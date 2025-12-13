Articulos recientes

13 Dic 2025

Discurso final de Jeannette Jara durante cierre de campaña en Coquimbo

por Jeannette Jara Román (Chile)

13 horas atrás 1 min lectura

13 de diciembre de 2025

Discurso final de Jeannette Jara durante cierre de campaña en Coquimbo. Con esto se da por cerrado el período presidencial a solo falta de las elecciones de este domingo.

No más piratas en el Caribe

¿Por qué el capitalismo siempre coloca líderes idiotas en el poder?

