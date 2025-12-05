Europa al borde del abismo… y no se dan cuenta
por Gabrielle Krone-Schmalz (Alemania) Pascal Lottaz (Suiza)
2 horas atrás 1 min lectura
05 de diciembre de 2025
Mientras Estados Unidos y Rusia negocian la paz, Alemania y toda Europa claman por más violencia armada para imponer su visión de la “justicia”. Sin embargo, Europa no dispone ni de las armas ni del rendimiento económico necesarios para lograrlo ni siquiera mínimamente. ¿Qué le pasa a Alemania y a Europa?
Para comprender mejor la situación geopolítica del continente, hoy me acompaña la Dra. Gabriele Krone-Schmalz, autora de numerosos ensayos, entre ellos “El respeto es otra cosa: Reflexiones sobre nuestro país dividido” y “Edad de hielo: Cómo se demoniza a Rusia y por qué eso es tan peligroso.”
