Venezuela podría hundir la estrategia de Trump / Pepe Escobar y Scott Ritter

09 de noviembre de 2025

Rusia ha movilizado asesores, oficiales, tropa y armamentos. Irán habría suministrado armamento y personal técnico-militar. Algo similar habría hecho China. ¿Que puede hacer Trump para enfrentarse a armamento altamente moderno y probado en el campo de batalla, operado por personal experimentado? Si ataca y no logra los resultados que le permitan dominar un territorio de forma clara, habrá sufrido una derrota. Si no ataca y se retira, será visto también como una derrota, frente al continente y el mundo. El imperio no puede ir al todo o nada.