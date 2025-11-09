Venezuela podría hundir la estrategia de Trump / Pepe Escobar y Scott Ritter
por Nima Alkhorshid
5 horas atrás 1 min lectura
09 de noviembre de 2025
Rusia ha movilizado asesores, oficiales, tropa y armamentos. Irán habría suministrado armamento y personal técnico-militar. Algo similar habría hecho China. ¿Que puede hacer Trump para enfrentarse a armamento altamente moderno y probado en el campo de batalla, operado por personal experimentado? Si ataca y no logra los resultados que le permitan dominar un territorio de forma clara, habrá sufrido una derrota. Si no ataca y se retira, será visto también como una derrota, frente al continente y el mundo. El imperio no puede ir al todo o nada.
1 hora atrás
09 de noviembre de 2025
Este es el primer capítulo de una serie que denuncia la operación en curso para despojar a Chile de su patrimonio natural. A través de la Ley SBAP, los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios y otras áreas protegidas se han convertido en el caballo de Troya para su privatización, utilizando a comunidades indígenas y discursos de conservación como camuflaje, para el mayor despojo ambiental y soberano de las últimas décadas.
