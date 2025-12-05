El discurso más preocupante de Bernie Sanders sobre la IA. Trump no quiere que lo escuche
por Alan Barroso
1 hora atrás 1 min lectura
05 de diciembre de 2025
Bernie Sanders acaba de soltar una noticia en el Senado de Estados Unidos y casi nadie está hablando de ello. Un informe de su comité advierte que 100 millones de empleos podrían desaparecer en la próxima década por la inteligencia artificial. Y mientras tanto, ¿quién decide hacia dónde vamos? Un puñado de multimillonarios: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel… Tipos que invierten cientos de miles de millones en una tecnología que lo va a cambiar todo, pero sin ningún tipo de control democrático.
Sanders lo llama claro: esto es tecno-feudalismo. El poder absoluto ya no está en los Estados, está en estas empresas que tienen nuestros datos, controlan la información y moldean el futuro de la humanidad como si fuera su fiesta privada. Y nosotros somos simples espectadores. En este video analizamos su discurso completo: el impacto en el empleo, en la democracia, en nuestra privacidad, en el medio ambiente e incluso la amenaza existencial que supone una superinteligencia. Cosas que van a cambiar radicalmente nuestras vidas en los próximos años y de las que casi nadie quiere hablar.
