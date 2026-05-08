Trump viaja a China, pero Irán tiene todas las cartas

8 de mayo de 2026

Hace unos días, el Sr. Araghchi viajó a Rusia. A principios de esta semana, el Sr. Araghchi viajó a China.

Estos dos viajes reflejan con todo esplendor el poder del nuevo triángulo Rusia-Irán-China, que ha surgido como la fuerza motriz detrás de la integración euroasiática y la multipolaridad.

Algunas de las observaciones del ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi a los medios iraníes fueron bastante fascinantes. Por ejemplo:

«Nuestros amigos chinos creen que el Irán de después de la guerra es diferente del Irán de antes de la guerra. Su prestigio internacional ha mejorado y ha demostrado sus capacidades y su poder. Por lo tanto, se avecina una nueva era de cooperación entre Irán y otros países».

Eso es un código para indicar que Pekín ahora reconoce —y respalda— a Teherán como una gran potencia mundial.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ofreció la definición definitiva de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán: «Ilegítima».

Eso es un código para indicar que todo lo relacionado con esta guerra elegida, desde las causas hasta las innumerables consecuencias, está sumido en un pantano de ilegalidad.

Wang enmarcó la iniciativa diplomática china con su cortesía característica: «Estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos para reducir la intensidad de las tensiones».

Pero se mostró mucho más firme en el camino hacia una resolución: «China cree que es imperativo un cese completo de las hostilidades, que reiniciar el conflicto es inaceptable y que persistir en las negociaciones es particularmente importante».

Ese debería ser el preámbulo de una verdadera negociación que conduzca al fin de la guerra —y de todas las guerras— en Asia Occidental contra todo el Eje de la Resistencia. Esa es exactamente la posición iraní.

Wang Yi subrayó que «China apoya a Irán en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales y aprecia la voluntad de Irán de buscar una solución política a través de los canales diplomáticos».

Eso es un código para el pleno respaldo chino a los derechos soberanos y a la diplomacia —no a la intimidación—.

El estrecho de Ormuz es absolutamente vital para China debido a las importaciones de energía, no solo de Irán, sino también de las monarquías petroleras del Golfo. Por lo tanto, la postura de Pekín debe ser matizada:

«La comunidad internacional comparte una preocupación común por restablecer el paso normal y seguro a través del estrecho, y China espera que las partes implicadas respondan con prontitud a los enérgicos llamamientos de la comunidad internacional».

Eso es un código para el fin del bloqueo estadounidense, al tiempo que se muestra respeto por el nuevo sistema jurídico en Ormuz que está elaborando Teherán.

Sobre la cuestión nuclear, «China aprecia el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, al tiempo que reconoce el derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía nuclear».

Esa es exactamente la postura de Teherán, en marcado contraste con Trump 2.0.

Bienvenidos al nuevo orden de Asia Occidental

China, a través de Wang Yi, aclaró tres puntos esenciales: apoyo a todas las reivindicaciones razonables de Irán; apoyo a la retirada de las bases militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico; y participación activa en la reconstrucción de Irán tras la guerra.

Al mismo tiempo, Pekín está instando a los países árabes a que se pongan de acuerdo y trabajen hacia un nuevo marco de seguridad —excluyendo al Imperio del Caos, las Mentiras y, últimamente, la Piratería (totalmente admitido por el presidente de EE. UU.). Una vez más: esa es exactamente la postura de Teherán.

Con su proverbial delicadeza, Pekín se está alineando de facto con el excomandante del CGRI Mohsen Rezaee, principal asesor militar del nuevo líder Mojtaba Jamenei.

Pekín comprende perfectamente cómo Teherán está planteando la resistencia como un activo estratégico. Para la nueva configuración de poder en Teherán, la guerra ha consistido en sobrevivir a la máxima presión —y a los bombardeos devastadores—; en absorber y controlar la trampa de la escalada; y en negarse a ceder ante la coacción militar y económica.

Todo eso, en conjunto, no podría ser más estratégico. Aquí vemos cómo la resistencia se ha transformado en capital político. Y eso se traduce de inmediato en la mesa de negociaciones, a pesar de las pérdidas tácticas (ninguna de ellas es estratégica).

Esta comprensión se refleja en las que posiblemente sean las dos formulaciones clave de Araghchi y Wang Yi. Analicémoslas una al lado de la otra.

Irán «apoya el establecimiento de una nueva arquitectura regional de posguerra que pueda coordinar el desarrollo y la seguridad».

China «apoya el establecimiento de una arquitectura regional de paz y seguridad en la que los países de la región participen conjuntamente, salvaguarden los intereses comunes y alcancen un desarrollo común».

Esta nueva arquitectura es el nuevo orden de Asia Occidental. Así que no es de extrañar que el universo de Trump 2.0 esté desorientado.

Porque este nuevo orden de Asia Occidental es un microcosmos, directamente vinculado al macrocosmos del Nuevo Orden Global, del que China es uno de los principales impulsores, junto con Rusia.

Rusia se centra en implementar, a largo plazo y contra todo pronóstico, una Gran Asociación Euroasiática, que se expande hacia Afro-Eurasia.

Pekín es mucho más ambicioso. Básicamente, todo se enmarca en las Cuatro Iniciativas Globales. La más reciente es la Iniciativa de Gobernanza Global, lanzada en la cumbre de la SCO Plus en Tianjin en septiembre del año pasado.

Esta sigue a las Nuevas Rutas de la Seda, o BRI (Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda), que luego evolucionó hacia las tres primeras Iniciativas Globales: la Iniciativa de Desarrollo Global; la Iniciativa de Seguridad Global; y la Iniciativa de Civilización Global —hasta llegar a la Gobernanza Global.

En conjunto, esa es la hoja de ruta china para «construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad»; la alternativa de facto al liberalismo occidental en colapso. La ambición es, sí, global.

China-Irán: Totalmente alineados en Asia Occidental

Lo que ya está bastante claro es que China e Irán comparten una visión totalmente alineada para Asia Occidental; de hecho, esa es la base de su confianza y dependencia mutuas. Pekín y Teherán comprenden cómo la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido, en esencia, una historia de cómo Washington ha utilizado Asia Occidental para controlar el planeta a través de una obsesión por el petróleo.

Por mucho que Teherán haya aprendido de la forma china de hacer la guerra —«aparentar debilidad cuando se es fuerte» y desinterés cuando se está metido de lleno en la guerra—, el viaje de Araghchi a Pekín fue esencial para volver a consolidar la asociación estratégica. Por mucho que Rusia esté totalmente comprometida —como confirmó la reunión de San Petersburgo entre Araghchi y Putin—, China se mantiene en una posición de «te cubrimos las espaldas».

Por cierto, los petroleros chinos siguen transitando a diario por el estrecho de Ormuz. Ni pío por parte de Washington.

Luego está el desafío total de China al último capítulo de sanciones.

Hasta hace poco, China eludía las sanciones estadounidenses de manera extraoficial y/o a través de intermediarios. Ahora declara oficialmente que no reconoce las sanciones unilaterales de EE. UU. contra Irán o Rusia, por ejemplo, así como las sanciones contra sus propias refinerías de petróleo.

Nos encontramos en plena Guerra Fría financiera y en una ofensiva del RIC (Rusia, Irán, China) para amputar de forma permanente el poder de la obsesión por las sanciones.

Irán fue expulsado por completo de SWIFT en 2012. Así que lo que hizo Teherán fue reconfigurar el sistema, aprovechando la experiencia de construir una arquitectura comercial paralela.

Irán realiza la mayor parte de su comercio transfronterizo en yuanes, rublos, rupias, dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (a partir de ahora, ya no) y dinares iraquíes. China representa hasta el 35 % del comercio total de Irán. Todo se liquida en yuanes o mediante trueque.

Irán y Rusia formalizaron un sistema de liquidación de divisas en 2023, eludiendo totalmente a SWIFT, que conecta el SEPAM iraní y el SPFS ruso. En la primera fase del peaje en el estrecho de Ormuz —el mecanismo se ajusta y optimiza constantemente—, un modo de pago clave fue a través del CIPS chino.

El peaje es inevitable. Teherán es plenamente consciente de que Trump nunca aceptará pagar reparaciones por la guerra ilegal que inició, y también es consciente de las inevitables manipulaciones burdas a la hora de levantar la congelación de los fondos iraníes.

El peaje puede funcionar como sustituto de la obtención de reparaciones y del cobro de algo equivalente a los fondos iraníes congelados en bancos occidentales; y también obligará a Occidente a levantar las sanciones sobre los bancos iraníes y el sistema financiero iraní.

Al fin y al cabo, Teherán ya ha dejado claro que solo sus bancos están autorizados a recaudar las tasas en el estrecho de Ormuz.

Traducción: todas las naciones que necesiten transitar tendrán que tratar con el sistema financiero iraní.

Además, las tasas ayudarán a Irán a reconstruir su infraestructura destruida.

Afrontar la vulnerabilidad estructural de EE. UU.

EE. UU. ni siquiera juega a las damas, por no hablar del póquer. China juega al weiqi («go»). El weiqi consiste en configurar el tablero, de forma lenta pero segura, sacrificando algún detalle aquí y allá a cambio de la supremacía general. China lleva dos décadas configurando pacientemente el tablero. En el weiqi, una vez que se configura correctamente el tablero, el resto del Gran Juego se desarrolla por sí solo.

Ahí es donde nos encontramos ahora. Si alberga curiosidad intelectual, Trump podrá ver el poderoso potencial industrial de China (lo que se denomina «capitalismo productivo») y su control total sobre las cadenas de suministro de las que depende Estados Unidos.

Se enfrentará a la vulnerabilidad estructural de Estados Unidos: la proverbial lista de tierras raras, cadenas de suministro industriales, acceso a materiales esenciales para el F-35, misiles Patriot y amplios sectores del complejo industrial-militar estadounidense.

Y se le recordará que la ley estadounidense ya no posee autoridad extraterritorial automática dentro de China. Sí, eso duele.

Mientras tanto, los siete siglos de enfrentamiento entre la Roma imperial y Persia seguirán repitiéndose, a la velocidad del rayo, en el siglo XXI. La guerra de EE. UU. ha demostrado ser totalmente impotente: imposible de ganar contra el desgaste, y eso llevará a Persia a la supremacía en Asia Occidental.

Este asombroso giro geopolítico se está logrando gracias a una potente mezcla de ideología, cohesión social, desprecio absoluto por los bárbaros incivilizados y el impulso de arruinarlos mediante una logística imposible. Por no hablar del control total del estrecho de Ormuz.

Las burbujas están estallando rápidamente en el Imperio del Caos, la Mentira y la Piratería, golpeado sin piedad por la realidad del RIC.

*Fuente:: GeopolíticaRugiente