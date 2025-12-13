Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
13 Dic 2025

Noticias

Análisis, Capitalismo, Cultura, Democracia, Neoliberalismo

¿Por qué el capitalismo siempre coloca líderes idiotas en el poder?

por Byung-Chul Han (Corea del Sur)

13 horas atrás 1 min lectura

¿Por qué el capitalismo siempre coloca líderes idiotas en el poder?
Compartir:

Byung-Chul Han es un filósofo, teólogo católico​ y ensayista surcoreano experto en estudios culturales y
profesor de la Universidad de las Artes de Berlín.

13 de diciembre de 2025

La frase «¿Por qué el capitalismo siempre coloca líderes idiotas en el poder?» no es una cita directa ni un título de una obra específica de Byung-Chul Han, sino que parece ser un título o pregunta popularizada por videos y publicaciones en redes sociales que usan sus ideas para criticar el sistema, pero su crítica al capitalismo neoliberal se centra en cómo el sistema modela la sociedad y la psique humana:
  • Sociedad de rendimiento y autoexplotación: Han argumenta que el neoliberalismo transforma a los individuos en «sujetos de rendimiento» que se autoexplotan en una búsqueda constante de productividad y éxito. En este sistema, la atención se centra en el logro individual y la optimización, lo que puede marginar cualidades como la reflexión, la contemplación y la acción colectiva.
  • Psicopolítica y control sutil: El poder ya no opera mediante la coerción externa (como en las sociedades disciplinarias o totalitarias), sino de forma sutil, a través de la «psicopolítica», que explota la libertad y la psique de los individuos mediante la hiperconectividad, la transparencia y la positividad obligatoria. 
  • Ausencia de trascendencia y comunidad: La lógica capitalista erosiona los lazos comunitarios y la capacidad de las personas para la acción política genuina, al aislarlas en su afán competitivo. Esto puede llevar a una falta de líderes con visión a largo plazo o con un sentido de «nosotros» colectivo, en contraposición al «yo» individualista. 

Compartir:
Etiquetas #byung chul han #capitalismo #circo #democracia #gobiernos #idiotas
Democracia, Historia - Memoria, Politica, Pueblos en lucha

Discurso final de Jeannette Jara durante cierre de campaña en Coquimbo

Manipulación, Opinión

¿Un Nazi-Libertario escribiendo un libro sobre Nazi-Comunismo? 

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.