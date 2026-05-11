Hondurasgate: Audios revelan que Israel pagó la liberación de Juan Orlando Hernández y que Trump lo está ayudando a regresar a la presidencia de Honduras

Imagen superior: Audios de WhatsApp, Signal y Telegram publicados en exclusiva por Canal RED y Hondurasgate destapan una operación de corrupción e injerencia política en Honduras, con la participación directa de Donald Trump y Bejamín Netanyahu. Estados Unidos e Israel, a través del expresidente indultado Juan Orlando Hernández, pretenden la construcción de una nueva base militar, que Honduras diseñe una ley a su medida para incentivar la inversión en Inteligencia Artificial, así como dominar las conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

DiarioRed.es [30.04.2026]

Se escucha la voz de Juan Orlando Hernández Alvarado, también conocido por sus iniciales JOH, abogado y político hondureño, Presidente de Honduras del 2016 al 2022, condenado por narcotráfico en junio de 2024 en Nueva York y posteriormente indultado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde 2004 hasta 2022, llegaron a Estados Unidos procedentes de Honduras “en torno a 500 mil kilos de cocaína” (500 toneladas!) , según la fiscalía de EE.UU.

11 de mayo de 2026

Canal Red América Latina, a través de nuestras redes sociales y de nuestro periódico digital Diario Red América Latina, ha publicado estos días una serie de audios obtenidos por el equipo de la plataforma Hondurasgate. Se trata de audios que están provocando un escándalo político internacional de primera magnitud con epicentro en Honduras.

La filtración de audios de WhatsApp, Signal y Telegram, fechados entre enero y abril de 2026, destapa una operación transnacional aparentemente dirigida por Estados Unidos e Israel, cuyo operador regional en Honduras y en varios países de América Latina sería Juan Orlando Hernández (JOH). Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. En junio de 2024 fue hallado culpable en una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado a 45 años de prisión. Hernández habría aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales. Según la fiscalía estadounidense, durante su presidencia Honduras operó como un narcoestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. Sin embargo, en diciembre de 2025, Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump.

Juan Orlando Hernández reconoce en uno de los audios publicados que el dinero del indulto «salió de una junta de rabinos» y que Netanyahu tuvo «todo que ver» con su salida de la cárcel. La hoja de ruta de la trama que revelan los audios presenta a Nasry Asfura, actual presidente de Honduras tras las cuestionadas elecciones del pasado noviembre, como un presidente de transición para allanar el regreso de Hernández al poder.

A cambio del indulto y del apoyo para volver a ser presidente, según se desprende de los audios, el Gobierno de Honduras entregaría a EEUU la ampliación de las ZEDES en Roatán y Comayagua (las ZEDES son áreas del territorio hondureño en las cuales el país cede su soberanía creando entornos jurídicos excepcionales favorables a las empresas extranjeras), facilitaría que EEUU construyera una nueva base militar al estilo Palmerola en el país, construiría un canal interoceánico para la compañía General Electric, promulgaría una ley de Inteligencia Artificial a medida de las empresas norteamericanas y construiría un Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tegucigalpa, inspirado en las cárceles de Bukele en El Salvador.

Hondurasgate ha publicado tanto el banco completo de los 37 audios que componen la investigación, como el análisis forense llevado a cabo con el programa de análisis forense Phonexia Voice Inspector. Phonexia es una empresa especializada en tecnologías de reconocimiento de voz y biometría

Los audios alcanzan mucho más allá de Honduras y nos hablan de la creación, con dinero público hondureño y aportes millonarios del gobierno de Javier Milei, de una célula informativa montada en Estados Unidos para «golpear mediáticamente» a Gustavo Petro en Colombia, a Claudia Sheinbaum en México y a la familia Zelaya en Honduras. La “célula mediática” de la que habla Juan Orlando Hernández en los audios, formaría parte de un frente continental contra los gobiernos progresistas de América Latina y estaría comprometida en impedir la victoria de Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales de Colombia.

Los audios harían también patente la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para expulsar de América Latina a potencias competidoras: «Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder» se escucha decir en los audios al presidente Nasry Asfura al propio Juan Orlando Hernández.

En el plano estrictamente hondureño, las grabaciones detallan la implementación de varios mecanismos de lawfare con los que el Congreso de Honduras destituyó el 16 de abril a un miembro incómodo del Consejo Nacional Electoral y a un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, tras hacer caer al fiscal general y a la presidenta de la Corte Suprema. Y todo ello, según se desprende de los audios, mediante la compra de votos de miembros del poder legislativo.

En los audios también se escuchan amenazas de «cárcel o muerte» contra el consejero electroal Marlon Ochoa, así como la instrucción de Hernández (que llega a citar a Pablo Escobar) al presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, para que no dude en aplicar «cualquier tipo de violencia».

En los audios se habla, además, del uso de las iglesias evangélicas hondureñas como brazo movilizador para combatir a la anterior presidenta Xiomara Castro y a su partido LIBRE.

Injerencismo de EEUU en América Latina vía Honduras, un narco-presidente indultado por Trump para ponerlo a sus órdenes, dinero de Israel, dinero del gobierno argentino de Milei, células para fabricar fakenews contra las izquierdas en Colombia y México, acciones contra los intereses chinos en la región…Cuando se presentó la oportunidad de publicar en Canal Red los audios obtenidos por el equipo del Hondurasgate que revelarían esta operación de injerencia de EEUU e Israel en América Latina, procedimos a llevar a cabo, con el equipo profesional de la plataforma Hondurasgate, los análisis de veracidad de los audios que nos presentaron.

Comprobamos, en primer lugar, las identidades de las fuentes que respaldaban los audios. Se trataba de fuentes directas de primera calidad. Nuestra obligación de secreto profesional y nuestro compromiso con la protección de la seguridad de esas fuentes nos obligan a la más absoluta confidencialidad respecto a sus identidades y su rol que, sin embargo, pudimos acreditar sin ningún género de dudas.

En segundo lugar, tras examinar los audios y revisar con el equipo de Hondurasgate las auditorías de los mismos, acordamos con ellos que el banco completo de audios sería puesto a disposición del público y que se publicaría también el análisis forense de los audios que acredita que no fueron fabricados ni manipulados.

Esperamos que la publicación completa de los materiales de la investigación por parte de Hondurasgate, sirva para que más gente conozca lo que está pasando

Hoy Hondurasgate ha publicado tanto el banco completo de los 37 audios que componen la investigación, como el análisis forense llevado a cabo con el programa de análisis forense Phonexia Voice Inspector. Phonexia es una empresa especializada en tecnologías de reconocimiento de voz y biometría. Cualquier persona puede acceder ya a los audios completos y a los informes forenses de los mismos, en la página de Hondurasgate.

Periódicos latinoamericanos de prestigio como La Jornada de México o Página 12 de Argentina han llevado la noticia a sus portadas, del mismo modo que las televisiones públicas de Colombia y México han cubierto la noticia. También se han hecho eco medios internacionales con diferentes sesgos como Euronews, Infobae o Al Jazeera. Pero todavía quedan muchos medios por hacerse eco de una investigación que sirve para entender como operan Trump y sus proxies en América Latina. Esperamos que la publicación completa de los materiales de la investigación por parte de Hondurasgate, sirva para que más gente conozca lo que está pasando. Por nuestra parte, Canal Red seguirá al servicio de la información apostando por un periodismo riguroso, valiente y comprometido con los valores de la justicia social y la soberanía de los pueblos.

*Fuente: DiarioRed América Latina

La magnitud del Hondurasgate ha desatado un escándalo internacional tras la filtración de audios que confirman la puesta en marcha de un Plan Cóndor 2.0 en la geopolítica latinoamericana coordinado entre los gobiernos de Honduras, Estados Unidos, Israel y Argentina con el plan de acabar con el progresismo del continente mediante el uso de la fuerza y la desinformación.

Los archivos entregados por Marlon Ochoa al Ministerio Público, y analizados por la investigación periodística de Canal Red, Honduragate.ch y Poder Popular, revelan una trama de injerencia y cesión de soberanía sin precedentes a cambio de favores económicos y presión militar, incluyendo la voluntad de “extirpar” la izquierda de Latinoamérica.