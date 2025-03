Imagen superior: Friedrich Merz Foto: Ebrahim Noroozi / AP

15 de marzo de 2025

«Alemania ha vuelto»: Merz logra apoyo parlamentario para el aumento del gasto en defensa

El eventual futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó este viernes que ha conseguido apoyo parlamentario para su programa fiscal, que busca aumentar el gasto en defensa e infraestructura.

En una rueda de prensa, Merz dijo estar «muy satisfecho» con los resultados de las negociaciones entre la coalición conservadora que integra, formada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), junto con Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (PSD), tras una reunión del grupo parlamentario.

«Alemania ha vuelto», declaró el canciller electo del país. Y añadió: «Somos capaces de defendernos y ahora estamos totalmente preparados para hacerlo».

El político conservador destacó los tres temas centrales de las negociaciones: la cuestión de cómo se puede liberar al sector de defensa del freno de la deuda, una mayor flexibilidad para los estados y el fondo especial para infraestructura, que incluye un paquete de inversiones de 500.000 millones de euros, amplió el jefe de CSU en el Parlamento, Alexander Dobrindt.

«Estoy muy satisfecho tanto con el material como con el resultado. Me alegra que hayamos demostrado que los socialdemócratas, los Verdes y nosotros, la CDU/CSU, hemos trabajado juntos con ese espíritu y hemos hecho posible ese compromiso», señaló Merz. Y añadió que su espacio «acaba de aprobar por unanimidad esta propuesta».

«Alemania está haciendo una gran contribución a la defensa de la libertad y la paz en Europa», dijo Merz. Politico explica que, si el plan se aprueba en el Parlamento como se espera, Alemania podrá proporcionar muchos miles de millones en concepto de ayuda a Ucrania mediante préstamos.

Por otra parte, el futuro canciller aclaró que Alemania está sujeta a las reglas del Pacto Fiscal Europeo y a las del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento, y así seguirá. «Estamos firmemente decididos a cumplir con estas reglas, incluso en un gobierno federal dirigido por nosotros. Se puede excluir el gasto de defensa. Éste es también el plan de la Unión Europea», declaró.

*Fuente: ActualidadRT

Más sobre el tema:

Merz, un hombre de BlackRock:

No lo olvidemos: Merz ha representado durante mucho tiempo los intereses de algunas de las élites corporativas y financieras más poderosas del mundo, en particular como representante clave de BlackRock en Alemania entre 2016 y 2020. De hecho, si Merz fuera elegido, Alemania se convertiría en el primer país gobernado por un ex funcionario de BlackRock. Pero sus vínculos con instituciones de élite se remontan a mucho antes: durante más de dos décadas, incluso antes de unirse a BlackRock, encarnó la puerta giratoria entre la política, los negocios y las finanzas.

Para leer el articulo completo haga click aquí: ¿Merz venderá Alemania a BlackRock?