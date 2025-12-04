Articulos recientes

04 Dic 2025

Kast estuvo 16 años en el Congreso, ¿y cuál fue su legado?

por No Mas AFP (Chile)

9 horas atrás 1 min lectura

Kast estuvo 16 años en el Congreso, ¿y cuál fue su legado?
03 de diciembre de 2025

 

Kast se esconde de la gente, de los debates y de sus propias propuestas que no puede explicar. Vidrio antibalas, fake news y un asesor de colusiones no alcanzan para tapar la verdad. Chile merece respuestas, no un candidato que se esconde.

 

 

Etiquetas #jeannette jara #no a kast
