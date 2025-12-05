El discurso más preocupante de Bernie Sanders sobre la IA. Trump no quiere que lo escuche

05 de diciembre de 2025

Bernie Sanders acaba de soltar una noticia en el Senado de Estados Unidos y casi nadie está hablando de ello. Un informe de su comité advierte que 100 millones de empleos podrían desaparecer en la próxima década por la inteligencia artificial. Y mientras tanto, ¿quién decide hacia dónde vamos? Un puñado de multimillonarios: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel… Tipos que invierten cientos de miles de millones en una tecnología que lo va a cambiar todo, pero sin ningún tipo de control democrático.

Sanders lo llama claro: esto es tecno-feudalismo. El poder absoluto ya no está en los Estados, está en estas empresas que tienen nuestros datos, controlan la información y moldean el futuro de la humanidad como si fuera su fiesta privada. Y nosotros somos simples espectadores. En este video analizamos su discurso completo: el impacto en el empleo, en la democracia, en nuestra privacidad, en el medio ambiente e incluso la amenaza existencial que supone una superinteligencia. Cosas que van a cambiar radicalmente nuestras vidas en los próximos años y de las que casi nadie quiere hablar.

