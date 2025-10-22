Perú: «Fue un golpe al presidente Pedro Castillo». Entrevista a exGeneral Víctor Canales
por Pável - Yachay Wasy (Perú)
1 día atrás 2 min lectura
Imagen superior: El General Víctor Canales se despide del ejército por ser llamado a retiro de una forma que el cataloga de anormal) y le pide que nunca se manchen las manos con la sangre de inocentes.
22 de octubre de 2025
Lo que afirma el ex General Víctor Canales constituye un verdero terremotos en Perú
Lo que denuncia el ex General Víctor Canales, es respaldado y calza plenamente con lo que expone la constitucionalista Beatriz Mejía Mori cuando dice: “Montesinos dio el golpe contra Pedro Castillo haciendo creer que era el presidente quien golpeaba”. Desgraciadamente no hay evidencias judiciales que respalden lo que afirma Beatriz Mejía, a pesar de su gran trabajo en el mundo judicial. Beatriz Mejía ha sido Directora de Capacitación del Poder Judicial, Directora General del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, Directora General de la Academia de la Magistratura (18:30 )
Lo que ocurrió luego de la detención del Presidente Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte como Presidenta por parte del Congreso, es de todos conocido. Las protestas de la gente humilde que había elegido a Pedro Castillo como presidente fueron de gran fuerza y la reacción del gobierno fue la misma que siempre aplicaba Montesinos: «Matar unos cuantos, para que los demás se escondan en sus casas«, pero no resultó, el pueblo continuó y continúa protestando.
Pero la crisis, el proceso social que vive Perú afecta no sólo a la ciudadanía y los partidos políticos, sino también al ejército. El General Canales, al parecer un general honesto, fue dado de baja. Las palabras expresadas a la tropa al momento de su despedida, son dignas de registrarse:
Las protestas han vuelto a la calles y caminos del Perú. Es un pueblo el que ha despertado y se ha puesto en marcha para conquistar y defender sus derechos.
Más sobre el tema:
Javier Corcuera ha estrenado el documental «Uyariy»
Las protestas de la gente humilde que había elegido a Pedro Castillo como presidente fueron de gran fuerza y la reacción del gobierno fue la misma que siempre aplicaba Montesinos: «Matar unos cuantos, para que los demás se escondan en sus casas», pero no resultó, el pueblo continuó y continúa protestando.
