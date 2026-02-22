La verdad sobre China: Capitalismo, socialismo, futuro

22 de febrero de 2026

¿Por qué apenas nos cuentan nada sobre China?

En este episodio de #NoObstante, ‪@AymeRoman‬ conversa con Marga Ferré: presidenta del think tank Transform! Europe, sindicalista, periodista y dirigente política que durante años ha estado estudiando la realidad de China.

En esta conversación hablaremos de China, pero también de Europa y de la crisis de la imaginación en Occidente, de formas diametralmente distintas de entender la innovación, la relación entre lo público y lo privado, la tecnología y el futuro. De por qué desde aquí solemos leer la experiencia china como una distopía autoritaria o, en algunos casos, como un ejemplo de “capitalismo salvaje”, y de qué se pierde cuando analizamos realidades complejas (e imperfectas) desde las categorías eurocéntricas del siglo XX.

Esto no va de abogar por “importar el modelo chino”, sino de reabrir debates que dábamos por cerrados y pugnas que creíamos perdidas.