«Rusia y China han conseguido conquistar a India. Esto es el declive total de EEUU»

02 de agosto de 2025

En el programa de hoy, 2/9/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti y Manu Levin analizan la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que representa al 42% de la población mundial, celebrada estos días en Tianjin (China). Con la participación de Eduardo García (Diario Red – Descifrando la Guerra).