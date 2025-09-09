Articulos recientes

09 Sep 2025

Noticias

Capitalismo, Democracia, Desarrollo, Fascismo

El capitalismo está MUERTO: Su sucesor es PEOR

por Yanis Varoufakis (Grecia)

3 horas atrás 1 min lectura

El capitalismo está MUERTO: Su sucesor es PEOR
09 de septiembre de 2025

En este video exploramos una de las conversaciones más reveladoras de nuestro tiempo. La charla original fue organizada por el Institute of Arts and Ideas, y encontrarás el enlace en la descripción. Yanis Varoufakis explica por qué el capitalismo no colapsó ayer, sino que en realidad murió hace mucho tiempo. Lo que lo ha reemplazado es algo mucho peor.

Varoufakis lo llama tecnofeudalismo: un nuevo sistema donde las plataformas, los datos y los feudos digitales dominan nuestras vidas. Es una mirada fascinante y a la vez alarmante de cómo las élites moldean las reglas a su favor, limitan la competencia real y controlan las decisiones de la gente común.

Esta conversación no solo es profunda y provocadora, también nos obliga a reflexionar: si El capitalismo está MUERTO: Su sucesor es PEOR, ¿entonces hacia qué futuro nos estamos dirigiendo?

Mira la conversación completa aquí: https://iai.tv/video/yanis-varoufakis…

Más sobre el tema:

Yanis Varoufakis: Tecno-feudalismo, «El sigiloso sucesor del Capitalismo»

