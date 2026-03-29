Lo que nadie cuenta sobre Israel e Irán
por Teresa Aranguren y Alejandro López
2 horas atrás 1 min lectura
29 de marzo de 2026
En este primer episodio de #Cuéntanos, @GregoriMarugan analiza la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán de la mano de dos voces clave: Teresa Aranguren, periodista de guerra con décadas de experiencia sobre el terreno; y Alejandro López, director de Descifrando la Guerra @DescifrandolaGuerraYT
A lo largo del episodio abordaremos:
• Qué intereses hay detrás del ataque y quién lo está impulsando realmente
• El papel de Israel y la estrategia de arrastrar a EE.UU. a una guerra regional
• El asesinato del líder supremo iraní y sus implicaciones religiosas y geopolíticas
• La respuesta de Irán y el impacto global (energía, Estrecho de Ormuz, precios)
• La guerra informativa: IA, bulos y manipulación del relato
• El papel de los lobbies y la presión política en Occidente
• La posición de España y el “no a la guerra” de Pedro Sánchez
Porque las guerras ya no sólo se libran con misiles, sino también con desinformación, propaganda e inteligencia artificial.
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