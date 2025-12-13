¿Por qué el capitalismo siempre coloca líderes idiotas en el poder?
por Byung-Chul Han (Corea del Sur)
13 horas atrás 1 min lectura
Byung-Chul Han es un filósofo, teólogo católico y ensayista surcoreano experto en estudios culturales y
profesor de la Universidad de las Artes de Berlín.
13 de diciembre de 2025
- Sociedad de rendimiento y autoexplotación: Han argumenta que el neoliberalismo transforma a los individuos en «sujetos de rendimiento» que se autoexplotan en una búsqueda constante de productividad y éxito. En este sistema, la atención se centra en el logro individual y la optimización, lo que puede marginar cualidades como la reflexión, la contemplación y la acción colectiva.
- Psicopolítica y control sutil: El poder ya no opera mediante la coerción externa (como en las sociedades disciplinarias o totalitarias), sino de forma sutil, a través de la «psicopolítica», que explota la libertad y la psique de los individuos mediante la hiperconectividad, la transparencia y la positividad obligatoria.
- Ausencia de trascendencia y comunidad: La lógica capitalista erosiona los lazos comunitarios y la capacidad de las personas para la acción política genuina, al aislarlas en su afán competitivo. Esto puede llevar a una falta de líderes con visión a largo plazo o con un sentido de «nosotros» colectivo, en contraposición al «yo» individualista.
