Irán y Rusia hacen movidas de alta estrategia 

21 de enero de 2022

Tres no son multitud: La cumbre Irán-Rusia de esta semana, coincidente con las maniobras militares de la RIC (Rusia, Iran, China) en el Mar de Omán, antes de una reunión Xi-Putin dentro de dos semanas, sugiere una visión estratégica que avanza rápidamente para las tres potencias euroasiáticas.

Dos de las tres principales potencias euroasiáticas, el iraní Ebrahim Raisi y el ruso Vladimir Putin, se reúnen en Rusia para avanzar en sus relaciones estratégicas.

La visita oficial a Rusia del presidente iraní Ebrahim Raisi, invitado por Vladimir Putin, generó una de las imágenes geopolíticas más impactantes del siglo XXI: Raisi realizando sus oraciones vespertinas en el Kremlin.

Sin duda, más que las horas de sólidos debates sobre expedientes geopolíticos, geoeconómicos, energéticos, comerciales, agrícolas, de transporte y aeroespaciales, esta imágen quedará impresa en todo el Sur Global como un símbolo apropiado del proceso en curso e inexorable de integración euroasiática.

Raisi acudió a Sochi y a Moscú dispuesto a ofrecer a Putin una sinergia esencial para enfrentarse a un Imperio unipolar en decadencia y cada vez más propenso al irracionalismo. Lo dejó claro al comienzo de sus tres horas de conversaciones con Putin:

nuestra renovada relación no debe ser «a corto plazo o posicional: será permanente y estratégica».

Putin debió de saborear los torrentes de significado que encierra una de las afirmaciones de Raisi:

«Llevamos más de 40 años resistiendo a los estadounidenses».

Sin embargo, mucho más productivo fue «un documento sobre cooperación estratégica» entre Irán y Rusia que Raisi y su equipo presentaron a funcionarios rusos.

Raisi subrayó que esta hoja de ruta «puede determinar la perspectiva de al menos 20 años por delante», o al menos aclarar «la interacción estratégica a largo plazo entre la República Islámica de Irán y la Federación Rusa».

El ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, confirmó que ambos presidentes encargaron a sus principales diplomáticos que trabajaran en la hoja de ruta. Se trata, de hecho, de una actualización de un anterior tratado de cooperación de 20 años firmado en 2001, que originalmente debía durar 10 años, y que luego se prorrogó dos veces por cinco años.

Uno de los elementos clave de la nueva asociación estratégica de 20 años entre los dos vecinos será, sin duda, una red de compensación con base en Eurasia, diseñada para competir con SWIFT, el sistema de mensajería mundial entre bancos.

Empezando por Rusia, Irán y China (RIC), este mecanismo tiene el potencial de unir a los países miembros de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), la Unión Económica de Eurasia (EAEU), la ASEAN, los BRICS y otras organizaciones regionales de comercio y seguridad. El peso geoeconómico combinado de todos estos actores atraerá inevitablemente a muchos otros del Sur Global e incluso de Europa.

La base ya existe. China lanzó su Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS) en 2015, utilizando el yuan. Rusia desarrolló su Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS). Construir un sistema financiero ruso-chino independiente vinculando ambos no debería ser un problema. La cuestión principal es elegir la moneda estándar, posiblemente el yuan.

Una vez que el sistema esté en marcha, es perfecto para Irán, que desea con ahínco aumentar el comercio con Rusia, pero que sigue estando perjudicado por las sanciones de Estados Unidos. Irán ya ha firmado acuerdos comerciales y participa en el desarrollo estratégico a largo plazo tanto con Rusia como con China.

La nueva hoja de ruta

Cuando Amir-Abdollahian describió la visita de Raisi a Rusia como un «punto de inflexión en la política de buena vecindad y de mirar hacia Oriente», estaba dando la versión resumida de la hoja de ruta seguida por la nueva administración iraní:

«una política centrada en la vecindad, una política centrada en Asia con la mirada puesta en Oriente y una diplomacia centrada en la economía».

En cambio, la única «política» de facto desplegada por el Occidente colectivo contra Rusia e Irán son las sanciones. Por lo tanto, anularlas es una de las prioridades de Moscú y Teherán. Irán y la UEE ya tienen un acuerdo temporal. Lo que necesitan, más pronto que tarde, es convertirse en socios de pleno derecho en una zona de libre comercio.

Mientras Amir-Abdollahian elogiaba la resolución de las disputas con los vecinos, como Irak y Turkmenistán, y la reconfiguración del tablero diplomático con Omán, Qatar, Kuwait, los EAU e incluso Arabia Saudí, el presidente Raisi -al dirigirse a la Duma- optó por detallar complejas tramas extranjeras para enviar redes de terroristas takfiríes a «nuevas misiones desde el Cáucaso hasta Asia Central».

Como dijo Raisi,

«la experiencia ha demostrado que sólo el pensamiento islámico puro puede impedir la formación del extremismo y el terrorismo takfiri».

Raisi fue implacable con el Imperio:

«La estrategia de dominación ha fracasado, Estados Unidos está en su posición más débil y el poder de las naciones independientes está experimentando un crecimiento histórico».

Y ciertamente sedujo a la Duma con su análisis de la OTAN:

«La OTAN se dedica a penetrar en los espacios geográficos de varios países con el pretexto de la cobertura. Una vez más, amenazan a los Estados independientes. La difusión del modelo occidental, la oposición a las democracias independientes, la oposición a la autoidentificación de los pueblos, todo esto está precisamente en la agenda de la OTAN. Es sólo un engaño, vemos el engaño en su comportamiento, que finalmente conducirá a su desintegración».

El tema principal de Raisi es la «resistencia», y eso quedó impreso en todas sus reuniones. Destacó debidamente las resistencias afgana e iraquí:

«En los tiempos modernos, el concepto de resistencia desempeña un papel central en las ecuaciones de disuasión».

La República Islámica de Irán tiene que ver con esa resistencia:

«En diferentes periodos históricos del desarrollo de Irán, siempre que nuestra nación ha levantado la bandera del nacionalismo, la independencia o el desarrollo científico, se ha enfrentado a las sanciones y presiones de los enemigos de la nación iraní», subrayó Raisi.

En cuanto al JCPOA, con la nueva ronda de negociaciones en Viena a efectos prácticos todavía empantanada, Raisi dijo que

«la República Islámica de Irán se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo si las otras partes se toman en serio el levantamiento de las sanciones de forma efectiva y operativa.»

El profesor de la Universidad de Teherán Mohammad Marandi, que se encuentra ahora en Viena como asesor de alto nivel de la delegación iraní, compara su experiencia con las negociaciones originales del JCPOA en 2015, cuando era observador. Marandi señala que, en lo que respecta a los estadounidenses, «es la misma mentalidad. Somos el jefe, tenemos privilegios especiales».

Subraya que «un acuerdo no es inminente». Los estadounidenses se niegan a dar garantías: «El principal problema es el alcance de las sanciones, quieren mantener muchas de ellas. De hecho, no quieren el JCPOA. Básicamente, es la misma actitud que durante Trump».

Marandi ofrece soluciones prácticas. Eliminar todas las sanciones de máxima presión. Aceptar «un proceso de verificación razonable si no tienes intención de volver a engañar al pueblo iraní». Ofrecer garantías para que «los iraníes sepan que no volverás a violar el acuerdo. Irán no aceptará amenazas ni plazos durante las negociaciones». Es poco probable que los estadounidenses acepten alguna de las condiciones anteriores.

El contraste entre las administraciones de Raisi y Rouhani es muy marcado:

«Con la esperanza de conseguir algo de Occidente, la administración anterior desperdició graves oportunidades tanto con China como con Rusia. Ahora es una historia completamente diferente», dice Marandi.

El ángulo chino es bastante intrigante. Marandi señala que Amir-Abdolliahan acaba de regresar de China y que la única nación de Asia Occidental de la que los chinos pueden depender de forma fiable es Irán. Eso está incorporado en su acuerdo estratégico de 20 años, muchas de cuyas facetas positivas debería adoptar el mecanismo Rusia-Irán.

Los lineamientos de un nuevo mundo

Lo esencial de la exposición de Raisi ante la Duma es que Irán ha estado ganando batallas en dos frentes diferentes: contra el terrorismo salafista-yihadista y contra la campaña estadounidense de máxima presión económica.

Y eso sitúa a Irán en una muy buena posición como socio de Rusia, con su

«amplio potencial económico, especialmente en los campos de la energía, el comercio, la agricultura, la industria y la tecnología».

En cuanto a su posición geoeconómica, Raisi señaló cómo

«la privilegiada situación geográfica de Irán, especialmente en el corredor norte-sur, puede hacer que el comercio de India a Rusia y Europa sea menos costoso y más próspero».

Ya en 2002, Rusia, Irán e India firmaron un acuerdo para establecer el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), una red multimodal de transporte de mercancías por barco, ferrocarril y carretera de 7.200 km que une India, Irán, Afganistán, Azerbaiyán, Rusia y Asia Central hasta Europa como corredor de transporte alternativo al Canal de Suez. Ahora Putin y Raisi quieren dar el máximo impulso al INSTC.

La visita de Raisi se produjo justo antes de que comenzara un crucial simulacro conjunto, denominado «Cinturón de Seguridad Marítima 2022», en el Mar de Omán, en realidad el norte del Océano Índico, con unidades marítimas y aéreas de las armadas iraní, china y rusa.

El Mar de Omán conecta con el ultraestratégico Estrecho de Ormuz, que conecta con el Golfo Pérsico. A los habitantes del Pentágono de la estrategia «Indo-Pacífica» no les hará ninguna gracia.

Todo lo anterior pone de manifiesto una interconexión más profunda. La reunión entre Putin y Raisi precede en dos semanas a la reunión entre Putin y Xi al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, cuando se espera que lleven la asociación estratégica entre Rusia y China al siguiente nivel.

Un nuevo orden liderado por Eurasia que abarque a la gran mayoría de la población mundial es una obra en rápido progreso. El hecho de que China utilice Eurasia como escenario más amplio para mejorar su papel global, en paralelo a la interacción chino-ruso-iraní en rápida evolución, conlleva implicaciones mayores que la vida para los guardianes occidentales del «orden basado en reglas» imperial.

La desoccidentalización de la globalización, desde el punto de vista chino, implica una terminología completamente nueva («comunidad de destino compartido»). Y no hay ejemplos más evidentes de «destino compartido» que su profunda interconexión tanto con Rusia como con Irán.

Una de las cuestiones geopolíticas cruciales de nuestro tiempo es cómo se articulará una emergente hegemonía supuestamente china. Si los hechos hablan más que las palabras, la hegemonía china parece suelta, maleable e inclusiva, muy diferente a la de Estados Unidos. Por un lado, afecta a la mayoría absoluta del Sur Global, que se implicará y se hará oír.

Irán es uno de los líderes del Sur Global. Rusia, profundamente implicada en la desoccidentalización de la gobernanza mundial, ocupa una posición única -diplomática, militar, como proveedor de energía- como conducto especial entre Oriente y Occidente: el insustituible puente euroasiático y el garante de la estabilidad del Sur Global.

Todo eso está en juego ahora. No es de extrañar que los líderes de las tres principales potencias euroasiáticas se reúnan y mantengan conversaciones en persona, en cuestión de días.

Mientras el eje atlantista se ahoga en la arrogancia y la incompetencia, bienvenidos a los lineamientos del mundo euroasiático y posoccidental.

El autor, Pepe Escobar, es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de los años 80 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de innumerables libros; el último es Raging Twenties.

*Fuente: The Cradle