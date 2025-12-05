Carabinero condenado a 7 años de prisión: denunció corrupción al interior de esa entidad
por PiensaPrensa (Chile)
2 horas atrás 1 min lectura
05 de diciembre de 2025
Habla el carabinero condenado a 7 años de cárcel «Esto es una venganza»
Iván Ronald Tapia Maturana fue condenado a 7 años de presidio en calidad de autor de los delitos consumados de malversación de efectos públicos (armas y municiones fiscales) y disparos injustificados.
«Esto es una venganza desde que denuncié una red de corrupción, narcotráfico y robo de armamento al interior del retén Valle Hermoso».
Este sábado Iván Ronald Tapia Maturana deberá presentarse en gendarmería a cumplir la condena.
