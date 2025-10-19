Articulos recientes

19 Oct 2025

Noticias

Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Galería de la Memoria, 19 de octubre

por Diego Calderón Olate (Chile)

7 horas atrás 1 min lectura

Galería de la Memoria, 19 de octubre
19 de octubre de 2026

“En medio de esta América Latina convulsionada vea-mos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios están mejorando”.
Sebastián Piñera. Meganoticias. 8 de octubre 2019

GALERIA DE LA MEMORIA
#rebelion popular #revuelta social 19 de octubre
Corrupcion, Derechos Humanos, Pobreza, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia...

A seis años de los incendios: ¿Quién quemó el Metro? ¿Cómo es posible que aún no se sepa? ¡Mienten!

Derechos Humanos, Geopolítica, Imperialismo, Neoliberalismo, No a la guerra, Palestina, ...

Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará su opinión consultiva el próximo 22 de octubre

