La verdad sobre China: Capitalismo, socialismo, futuro
por Ayme Román (España)
2 horas atrás 1 min lectura
22 de febrero de 2026
¿Por qué apenas nos cuentan nada sobre China?
En este episodio de #NoObstante, @AymeRoman conversa con Marga Ferré: presidenta del think tank Transform! Europe, sindicalista, periodista y dirigente política que durante años ha estado estudiando la realidad de China.
En esta conversación hablaremos de China, pero también de Europa y de la crisis de la imaginación en Occidente, de formas diametralmente distintas de entender la innovación, la relación entre lo público y lo privado, la tecnología y el futuro. De por qué desde aquí solemos leer la experiencia china como una distopía autoritaria o, en algunos casos, como un ejemplo de “capitalismo salvaje”, y de qué se pierde cuando analizamos realidades complejas (e imperfectas) desde las categorías eurocéntricas del siglo XX.
Esto no va de abogar por “importar el modelo chino”, sino de reabrir debates que dábamos por cerrados y pugnas que creíamos perdidas.
22 de febrero de 2026
Hay preguntas que un gobierno nunca debería hacerle a la ciudadanía. Pero hay una que el núcleo duro de La Libertad Avanza no solo se hizo, sino que respondió con una maquinaria de precisión suiza: ¿cómo hacemos para que un trabajador acepte una reforma que lo perjudica?
