos y publicaciones en redes sociales que usan sus ideas para criticar el sistema, pero s u crítica al capitalismo neoliberal se centra en cómo el sistema modela la sociedad y la psique humana:

Sociedad de rendimiento y autoexplotación: Han argumenta que el neoliberalismo transforma a los individuos en «sujetos de rendimiento» que se autoexplotan en una búsqueda constante de productividad y éxito. En este sistema, la atención se centra en el logro individual y la optimización, lo que puede marginar cualidades como la reflexión, la contemplación y la acción colectiva.



Psicopolítica y control sutil: El poder ya no opera mediante la coerción externa (como en las sociedades disciplinarias o totalitarias), sino de forma sutil, a través de la «psicopolítica», que explota la libertad y la psique de los individuos mediante la hiperconectividad, la transparencia y la positividad obligatoria.

Ausencia de trascendencia y comunidad: La lógica capitalista erosiona los lazos comunitarios y la capacidad de las personas para la acción política genuina, al aislarlas en su afán competitivo. Esto puede llevar a una falta de líderes con visión a largo plazo o con un sentido de «nosotros» colectivo, en contraposición al «yo» individualista.