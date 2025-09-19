Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador

Rusia incautó un gran cargamento de cocaína que provenía de América Latina por vía marítima, informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

🚨 Se descubrió y confiscó en Rusia un cargamento de cocaína de más de 1,5 toneladas en el puerto de San Petersburgo, en un barco procedente de Ecuador que transportaba plátanos. pic.twitter.com/f3cpuqqfep — Sepa Más (@Sepa_mass) September 19, 2025

Se informó que la droga fue descubierta en el puerto marítimo de San Petersburgo, en un contenedor con carga de plátanos de la empresa Cool Emerald. Contenía 1.500 bloques con un peso aproximado de 1.750 kilogramos. Se señala que se trata del mayor cargamento de drogas incautado en el país.

El FSB precisó que el valor en el mercado de la sustancia incautada asciende a unos 20.000 millones de rublos (aproximadamente 240 millones de dólares). Se están llevando a cabo diversas pesquisas destinadas a identificar y detener a todos los implicados en esta trama de narcotráfico.

`Fuente: Actualidad RT

Más sobre el tema:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pero EE.UU. nada dice de las toneladas de coca que salen de los puertos de Ecuador hacia el mundo: