19 Sep 2025

Petro: «Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar»

por The Mexican Family

44 mins atrás 1 min lectura

19 de septiembre de 2025

Mientras Trump presume ataques militares en el Caribe, Gustavo Petro lanza una acusación histórica:

Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar.

En este video, en vivo, analizamos el nuevo bombardeo contra pescadores venezolanos, las declaraciones sin filtros de Petro, la respuesta de Trump en True Social, y el silencio cómplice de muchos gobiernos de América Latina.

Hablaremos de Chevron extrayendo petróleo venezolano, de los 50 millones de dólares que ofrece EE.UU. por Maduro (el doble que por Bin Laden), y de por qué esto no es una lucha contra el narco, sino una agresión militar sin justificación legal.

¿Hasta dónde va a llegar esta escalada? ¿Por qué los medios no lo están contando? ¿Y qué papel está jugando Colombia en todo esto?

Más sobre el tema:

Mientras EE.UU. asesina a pescadores de la región, sin siquiera intentar allanar esas embarcaciones para determinar si de verdad estában transportando drogas, a pesar de su enorme poder militar movilizado, escenifican un verdadero circo, un show, iniciando planes de colaboración para liberar, supuestamente, a Ecuador de las mafias del narco. Vean esta noticia aparecida también hoy:

Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador

Etiquetas #asesinatos de ee.uu. #drogas #ee.uu. #petroleo #venezuela
