Petro: «Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar»
por The Mexican Family
44 mins atrás 1 min lectura
19 de septiembre de 2025
Mientras Trump presume ataques militares en el Caribe, Gustavo Petro lanza una acusación histórica:
Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar.
En este video, en vivo, analizamos el nuevo bombardeo contra pescadores venezolanos, las declaraciones sin filtros de Petro, la respuesta de Trump en True Social, y el silencio cómplice de muchos gobiernos de América Latina.
Hablaremos de Chevron extrayendo petróleo venezolano, de los 50 millones de dólares que ofrece EE.UU. por Maduro (el doble que por Bin Laden), y de por qué esto no es una lucha contra el narco, sino una agresión militar sin justificación legal.
¿Hasta dónde va a llegar esta escalada? ¿Por qué los medios no lo están contando? ¿Y qué papel está jugando Colombia en todo esto?
Más sobre el tema:
Mientras EE.UU. asesina a pescadores de la región, sin siquiera intentar allanar esas embarcaciones para determinar si de verdad estában transportando drogas, a pesar de su enorme poder militar movilizado, escenifican un verdadero circo, un show, iniciando planes de colaboración para liberar, supuestamente, a Ecuador de las mafias del narco. Vean esta noticia aparecida también hoy:
Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador
Artículos Relacionados
8 de marzo: Ni violencia patriarcal ni opresión colonial
por Mujeres de Lucha Internacionalista
2 años atrás 4 min lectura
Las imágenes de televigilancia del día que se quemó el metro de La Granja
por Mentiras verdaderas
2 años atrás 1 min lectura
La bestialidad de occidente, Gaza y la deshumanización del otro
por Sascha Cornejo Puschner (Alemania)
11 meses atrás 17 min lectura
Las confesiones del criminal John Kerry
por Thierry Meyssan (Francia)
9 años atrás 6 min lectura
¿Qué sabe Washington de las elecciones en Venezuela?
por Jorge Majfud
1 año atrás 4 min lectura
Presidenta de Honduras, Xiomara Castro: un llamado a la paz
por Xiomara Castro (Presidenta de Honduras)
2 años atrás 3 min lectura
Petro: «Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar»
por The Mexican Family
23 mins atrás
19 de septiembre de 2025
Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar.
Por el Fin del genocidio en Palestina, de la carrera armamentista y de todas las guerras
por Solidarios con Palestina y por la Paz
18 horas atrás
18 de septiembre de 2025
Las personas y organizaciones que firmamos esta declaración nos sumamos al Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, el que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y donde se señaló que “la promoción de la paz, tanto a nivel internacional como nacional, es uno de los propósitos primordiales de las Naciones Unidas de conformidad con su Carta” constitutiva.
Por el Fin del genocidio en Palestina, de la carrera armamentista y de todas las guerras
por Solidarios con Palestina y por la Paz
18 horas atrás
18 de septiembre de 2025
Las personas y organizaciones que firmamos esta declaración nos sumamos al Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, el que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y donde se señaló que “la promoción de la paz, tanto a nivel internacional como nacional, es uno de los propósitos primordiales de las Naciones Unidas de conformidad con su Carta” constitutiva.
Así es como Marruecos domina a Europa
por Pedro Baños (España)
2 días atrás
17 de septiembre de 2025 Daniel Estulin nos comparte esta entrevista exclusiva que le hizo a Abdelilah Issou, un exoficial del ejército marroquí que le reveló cómo las élites…
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.