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29 Mar 2026

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Análisis, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, No a la guerra, Sionismo

Lo que nadie cuenta sobre Israel e Irán

por Teresa Aranguren y Alejandro López

2 horas atrás 1 min lectura

Lo que nadie cuenta sobre Israel e Irán
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29 de marzo de 2026
En este primer episodio de #Cuéntanos, ‪@GregoriMarugan‬ analiza la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán de la mano de dos voces clave: Teresa Aranguren, periodista de guerra con décadas de experiencia sobre el terreno; y Alejandro López, director de Descifrando la Guerra ‪@DescifrandolaGuerraYT‬

A lo largo del episodio abordaremos:
• Qué intereses hay detrás del ataque y quién lo está impulsando realmente
• El papel de Israel y la estrategia de arrastrar a EE.UU. a una guerra regional
• El asesinato del líder supremo iraní y sus implicaciones religiosas y geopolíticas
• La respuesta de Irán y el impacto global (energía, Estrecho de Ormuz, precios)
• La guerra informativa: IA, bulos y manipulación del relato
• El papel de los lobbies y la presión política en Occidente
• La posición de España y el “no a la guerra” de Pedro Sánchez

Porque las guerras ya no sólo se libran con misiles, sino también con desinformación, propaganda e inteligencia artificial.

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Etiquetas #alejandro lopez #ee.uu. #guerra de agresion #guerra de defensa #iran #israel #teresa aranguren
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