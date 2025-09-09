El capitalismo está MUERTO: Su sucesor es PEOR
por Yanis Varoufakis (Grecia)
3 horas atrás 1 min lectura
09 de septiembre de 2025
En este video exploramos una de las conversaciones más reveladoras de nuestro tiempo. La charla original fue organizada por el Institute of Arts and Ideas, y encontrarás el enlace en la descripción. Yanis Varoufakis explica por qué el capitalismo no colapsó ayer, sino que en realidad murió hace mucho tiempo. Lo que lo ha reemplazado es algo mucho peor.
Varoufakis lo llama tecnofeudalismo: un nuevo sistema donde las plataformas, los datos y los feudos digitales dominan nuestras vidas. Es una mirada fascinante y a la vez alarmante de cómo las élites moldean las reglas a su favor, limitan la competencia real y controlan las decisiones de la gente común.
Esta conversación no solo es profunda y provocadora, también nos obliga a reflexionar: si El capitalismo está MUERTO: Su sucesor es PEOR, ¿entonces hacia qué futuro nos estamos dirigiendo?
Yanis Varoufakis: Tecno-feudalismo, «El sigiloso sucesor del Capitalismo»
Ibrahim Traoré nacionaliza el oro en Burkina Faso. Se puede, cuando se quiere
por Medios Nacionales e Internacionales
2 horas atrás
09 de septiembre de 2025
En Ouagadougou nació un acto histórico: la primera refinería de oro en Burkina Faso, capaz de procesar 150 toneladas al año. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, el país retuvo más de 20 toneladas de oro que antes escapaban al extranjero, cerró licencias privadas y nacionalizó las minas más grandes.
Santiago: funan, denuncian, a operadores financiados por el sionismo
por Solidaridad con Palestina
2 días atrás
07 de septiembre de 2025
Ante una convocatoria sionista en Santiago de Chile, diversas organizaciones e individualidades se dieron cita para protestar por esta provocación.
Los pacos (policía militariza) reprimimieron violentamente a lxs manifestantes que expresaban su indignación ante el aberrante respaldo al ente sionista israelí.
