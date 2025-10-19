Galería de la Memoria, 19 de octubre

19 de octubre de 2026

“En medio de esta América Latina convulsionada vea-mos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios están mejorando”.

Sebastián Piñera. Meganoticias. 8 de octubre 2019