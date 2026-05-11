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11 May 2026

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Internacional, Sáhara Occidental

Texto íntegro de la carta de Brahim Ghali a Naciones Unidas

por Brahim Ghali (Presidente Sahara Occidental)

3 horas atrás 1 min lectura

Texto íntegro de la carta de Brahim Ghali a Naciones Unidas
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11 de mayo de 2026

Me dirijo a usted mediante esta carta para expresar la más firme condena a las declaraciones irresponsables e inexactas emitidas recientemente por algunos gobiernos, las cuales pretenden echar tierra sobre los ojos para ocultar las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado y desviar la atención de la guerra agresiva continua que el Estado ocupante marroquí libra contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.

Traducción carta Brahim Ghali al Secretario de la ONU
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Etiquetas #antonio guterrez #guerra de independencia #ocupacion marroqui del sahara occidental #onu #referendum de autodeterminacion ya #sahara occidental brahim ghali
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