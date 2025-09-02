Articulos recientes

02 Sep 2025

Noticias

Análisis, Economía, Geopolítica, Multipolaridad

«Rusia y China han conseguido conquistar a India. Esto es el declive total de EEUU»

por Alfredo Jalife-Rahme (México)

3 horas atrás 1 min lectura

02 de agosto de 2025

En el programa de hoy, 2/9/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti y Manu Levin analizan la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que representa al 42% de la población mundial, celebrada estos días en Tianjin (China). Con la participación de Eduardo García (Diario Red – Descifrando la Guerra).

