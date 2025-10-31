Seis cambios principales en el proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental

31 de octubre de 2025

No estaba claro si la resolución redactada por EEUU, contaba con el apoyo de las potencias con derecho a veto, Rusia y China. Para que una resolución sea adoptada, necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Rusia, China, EEUU, Reino Unido o Francia.

Naciones Unidas, 31 oct (ECS).— El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para este viernes, 31 de octubre, la votación del proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental, inicialmente prevista para el jueves, tras introducirse seis modificaciones de fondo en el texto.

La versión final del documento elimina el párrafo que la propaganda marroquí había presentado como un aval a la soberanía de Rabat sobre el territorio, incluido en el borrador distribuido el 14 de octubre. En su lugar, la nueva redacción menciona la posibilidad de una “autonomía genuino y aplicable”, acoge positivamente la propuesta del Frente Polisario e insiste en el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación conforme a los principios de las Naciones Unidas.

Medios oficiales marroquíes habían proclamado un “triunfo diplomático” antes de concluir las negociaciones, pero el texto final refleja, según fuentes diplomáticas exclusivas a ECSaharaui, un giro notable en el enfoque estadounidense respecto al conflicto.

De acuerdo con la versión revisada, difundida por Washington a última hora del jueves, los principales cambios son los siguientes:

1. Mandato de la MINURSO. Se renueva por un período de 12 meses, en lugar de tres en la primera versión y seis en la segunda.

2. Supresión de cláusulas sobre su finalización. Se elimina toda referencia a la posibilidad de reducir o concluir el mandato de la misión.

3. Derecho a la autodeterminación. El texto reafirma explícitamente, en dos ocasiones, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, en conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, sin limitarlo al marco del plan de autonomía marroquí.

4. Reconocimiento del estatus jurídico del Polisario. La resolución menciona expresamente al pueblo saharaui y reconoce el papel del Frente Polisario como parte del conflicto.

5. Supresión de calificativos sobre el plan marroquí. Se eliminan las referencias que presentaban la propuesta de autonomía de Marruecos como única base de negociación o solución posible.

6. Apertura a nuevas propuestas. El texto invita a considerar nuevas ideas y planteamientos, incluidos los del Frente Polisario, con vistas a una solución definitiva fuera del marco autonómico.

Las consultas entre los miembros del Consejo de Seguridad continuaban este viernes, por lo que no se descartan ajustes adicionales antes de la votación final.

El borrador que se someterá a votación también solicita al secretario general de la ONU, António Guterres, que «presente una revisión estratégica sobre el futuro mandato de MINURSO, teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones» en un plazo de seis meses.

*Fuente: ECSaharaui