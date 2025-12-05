Articulos recientes

05 Dic 2025

Noticias

Entrevistas, Geopolítica, Internacional, Libertad de prensa, OTAN

Europa al borde del abismo… y no se dan cuenta

por Gabrielle Krone-Schmalz (Alemania) Pascal Lottaz (Suiza)

2 horas atrás 1 min lectura

05 de diciembre de 2025

Mientras Estados Unidos y Rusia negocian la paz, Alemania y toda Europa claman por más violencia armada para imponer su visión de la “justicia”. Sin embargo, Europa no dispone ni de las armas ni del rendimiento económico necesarios para lograrlo ni siquiera mínimamente. ¿Qué le pasa a Alemania y a Europa?

Para comprender mejor la situación geopolítica del continente, hoy me acompaña la Dra. Gabriele Krone-Schmalz, autora de numerosos ensayos, entre ellos “El respeto es otra cosa: Reflexiones sobre nuestro país dividido” y “Edad de hielo: Cómo se demoniza a Rusia y por qué eso es tan peligroso.”

Etiquetas #alemania #europa #gabrielle krone-schmalz #pascal lottaz #putin #rusia #trump #ucrania
Capitalismo, Ciencia - Técnica, Economía, Imperialismo

El discurso más preocupante de Bernie Sanders sobre la IA. Trump no quiere que lo escuche

Corrupcion, Delincuencia, Denuncia, Entrevistas

Carabinero condenado a 7 años de prisión: denunció corrupción al interior de esa entidad

Categorías

