Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
09 Nov 2025

Noticias

Análisis, Cercano Oriente, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, Rusia, Sur Global, Venezuela

Venezuela podría hundir la estrategia de Trump / Pepe Escobar y Scott Ritter

por Nima Alkhorshid

5 horas atrás 1 min lectura

Venezuela podría hundir la estrategia de Trump / Pepe Escobar y Scott Ritter
Compartir:

09 de noviembre de 2025

Rusia ha movilizado asesores, oficiales, tropa y armamentos. Irán habría suministrado armamento y personal técnico-militar. Algo similar habría hecho China. ¿Que puede hacer Trump para enfrentarse a armamento altamente moderno y probado en el campo de batalla, operado por personal experimentado? Si ataca y no logra los resultados que le permitan dominar un territorio de forma clara, habrá sufrido una derrota. Si no ataca y se retira, será visto también como una derrota, frente al continente y el mundo. El imperio no puede ir al todo o nada.

Compartir:
Etiquetas #atacar o no #plan de guerra #probable derrota #trump #venezuela
Agua y Alimentos, Análisis, Fascismo, Manipulación, Medioambiente, Neoliberalismo, ...

Patagonia chilena : Nada que perder(I)

Delincuencia, Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Represión

Son criminales

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.