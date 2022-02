EE.UU.: Denuncian los estragos que estarían causando las vacunas en el personal militar 

26 de enero de 2022

Datos, transparencia y vigilancia. Eso es lo que ha faltado en el mayor experimento con humanos de todos los tiempos a lo largo de esta pandemia. Ahora, los denunciantes médicos militares han presentado lo que afirman que es quizás el conjunto de datos más preciso y revelador sobre la seguridad de las vacunas que uno podría encontrar.

Attorney Thomas Renz reveals what multiple DoD whistleblowers have provided on the safety signals they are seeing

These numbers are mind blowing! @SenRonJohnson pic.twitter.com/gs4fhwF1Po

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 24, 2022