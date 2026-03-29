Lo que nadie cuenta sobre Israel e Irán

29 de marzo de 2026

En este primer episodio de #Cuéntanos, ‪@GregoriMarugan‬ analiza la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán de la mano de dos voces clave: Teresa Aranguren, periodista de guerra con décadas de experiencia sobre el terreno; y Alejandro López, director de Descifrando la Guerra ‪@DescifrandolaGuerraYT‬

A lo largo del episodio abordaremos:

• Qué intereses hay detrás del ataque y quién lo está impulsando realmente

• El papel de Israel y la estrategia de arrastrar a EE.UU. a una guerra regional

• El asesinato del líder supremo iraní y sus implicaciones religiosas y geopolíticas

• La respuesta de Irán y el impacto global (energía, Estrecho de Ormuz, precios)

• La guerra informativa: IA, bulos y manipulación del relato

• El papel de los lobbies y la presión política en Occidente

• La posición de España y el “no a la guerra” de Pedro Sánchez

Porque las guerras ya no sólo se libran con misiles, sino también con desinformación, propaganda e inteligencia artificial.