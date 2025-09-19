Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
19 Sep 2025

Noticias

Delincuencia

Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador

por Actualidad RT

21 mins atrás 1 min lectura

Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador
Compartir:

19 de septiembre de 2025

VIDEO: Rusia incauta un cargamento de cocaína récord desde Latinoamérica con un peculiar ‘disfraz’

Publicado:
La droga fue encontrada en un contenedor con plátanos procedentes de Ecuador.
Servicio Federal de Seguridad de Rusia

Rusia incautó un gran cargamento de cocaína que provenía de América Latina por vía marítima, informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

Se informó que la droga fue descubierta en el puerto marítimo de San Petersburgo, en un contenedor con carga de plátanos de la empresa Cool Emerald. Contenía 1.500 bloques con un peso aproximado de 1.750 kilogramos. Se señala que se trata del mayor cargamento de drogas incautado en el país.

El FSB precisó que el valor en el mercado de la sustancia incautada asciende a unos 20.000 millones de rublos (aproximadamente 240 millones de dólares). Se están llevando a cabo diversas pesquisas destinadas a identificar y detener a todos los implicados en esta trama de narcotráfico.

`Fuente: Actualidad RT

Más sobre el tema:

Pero EE.UU. nada dice de las toneladas de coca que salen de los puertos de Ecuador hacia el mundo:

Petro: «Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar»

Compartir:
Etiquetas #cocaina #drogas #ecuador #platanos de ecuador #rusia
Delincuencia

Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador

Imperialismo, NuestrAmérica, Terrorismo

Petro: "Estados Unidos está asesinando latinoamericanos en nuestra propia tierra y nuestro propio mar"

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.