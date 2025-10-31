Seis cambios principales en el proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental
por NoTeOlvidesDelSahara
1 min atrás 2 min lectura
No estaba claro si la resolución redactada por EEUU, contaba con el apoyo de las potencias con derecho a veto, Rusia y China. Para que una resolución sea adoptada, necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Rusia, China, EEUU, Reino Unido o Francia.
Naciones Unidas, 31 oct (ECS).— El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para este viernes, 31 de octubre, la votación del proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental, inicialmente prevista para el jueves, tras introducirse seis modificaciones de fondo en el texto.
La versión final del documento elimina el párrafo que la propaganda marroquí había presentado como un aval a la soberanía de Rabat sobre el territorio, incluido en el borrador distribuido el 14 de octubre. En su lugar, la nueva redacción menciona la posibilidad de una “autonomía genuino y aplicable”, acoge positivamente la propuesta del Frente Polisario e insiste en el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación conforme a los principios de las Naciones Unidas.
Medios oficiales marroquíes habían proclamado un “triunfo diplomático” antes de concluir las negociaciones, pero el texto final refleja, según fuentes diplomáticas exclusivas a ECSaharaui, un giro notable en el enfoque estadounidense respecto al conflicto.
De acuerdo con la versión revisada, difundida por Washington a última hora del jueves, los principales cambios son los siguientes:
1. Mandato de la MINURSO. Se renueva por un período de 12 meses, en lugar de tres en la primera versión y seis en la segunda.
2. Supresión de cláusulas sobre su finalización. Se elimina toda referencia a la posibilidad de reducir o concluir el mandato de la misión.
3. Derecho a la autodeterminación. El texto reafirma explícitamente, en dos ocasiones, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, en conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, sin limitarlo al marco del plan de autonomía marroquí.
4. Reconocimiento del estatus jurídico del Polisario. La resolución menciona expresamente al pueblo saharaui y reconoce el papel del Frente Polisario como parte del conflicto.
5. Supresión de calificativos sobre el plan marroquí. Se eliminan las referencias que presentaban la propuesta de autonomía de Marruecos como única base de negociación o solución posible.
6. Apertura a nuevas propuestas. El texto invita a considerar nuevas ideas y planteamientos, incluidos los del Frente Polisario, con vistas a una solución definitiva fuera del marco autonómico.
Las consultas entre los miembros del Consejo de Seguridad continuaban este viernes, por lo que no se descartan ajustes adicionales antes de la votación final.
El borrador que se someterá a votación también solicita al secretario general de la ONU, António Guterres, que «presente una revisión estratégica sobre el futuro mandato de MINURSO, teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones» en un plazo de seis meses.
*Fuente: ECSaharaui
Seis cambios principales en el proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental
Artículos Relacionados
Colombia: Un balance del Paro Cívico en Buenaventura
por José Javier Capera Figueroa (Buenaventura, Colombia)
8 años atrás 4 min lectura
Ucrania: ¿En busca de una guerra?
por Javier Rodríguez C. (Moscú, Rusia)
5 años atrás 1 min lectura
Venezuela: Libertad para los Comuneros encarcelados por defender la propiedad del Estado
por Elías Jaua Milano (Venezuela)
7 años atrás 6 min lectura
Caso Bernarda Vera: «El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia»
por Leonardo Buitrago (Chile)
1 mes atrás 7 min lectura
Argentina: ¿Por qué Milei ha ganado las elecciones?
por Medios Diversos
4 días atrás 1 min lectura
La imperial embajadora de Marruecos en Perú y sus maniobras intervencionistas
por Ricardo Sánchez Serra (Perú)
10 años atrás 9 min lectura
Seis cambios principales en el proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental
por NoTeOlvidesDelSahara
27 segundos atrás
31 de octubre de 2025
No estaba claro si la resolución redactada por EEUU, contaba con el apoyo de las potencias con derecho a veto, Rusia y China. Para que una resolución sea adoptada, necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Rusia, China, EEUU, Reino Unido o Francia.
Asfixiar a Cuba: EEUU (y un puñado de sus colonias) votan contra la humanidad
por Diversos Medios Internacionales
43 mins atrás
31 de octubre de 2025 Según los datos oficiales de Naciones Unidas, los siete votos en contra provinieron de Argentina, Hungría, Israel, Estados Unidos, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania….
Seis cambios principales en el proyecto de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental
por NoTeOlvidesDelSahara
28 segundos atrás
31 de octubre de 2025
No estaba claro si la resolución redactada por EEUU, contaba con el apoyo de las potencias con derecho a veto, Rusia y China. Para que una resolución sea adoptada, necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Rusia, China, EEUU, Reino Unido o Francia.
Sáhara Occidental: Marruecos se aísla cada vez más en Nueva York
por El Ghayeb Lamine (Algeria)
2 días atrás
29 de octubre de 2029 Los destacados son de la redacción de piensaChile El teatro diplomático de Nueva York ha decidido: Marruecos pierde terreno. Argelia, metódica y decidida, impone…
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.